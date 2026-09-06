Jador nu s-a mai abținut și i-a dat cadoul soției sale de ziua ei de naștere. „Așa arată o femeie fericită”

Momente de bucurie în casa lui Jador. Cântărețul nu s-a mai putut abține și i-a dat cadoul cumpărat soției sale, Oana Ciocan, cu aproape o săptămână înainte de ziua ei de naștere. Aceasta a fost extrem de fericită și a sărit direct în brațele artistului. Ce a primit.

Jador și Oana Ciocan. Foto: Instagram

Oana Ciocan își sărbătorește ziua de naștere pe 12 septembrie, însă și-a primit cadoul de la soțul ei mult mai devreme. Jador a fost extrem de atent la dorințele acesteia, așa că i-a cumpărat exact ceea ce își dorea.

Ce cadou i-a dat Jador soției sale, Oana Ciocan

Jador a recunoscut că nu s-a mai putut abține. Acesta a filmat momentul în care i-a dat cadoul Oanei, nerăbdător să-i vadă reacția. Așadar, cântărețul a luat un trandafir roșu și o punguță, în care se afla o cutie cu bijuterii. Soția sa era într-o cameră și călca haine, iar pe lângă ea era fiul lor Avraam, moment în care artistul a intrat pe ușă.

Imediat, Oana Ciocan a lăsat treburile și a deschis cadoul. Soția lui Jador a fost extrem de încântată de faptul că a primit exact ce își dorea. În cutiuță se afla un colier și o pereche de cercei.

„Așa arată o femeie fericită”, a scris Jador pe Instagram, acolo unde a și postta reacția soției sale.

Ce spune Jador despre presupusul divorț

De-a lungul timpului au existat o mulțime de zvonuri potrivit cărora Jador și Oana Ciocan nu mai formează un cuplu. În urmă cu aproape jumătate de an, artistul confirmase o despărțire, însă nu a spus și de divorțul propriu-zis. Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2024, iar pe data de 4 iunie 2025 a apărut în viața lor micuțul Avraam.

Cu această ocazie, Jador a ținut să clarifice situația. Artistul a recunoscut că a fost o perioadă în care el și soția sa au petrecut mai puțin timp împreună din cauza evenimentelor pe care el le are, însă nu se pune problema de divorț.

„Nu sunt despărțit! Nu era vorba despre nevastă-mea, că nevastă-mea... nu e acasă pentru că îl înțărcă pe Avram. Încercăm să-l înțărcăm, că e mare, atâta tot. Plus că eu am cântări în fiecare zi, sunt plecat în fiecare zi, n-are rost să vină după mine pe la cântări”, a declarat Jador pentru Spynews.ro.