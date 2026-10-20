Durerea de umăr drept care poate ascunde o problemă a ficatului. 7 simptome care nu trebuie ignorate

O durere în umărul drept apare frecvent după efort fizic, o mișcare bruscă sau o noapte petrecută într-o poziție incomodă. În anumite cazuri, însă, disconfortul poate avea o cauză care nu ține de mușchi sau articulații. Unele afecțiuni ale ficatului pot provoca durere resimțită la distanță, inclusiv în zona umărului drept. Deși acest simptom nu indică automat o boală gravă, persistența sa și asocierea cu alte manifestări merită evaluate de un medic.

Durerea de umăr drept care poate ascunde o problemă a ficatului. Foto: arhiva

De ce poate fi durerea de umăr drept asociată cu ficatul

Ficatul este situat în partea superioară dreaptă a abdomenului, sub diafragmă. Atunci când organul se mărește sau este afectat de un proces inflamator, pot fi stimulate structuri nervoase care transmit semnale către sistemul nervos central.

În anumite situații, creierul poate interpreta aceste semnale ca pe o durere resimțită în altă parte a corpului. Fenomenul se numește durere iradiată și explică de ce o problemă din zona ficatului sau a diafragmei poate fi percepută uneori în umărul drept ori în apropierea omoplatului.

În cazul cancerului hepatic, durerea poate apărea atunci când tumora determină mărirea ficatului și întinderea capsulei care îl învelește. Totuși, acest mecanism nu este specific cancerului. Și alte afecțiuni hepatice pot provoca manifestări similare, iar durerile de umăr au, de cele mai multe ori, cauze musculoscheletale.

Prin urmare, localizarea durerii nu este suficientă pentru stabilirea unui diagnostic. Contează durata simptomului, intensitatea, evoluția sa și eventualele manifestări asociate.

Cancerul de ficat: 7 simptome care pot apărea pe lângă durere

Cancerul hepatic poate evolua fără semne evidente în stadiile incipiente. Atunci când apar, simptomele pot fi nespecifice și se pot confunda cu manifestările altor afecțiuni digestive sau metabolice.

Printre semnele care necesită atenție se numără:

1. Durere în partea dreaptă a abdomenului. Disconfortul poate apărea sub coaste și poate fi însoțit, uneori, de durere resimțită în spate sau în umărul drept.

2. Scădere inexplicabilă în greutate. Pierderea kilogramelor fără modificări intenționate ale alimentației sau ale nivelului de activitate fizică trebuie investigată, mai ales dacă este persistentă.

3. Lipsa poftei de mâncare. Unele persoane observă că mănâncă mai puțin decât de obicei sau că se satură după o cantitate mică de alimente.

4. Oboseală persistentă. Starea de epuizare care nu se ameliorează prin odihnă poate apărea în numeroase afecțiuni, inclusiv în unele boli hepatice.

5. Greață și vărsături. Aceste manifestări nu sunt specifice cancerului de ficat, dar trebuie evaluate dacă persistă sau sunt însoțite de alte simptome îngrijorătoare.

6. Umflarea abdomenului. Creșterea volumului abdominal poate avea mai multe cauze. În anumite boli hepatice, aceasta poate fi provocată de acumularea de lichid în cavitatea abdominală.

7. Icter și modificări ale urinei sau scaunului. Îngălbenirea pielii și a albului ochilor, urina închisă la culoare, scaunele mai deschise și mâncărimile pielii pot semnala o problemă hepatică sau biliară.

Prezența unuia sau mai multor simptome nu confirmă existența cancerului hepatic. Aceste manifestări pot apărea și în alte afecțiuni, unele tratabile. Dacă sunt noi, persistente ori se agravează, este important să soliciți o evaluare medicală.

Când ar trebui să mergi la medic dacă te doare umărul drept

O durere apărută după activitate fizică și care se modifică în funcție de mișcarea brațului poate avea o cauză musculară sau articulară. Totuși, nici acest tipar nu permite stabilirea cu certitudine a cauzei fără o evaluare adecvată.

Programează un consult dacă durerea persistă, revine fără o explicație clară sau se intensifică. Este important să îi spui medicului dacă ai observat și alte schimbări, precum scădere inexplicabilă în greutate, oboseală neobișnuită, lipsa poftei de mâncare ori dureri în partea dreaptă a abdomenului.

Persoanele diagnosticate cu hepatită cronică, ciroză sau alte boli hepatice ar trebui să discute cu medicul despre orice simptom nou sau neobișnuit.

Solicită ajutor medical de urgență dacă durerea de umăr apare împreună cu presiune sau durere în piept, dificultăți de respirație, transpirații reci ori amețeală. Aceste manifestări pot semnala o urgență cardiovasculară. De asemenea, durerea abdominală intensă și bruscă, mai ales dacă este însoțită de leșin sau de o stare generală gravă, necesită evaluare imediată.

Ce investigații pot identifica sursa durerii

Pentru a afla de unde provine durerea, medicul va analiza istoricul simptomelor și va efectua un examen clinic. Poate întreba când a început disconfortul, dacă apare în timpul mișcării, dacă se accentuează la respirație și dacă există alte manifestări.

În funcție de rezultatele examinării, pot fi recomandate investigații pentru articulația umărului, coloana cervicală sau organele abdominale.

Dacă există suspiciuni privind o afecțiune hepatică, medicul poate solicita analize de sânge, inclusiv teste care evaluează anumite aspecte ale funcției ficatului, precum și o ecografie abdominală. În funcție de rezultate, pot fi necesare investigații imagistice suplimentare.

Nu orice durere de umăr justifică teste pentru cancer. Alegerea investigațiilor trebuie făcută în funcție de simptome, istoricul medical și factorii individuali de risc.

Cine are un risc mai mare de cancer hepatic

Cancerul hepatic este asociat cu mai mulți factori de risc, printre care hepatita cronică B sau C, ciroza hepatică și anumite boli metabolice care afectează ficatul. Consumul excesiv de alcool poate contribui, de asemenea, la apariția bolilor hepatice cronice și la creșterea riscului în anumite contexte.

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Persoanele care prezintă astfel de factori de risc ar trebui să respecte recomandările medicului privind monitorizarea și investigațiile periodice.

Este important de reținut că existența unui factor de risc nu înseamnă că o persoană va dezvolta cancer, după cum absența factorilor cunoscuți nu exclude complet posibilitatea apariției bolii.

Durerea de umăr drept nu înseamnă automat cancer

Deși asocierea dintre durerea de umăr drept și o afecțiune hepatică este posibilă, cauzele musculare, articulare și cervicale sunt mult mai frecvente. O durere izolată nu trebuie interpretată automat ca un semn de cancer.

În același timp, simptomele care persistă sau se agravează nu ar trebui ignorate, mai ales dacă sunt însoțite de modificări inexplicabile ale greutății, icter, umflarea abdomenului ori dureri abdominale.