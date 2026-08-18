 Copiii lui Robin Williams au luat o decizie surprinzătoare, după cea de-a 75-a aniversare a regretatului actor
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Trucuri de frumusețeDragoste și SexEvenimenteHoroscopRețete culinareTravel
scroll right

Copiii lui Robin Williams au luat o decizie surprinzătoare, după cea de-a 75-a aniversare a regretatului actor

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cei trei copii ai lui Robin Williams, Zak, Zelda și Cody, au găsit o modalitate inedită de a păstra vie memoria celebrului actor.

image

Cu ocazia a ceea ce ar fi fost cea de-a 75-a aniversare a tatălui lor, Zak, Zelda și Cody au anunțat că vor continua să administreze contul de Instagram al regretatului star, transformându-l într-un spațiu dedicat moștenirii sale artistice.

Într-un mesaj comun publicat pe rețelele sociale, cei trei au mărturisit că sunt recunoscători pentru faptul că noi generații de oameni descoperă în continuare filmele lui Robin Williams.

Copiii actorului își doresc ca pagina lui Robin Williams să devină un loc sigur și autentic, unde fotografiile, videoclipurile, poveștile și amintirile despre tatăl lor să fie prezentate cu maxim respect. Decizia are, însă, și un alt motiv important: combaterea conținutului generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care imită vocea și chipul lui Robin Williams.

Zelda Williams a explicat ulterior că, deși reactivarea contului poate părea „puțin ciudată”, aceasta este una dintre cele mai bune modalități prin care familia poate oferi publicului imagini și înregistrări autentice cu actorul. Fiica regretatului star hollywoodian a criticat în repetate rânduri filmulețele realizate cu ajutorul inteligenței artificiale care îl imită pe tatăl ei și le-a cerut oamenilor să nu i le mai trimită.

Robin Williams s-a sinucis pe 11 august 2014, la vârsta de 63 de ani, în locuința sa din San Francisco. În lunile de dinaintea morții, actorul fusese diagnosticat cu boala Parkinson și se confrunta cu anxietate și depresie. Ulterior, autopsia a evidențiat și prezența unei forme severe de demență.

La 21 iulie, ziua în care Robin Williams ar fi împlinit 75 de ani, Zelda și Zak au publicat, de asemenea, mesaje emoționante în memoria tatălui lor. Zelda și-a amintit de șosetele lui colorate și de ochelarii neobișnuiți, în timp ce Zak a vorbit despre „ciudățenia” tatălui său și despre capacitatea extraordinară pe care acesta o avea de a iubi.

foto - Profimedia

Ghid de cumpărături

Hayden Panettiere
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea Vedete internaționale
banner teo trandafir jpg
#Exclusiv Click!
Ce destinație de vacanță au ales Teo Trandafir și fiica ei, Maia:„De-asta n-am optat pentru Asia Centrală”. Când revine pe sticlă? Vedete românești
image
„Rămășiță din anii ’90... azi nu mai înseamnă nimic”. De ce își pun mulți șoferi stickere IPA pe mașini și ce spune legea adevarul.ro
image
„Hai, repede, că s-a băgat!”. Mărturii din arhivele Securității despre cozile interminabile din comunism: oamenii veneau cu scăunele adevarul.ro

Parteneri

image
Ruptură Petrila – Pancu?! Marius Bilașco are detalii de ultimă oră: „Ar putea lipsi două săptămâni”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cod galben de vânt și vijelii. Temperaturile scad până la 12 grade. Zonele vizate observatornews.ro
image
Un șofer a murit decapitat după ce a intrat cu mașina sub remorca unui TIR, la Timișoara. Martori: "N-a făcut nimic să evite impactul" www.antena3.ro
image
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță un atac politic. Ce spune despre declarațiile de avere ale concubinelor www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
„Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă!” Adevărul a ieșit la iveală abia acum! as.ro
image
Ce legătură au stickerele IPA cu Poliția. Motivul pentru care unii șoferi le afișează pe mașini playtech.ro
image
Bombă la Steaua! Daniel Oprița și-a dat demisia! Echipa are doar 6 jucători pentru meciul din Cupa României cu Csikszereda și intră cu juniorii www.fanatik.ro
image
Cea mai nouă PROFEȚIE a 'Profetului Apocalipsei': Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Woz, așa arată azi, la 73 de ani, Anastasia Lazariuc. În haine moderne, cu ochelari de soare și șapcă, nu îi dai mai mult de 50 de ani! Doamne, ce femeie frumoasă!! / FOTO www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
O asemănare bizară, care dă fiori fanilor regali. Zara Tindall parcă este copia la indigo a mătușii sale răposate, Prințesa Mary okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526? historia.ro
image
#Istoria Sportului
Cine a fost Evanghelie Zappa, părintele uitat al Jocurilor Olimpice moderne historia.ro
Click 17 august png
Gusturile autentice ale Italiei, mai aproape ca niciodată: Săptămâna Italiană revine la Lidl România Advertoriale
imagine principala (1) jpg
Universul Smartino se extinde cu un nou concept unic de Home & Deco, magazinul Smartino Home Advertoriale
virtual love cute young blonde girl cozy sweater computer distance date holding paper heart jpg
„Vreau un bărbat matur, stabil, atent, care să știe ce vrea.” De ce este atât de greu pentru Generația Z să-și găsească dragostea? Dragoste și sex
click ro pexels burst 373984 jpg
Când picioarele tale pot face alegeri mai bune Advertoriale
Horoscop 6 12 mai, foto Shutterstock jpg
Horoscop marți, 18 august 2026. Ce zodii au parte de câștiguri, surprize în dragoste și noi oportunități Horoscop
Cristiano Ronaldo, Gerogina Rodriguez foto Instagram jpg
De ce s-a însurat miliardarul Cristiano Ronaldo în sufrageria lui, în cea mai mare discreție Evenimente
Captură de ecran din 2026 08 17 la 15 33 18 png
Festivalul STARDUST a adus hiturile anilor ’90 și 2000 la NIBIRU, într-un weekend care a unit generațiile Advertoriale
horoscop saptamana 16 23 ianuarie jpg
Horoscop luni, 27 august. Racii au o zi plină, iar Leii își schimbă atitutindea față de prieteni Horoscop
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net