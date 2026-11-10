Prin ce trece Andreea Popescu de când s-a mutat în chirie. Ce o apasă în această perioadă: „Nu este ușor”

După un mariaj de un deceniu care a ajuns la final, Andreea Popescu trece printr-una dintre cele mai solicitante etape de reconfigurare personală. Despărțirea de Rareș Cojoc, alături de care are trei copii, a obligat-o pe influenceriță să părăsească vechiul cămin conjugal.

Andreea Popescu, în fața unor schimbări dificile Foto: Instagram

După o primă perioadă petrecută într-un apartament temporar, vedeta a făcut o nouă schimbare majoră și s-a instalat într-un penthouse generos. Dincolo de aparențele unui trai confortabil, fosta dansatoare a vorbit cu maximă sinceritate despre episoadele de panică, eforturile financiare și frica copleșitoare de a rămâne singurul stâlp de susținere pentru micuții săi.

Andreea Popescu, mutări repetate, anxietate și clarificări despre penthouse

Tranziția între locuințe a fost un test dur pentru echilibrul emoțional al vedetei. Schimbările bruște de decor la interval de câteva luni au adus stări accentuate de neliniște, mai ales pe fondul responsabilității uriașe pe care o poartă față de cei trei copii:

„M-am mutat într-o casă nouă. M-am acomodat foarte bine. Când m-am mutat din apartamentul vechi (adică din chiria veche, cum ar veni), am avut două-trei zile de: «Ce mă fac?». Nu știu, cu schimbările astea bruște și rapide... Două-trei luni acolo, te muți și așa mai departe... Îți dă o stare de agitație, anxietate. Da, nu este ușor”, a declarat Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

Totodată, vedeta a ținut să demonteze zvonurile apărute pe rețelele de socializare, unde mulți internauți au speculat că ar fi achiziționat proprietatea de lux:

„Toată lumea întreba: «Bă, da Andreea s-a mutat tot în chirie sau a luat... pe ce?». E chirie! Eu nu am spus niciodată că mi-am cumpărat penthouse-ul. Eu am spus că m-am mutat într-un penthouse. S-a creat o nebunie, inclusiv în interviuri. Am văzut tot felul de TikTok-uri făcute cu aberații. Plătesc chirie acolo și renovez, chiar dacă e cu chirie. Da, pentru că îmi place să am o casă frumoasă, cu posibilitatea ca la un moment dat să-mi cumpăr acest penthouse.”

Trecerea de la o suprafață de 120 de metri pătrați la un spațiu de 200 de metri pătrați a fost motivată exclusiv de nevoile copiilor. Dacă în trecut dormeau toți în aceeași încăpere, acum Anastasia se bucură de un decor cu flori și prințese, în timp ce camera lui Joachim este personalizată cu un tapet ilustrând peștii capturați de el la partidele de pescuit.

Teama de a fi pe cont propriu: „E dificil când nu mai ai o bază, nu te mai poți baza pe nimeni”

Cea mai grea barieră nu a fost însă logistica mutării, ci conștientizarea faptului că nu mai există o plasă de siguranță în cuplu. Andreea Popescu a recunoscut deschis că frica de necunoscut și presiunea independenței totale au copleșit-o în anumite momente:

„Dumnezeu m-a ajutat foarte mult în ultima perioadă, în tot acest timp. Nu m-a lăsat, mă, nu m-a lăsat. Că am avut temerea aceasta că: «Măi, ce-o fac? Sunt singură, total independentă...». E dificil, știi, când nu mai ai o bază, nu te mai poți baza pe cineva decât pe tine. Și înainte mă bazam pe mine, doar că acum e, știi: «Dacă se întâmplă ceva, nu mă pot uita în stânga sau în dreapta».”

Găsindu-și echilibrul în credință și în dorința de a le oferi copiilor un spațiu stabil unde să își pregătească temele și să crească în armonie, influencerița demonstrează că își asumă integral costurile și provocările unui nou început de drum.