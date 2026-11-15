 Un tată din Austria se luptă cu autoritățile pentru numele fiicei sale. Ce prenume a ales și de ce a fost refuzat
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Un tată din Austria se luptă cu autoritățile pentru numele fiicei sale. Ce prenume a ales și de ce a fost refuzat

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Roland Strobl și partenera sa, Heidi, din Austria, trec printr-o situație neașteptată după ce autoritățile au refuzat să înregistreze numele ales pentru fiica lor. Cei doi își doresc ca micuța să se numească Rianeva Viktoria, însă Oficiul de Stare Civilă din Salzburg nu a aprobat cererea.

Certificat de naștere.
Certificat de naștere. Foto: Shutterstock

Nemulțumit de decizie, tatăl a lansat o provocare pe internet, prin care speră să atragă atenția asupra cazului și să obțină aprobarea dorită.

Fetița, pe care părinții o alintă Rivi, s-a născut pe 24 septembrie 2026, în Salzburg. Numele Rianeva a fost creat chiar de tatăl său, în anul 2020, aceeași perioadă în care acesta și-a ales și numele artistic Crelorio Stroblinsky.

Roland Strobl este pasionat de invenții, tehnologie și artă. Recent, a compus inclusiv o melodie intitulată „Rianeva”, dedicată fiicei sale. Povestea numelui este prezentată și pe site-ul agenției sale de asigurări, care poartă aceeași denumire.

De ce au refuzat autoritățile să înregistreze prenumele

Părinții au solicitat și opinia Societății pentru Limba Germană (GfdS), de unde au primit o confirmare scrisă și un certificat care indicau că numele ar putea fi înregistrat.

Cu toate acestea, autoritățile din Salzburg au respins solicitarea. Motivul invocat a fost articolul 13 din Legea austriacă privind starea civilă, care prevede că prenumele trebuie să fie utilizat în mod obișnuit.

Deși Rianeva îndeplinește criteriile pentru a fi considerat un prenume feminin, acesta nu apare în registrele de nume existente, fiind o denumire inventată de tată. O variantă acceptată de autorități ar fi fost „Ria-Neva”, cu cratimă, însă familia nu dorește să facă această modificare.

„Vreau să îmi pot numi copilul așa cum îmi doresc, cu numele scris exact așa cum l-am imaginat. Dacă va fi nevoie, vom merge până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, a declarat Roland Strobl, potrivit publicației MeinBezirk.

În prezent, tatăl așteaptă decizia oficială de respingere și documentele juridice necesare pentru a putea contesta hotărârea la Tribunalul Administrativ Regional.

Ce provocare a lansat tatăl pe internet

Până la rezolvarea situației, Roland Strobl a găsit o modalitate neobișnuită de a-și susține cauza. Acesta a lansat „Rianeva Challenge”, o inițiativă prin care încearcă să convingă alte familii să aleagă acest prenume pentru copiii lor.

Bărbatul speră că, dacă măcar un copil din lume va primi numele Rianeva, acesta va putea fi considerat un prenume utilizat în mod obișnuit, ceea ce ar putea ajuta familia să obțină aprobarea autorităților austriece.

„Este la fel ca în cazul noilor invenții. Dacă nu poți respecta un anumit standard, cauți alte modalități de a-ți atinge obiectivul. Așadar, dacă am reuși ca măcar un copil, oriunde în lume, să primească numele Rianeva, atunci am putea să o numim și noi așa pe fiica noastră”, a explicat acesta.

„Am fost chiar acuzați că o folosim pentru a face publicitate agenției noastre”

Inițiativa a atras atenția în Austria, însă familia a fost acuzată că ar încerca să își promoveze agenția de asigurări prin intermediul acestei povești.

„Provocarea a stârnit deja destul de mult interes în Austria. Am fost chiar acuzați că o folosim pentru a face publicitate agenției noastre. Este o prostie totală. Am făcut publică povestea pentru că sperăm să găsim undeva în lume părinți cărora să le placă acest nume și care să decidă să își numească fiica Rianeva”, a declarat Roland Strobl.

Acesta consideră că înregistrarea unui asemenea prenume ar fi mult mai simplă în țări precum Statele Unite sau India și spune că situația ridică inclusiv problema dreptului la identitate.

„Este vorba despre drepturile omului și despre întrebarea unde se termină controlul statului și unde începe dreptul la identitate. Mi se pare îngrijorător că nu există loc pentru lucruri noi. Până la urmă, fiecare nume a fost cândva nou și a fost inventat de cineva pentru prima dată”, a mai spus tatăl.

Roland Strobl speră ca povestea familiei să ajungă la cât mai mulți oameni și ca persoane publice, influenceri sau companii cunoscute să distribuie inițiativa.

Acesta a povestit că nu este prima dată când familia se confruntă cu o astfel de situație. Părinții partenerei sale au vrut inițial să o înregistreze cu numele Heidi, însă cererea a fost respinsă, iar numele ei oficial a devenit Heidemarie.

Chiar și așa, Roland și Heidi nu vor să renunțe la alegerea făcută pentru fiica lor și speră să obțină aprobarea pentru numele Rianeva Viktoria.

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