8 lucruri care se întâmplă în corpul tău după o lună fără alcool

Specialiștii susțin că această pauză de o lună te poate ajuta să conștientizezi cât alcool consumi și să te bucuri de numeroase beneficii, de la îmbunătățirea somnului și a sănătății mintale până la reducerea riscului de cancer și boli cardiovasculare.

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1. Pot apărea simptome de sevraj

Dacă obișnuiești să consumi cantități mari de alcool, este posibil să observi simptome de sevraj alcoolic chiar și la opt ore după ce ai încetat să bei.

„Oamenii devin adesea anxioși, iritabili și agitați. Pot începe să transpire abundent, iar pielea poate deveni rece și umedă”, a explicat dr. Anne M. Larson, profesor clinician de medicină la Universitatea din Washington, pentru publicația Verywell.

Aceste simptome ating, de regulă, intensitatea maximă în primele 72 de ore. Dacă te confrunți cu manifestări severe de sevraj alcoolic, este esențial să beneficiezi de supraveghere medicală, deoarece această afecțiune îți poate pune viața în pericol.

Dacă ai dificultăți în controlarea consumului de alcool, trebuie să știi că există servicii specializate care îți pot oferi sprijin.

2. Sănătatea ficatului se poate îmbunătăți

Aproximativ 90% dintre persoanele care consumă alcool în cantități mari dezvoltă o formă de boală hepatică asociată alcoolului, iar între 20% și 40% ajung să sufere de hepatită alcoolică, o afecțiune caracterizată prin deteriorarea și inflamarea ficatului.

Potrivit dr. Larson, hepatita alcoolică severă poate provoca decesul în decurs de 30 de zile la aproximativ jumătate dintre pacienții care dezvoltă această formă gravă a bolii.

Totuși, persoanele care supraviețuiesc și renunță la alcool își pot îmbunătăți funcția hepatică, chiar dacă procesul de recuperare poate dura câteva luni.

„Chiar și o pauză de scurtă durată de la consumul de alcool permite celulelor hepatice să se refacă după expunerea constantă la efectele toxice ale alcoolului”, a explicat medicul.

3. Refacerea metabolică crește

Un studiu din 2018 a arătat că o pauză de o lună de la consumul de alcool a fost suficientă pentru ca persoanele care consumau cantități moderate spre mari să observe îmbunătățiri în privința:

Rezistenței la insulină

Tensiunii arteriale

Greutății corporale

Acești factori, împreună cu glicemia și nivelul colesterolului, contribuie la apariția sindromului metabolic, o afecțiune care crește riscul de diabet și boli cardiovasculare.

Schimbările stilului de viață, inclusiv reducerea consumului de alcool, pot contribui la diminuarea acestor riscuri.

Consumul îndelungat de alcool poate afecta mușchiul cardiac, crescând riscul de infarct și de tulburări ale ritmului cardiac, precum aritmiile.

De asemenea, alcoolul poate influența celulele sanguine, favorizând apariția unor afecțiuni precum anemia.

4. Problemele digestive se pot ameliora

Se consideră că alcoolul poate provoca inflamații la nivelul intestinelor și poate modifica microbiota intestinală, adică ansamblul microorganismelor care trăiesc în tractul digestiv.

Dacă renunți la alcool timp de o săptămână, este posibil să observi deja schimbări pozitive în funcționarea sistemului digestiv.

Potrivit lui Debbie Petitpain, dietetician autorizat din Charleston, tractul digestiv începe să se refacă relativ repede după întreruperea consumului de alcool.

„Alcoolul irită mucoasa tractului gastrointestinal. După aproximativ o săptămână fără alcool, aceasta începe să se regenereze, iar simptomele de arsuri la stomac ar trebui să se reducă sau chiar să dispară”, a explicat specialista.

5. Funcțiile creierului și sănătatea mintală se pot îmbunătăți

Consumul de alcool crește riscul de accident vascular cerebral și de leziuni cerebrale, din cauza efectelor pe care le are asupra sistemului nervos și asupra anumitor circuite neuronale din creier. În unele cazuri, leziunile cerebrale pot fi permanente.

Potrivit dr. Larson, după 30 de zile fără alcool, ai putea observa că gândești mai limpede și că îți este mai ușor să te concentrezi.

În plus, îmbunătățirea hidratării poate contribui la starea generală de bine și la buna funcționare a creierului.

Consumul de alcool este asociat și cu reducerea controlului impulsurilor. Prin urmare, chiar și o singură zi fără alcool poate diminua riscul de accidente și răniri neintenționate.

Chiar dacă nu obișnuiești să bei mult, o lună fără alcool poate reprezenta o ocazie bună să reflectezi asupra relației tale cu băuturile alcoolice.

„Oamenii îmi spun adesea că abia după ce renunță la alcool își dau seama cât de mult le influența acesta comportamentul și relațiile cu ceilalți. Devin mai atenți și mai conștienți de propriile obiceiuri de consum”, a explicat dr. Larson.

6. Te poți bucura de un somn mai odihnitor

Insomnia este frecventă în rândul persoanelor care consumă alcool, în special al celor care suferă de tulburări legate de consumul acestuia.

Tratamentul insomniei poate include terapia cognitiv-comportamentală și administrarea unor medicamente.

Deoarece alcoolul este asociat cu o calitate mai slabă a somnului, este posibil să începi să te simți mai odihnit și mai energic după doar o săptămână fără alcool.

7. Sistemul imunitar poate funcționa mai bine

Consumul de alcool perturbă funcționarea sistemului imunitar pe termen scurt, iar consumul îndelungat poate provoca modificări persistente ale răspunsului imunitar.

Cercetările sugerează că alcoolul este asociat cu o serie de modificări care pot favoriza inflamația și pot crește riscul de infecții:

Deteriorarea mucoasei intestinale

Modificarea nivelului proteinei C reactive ultrasensibile (hsCRP)

Scăderea nivelului factorului de necroză tumorală alfa (TNF-α)

Creșterea nivelurilor interleukinelor IL-6 și IL-10

Există dovezi că trei săptămâni de abstinență de la alcool pot îmbunătăți valorile acestor biomarkeri din sânge.

Este posibil ca sistemul tău imunitar să înceapă să beneficieze de efectele renunțării la alcool chiar din prima zi. Acest lucru se explică prin faptul că, timp de aproximativ 24 de ore după consumul de alcool, organismului îi poate fi mai dificil să combată infecțiile.

8. Poți reduce riscul de cancer

Consumul de alcool poate crește riscul apariției mai multor tipuri de cancer, printre care:

Cancerul hepatic

Cancerul de colon

Cancerul pancreatic

Cancerul de sân

Cancerul esofagian

Cancerele din zona capului și gâtului, inclusiv cancerul oral

Beneficiile continuă și după 30 de zile fără alcool

Renunțarea la alcool pentru o lună poate părea o perioadă scurtă, însă cercetările arată că se pot obține beneficii importante pentru sănătate.

Există, de asemenea, dovezi că persoanele care participă la astfel de inițiative continuă să consume mai puțin alcool chiar și după șase luni.

„De multe ori, oamenii au comportamente care au devenit obișnuințe și nici măcar nu mai sunt conștienți de motivele pentru care fac anumite lucruri sau de momentele în care le fac”, a explicat Tavis Glassman, profesor de sănătate publică la Universitatea din Toledo, pentru Verywell.

„Simplul fapt de a-ți monitoriza consumul de alcool timp de o lună poate fi o idee foarte bună”, a adăugat specialistul.

Cum îți dai seama dacă bei prea mult alcool?

Dacă ești îngrijorat de cantitatea de alcool pe care o consumi sau observi că băutura îți afectează relațiile personale, activitatea profesională ori felul în care te percepi, discută cu medicul tău de familie.

Acesta te poate ajuta să îți evaluezi obiceiurile de consum și să identifici cele mai potrivite soluții pentru sănătatea ta.

Dacă manifești un consum ridicat și regulat de alcool sau ai avut anterior simptome de sevraj, nu întrerupe brusc consumul fără sfatul unui medic. Sevrajul alcoolic sever poate provoca convulsii, delir și alte complicații care necesită îngrijire medicală de urgență.

Sursa: Very Well Health