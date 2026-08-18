Copiii lui Robin Williams au luat o decizie surprinzătoare, după cea de-a 75-a aniversare a regretatului actor

Cei trei copii ai lui Robin Williams, Zak, Zelda și Cody, au găsit o modalitate inedită de a păstra vie memoria celebrului actor.

Cu ocazia a ceea ce ar fi fost cea de-a 75-a aniversare a tatălui lor, Zak, Zelda și Cody au anunțat că vor continua să administreze contul de Instagram al regretatului star, transformându-l într-un spațiu dedicat moștenirii sale artistice.

Într-un mesaj comun publicat pe rețelele sociale, cei trei au mărturisit că sunt recunoscători pentru faptul că noi generații de oameni descoperă în continuare filmele lui Robin Williams.

Copiii actorului își doresc ca pagina lui Robin Williams să devină un loc sigur și autentic, unde fotografiile, videoclipurile, poveștile și amintirile despre tatăl lor să fie prezentate cu maxim respect. Decizia are, însă, și un alt motiv important: combaterea conținutului generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care imită vocea și chipul lui Robin Williams.

Zelda Williams a explicat ulterior că, deși reactivarea contului poate părea „puțin ciudată”, aceasta este una dintre cele mai bune modalități prin care familia poate oferi publicului imagini și înregistrări autentice cu actorul. Fiica regretatului star hollywoodian a criticat în repetate rânduri filmulețele realizate cu ajutorul inteligenței artificiale care îl imită pe tatăl ei și le-a cerut oamenilor să nu i le mai trimită.

Robin Williams s-a sinucis pe 11 august 2014, la vârsta de 63 de ani, în locuința sa din San Francisco. În lunile de dinaintea morții, actorul fusese diagnosticat cu boala Parkinson și se confrunta cu anxietate și depresie. Ulterior, autopsia a evidențiat și prezența unei forme severe de demență.

La 21 iulie, ziua în care Robin Williams ar fi împlinit 75 de ani, Zelda și Zak au publicat, de asemenea, mesaje emoționante în memoria tatălui lor. Zelda și-a amintit de șosetele lui colorate și de ochelarii neobișnuiți, în timp ce Zak a vorbit despre „ciudățenia” tatălui său și despre capacitatea extraordinară pe care acesta o avea de a iubi.

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