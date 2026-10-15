Demi Moore, fără strop de machiaj la 63 de ani. Fanii au reacționat imediat: „Ce vrăjitorie este asta?!”

Demi Moore a atras numeroase reacții după ce a apărut fără machiaj într-un selfie publicat pe Instagram de esteticianul vedetelor, Keren Bartov.

1/4 Demi Moore Foto: 2026 Getty Images

Actrița în vârstă de 63 de ani a pozat zâmbitoare, afișând un look natural, cu părul lung lăsat liber pe umeri și o ținută casual formată din pantaloni bleumarin cu șnur.

Fotografia cu Demi Moore care a surprins fanii

Imaginea a fost publicată de Keren Bartov pentru a marca patru ani de colaborare cu vedeta din „Ghost”.

În mesajul care a însoțit fotografia, specialista în îngrijirea pielii a mărturisit că relația profesională s-a transformat într-o legătură pe care o prețuiește foarte mult, iar colaborarea i-a oferit șansa de a o cunoaște pe Demi Moore dincolo de imaginea publică de la Hollywood, potrivit publicației Parade.

Foto: instagram

Imaginea nu i-a impresionat doar pe fanii actriței, ci și pe una dintre fiicele sale. Tallulah Willis a reacționat cu entuziasm în secțiunea de comentarii și a ținut să îi atragă atenția surorii sale, Scout Willis, asupra fotografiei.

„Ok, mama noastră!”, a scris aceasta, vizibil impresionată de aspectul actriței.

Apariția actriței a fost remarcată și de alte celebrități. Stilistul Brad Goreski a reacționat cu emoticoane în formă de inimă, în timp ce numeroși admiratori s-au întrebat cum reușește Demi Moore să arate atât de bine la 63 de ani: „Ce fel de vrăjitorie este asta?? Wow!”.

Secretul longevității

Fotografia vine cu doar câteva săptămâni înainte ca actrița să împlinească 64 de ani, pe 11 noiembrie. În ultima perioadă, Demi Moore a vorbit tot mai des despre acceptarea de sine și despre valoarea personală dincolo de standardele impuse de societate.

În discursul susținut la gala Globurilor de Aur din ianuarie 2025, când a fost premiată pentru rolul din „The Substance”, vedeta a transmis un mesaj despre importanța renunțării la comparații și la măsurarea propriei valori prin criteriile altora.

„Poți să îți cunoști adevărata valoare dacă lași deoparte rigla cu care te măsori”, a spus actrița, într-un moment care a fost apreciat de public și de colegii săi din industrie.

Rutina ei pentru a-și menține starea de bine este construită în jurul unor practici simple, dar consecvente. Într-un interviu din 2025, actrița povestea că meditează, ține jurnal și urmează o dietă fără carne, obiceiuri care o ajută să fie mai conectată la propriul corp decât în tinerețe.

„Astăzi îmi ascult corpul și am mult mai puțină frică”, spunea Moore. „Când eram tânără, simțeam că mă trădează și încercam să-l controlez. Acum nu mai funcționez din acel loc”, dezvăluia actrița.