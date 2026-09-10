 Cât costă coșul de cumpărături pentru un cuplu într-o lună? „E faliment curat!”
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Cât costă coșul de cumpărături pentru un cuplu într-o lună? „E faliment curat!”

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Revoltați de sumele uriașe cheltuite în ultimul timp pe mâncare, un cuplu a adresat o întrebare umilă pe Reddit despre cât se cheltuie, în mod realist, pe mâncare într-o lună. Mesajul lor a declanșat o dezbatere amplă printre internauți, care au dezvăluit bugete concrete pentru două persoane.

Cât de mult se cheltuie pe mâncare pentru două persoane
Cât de mult se cheltuie pe mâncare pentru două persoane Foto: Pexels

Programul încărcat de la birou și oboseala acumulată peste zi îi împing pe mulți tineri direct către meniurile rapide din aplicații, fără să conștientizeze impactul asupra cheltuielilor. Un cuplu a tras recent un semnal de alarmă după ce a tras linie la final de lună și a realizat proporțiile dezastrului financiar generat de comenzile de mâncare. La această risipă s-au adăugat și vizitele haotice la supermarket. 

Matematica din spatele coșului de consum

Răspunsurile venite din partea internauților au arătat clar că mâncarea comandată prin aplicații reprezintă o cale sigură spre faliment și că diferența o face nivelul de organizare.

„Bolt food e faliment curat :)))” a scris cineva în comentarii.

Cei care aplică o disciplină riguroasă au mărturisit că reușesc să se încadreze într-un buget de aproximativ 1.000 de lei pe lună pentru două persoane.

Secretul constă în gătitul duminica, pornind de la o listă de cumpărături săptămânale de 150-300 de lei din care prepară ciorbe mari, tocănițe sau ardei umpluți, completate joi cu preparate rapide la cuptor și vineri cu ce a rămas prin frigider.

„Duminica facem cumparaturi pentru saptamana urmatoare - intre 150-300 lei, depinde de meniu si daca cumparam si alte lucruri pentru casa. ” a mărturisit un internaut. 

La polul opus, gospodăriile care adaugă o marjă de confort, gustări variate, produse pentru două pisici și mici ieșiri de weekend plafonate la 500 de lei ajung la un cost de circa 3.600 de lei pe lună, împărțit între o aprovizionare masivă de 800 de lei și completări periodice de 200-300 de lei.

Un alt aspect important atunci când vrei să faci economii este să compari cu atenție produsele și să nu te lași atras doar de prețul afișat. Uneori, produsele care par mai practice ajung să coste semnificativ mai mult.

„Alt sfat: când te uiți la preturi, verifica și prețul per kg. De exemplu, aripioarele de pui ar trebui sa fie in jur de 10-15 lei/kg, dar dacă te uiți la alea congelate care sunt deja condimentate, pot ajunge și la 30 lei/kg. Practic plătești dublu pentru a economisi alea 5 minute cât îți ia să le dai cu un condiment.”

Cât a ajuns să coste și ghiozdanul copiilor

Pentru cei care au și copii, situația devine și mai complicată. Cheltuielile pentru rechizitele pentru noul an școlar rămân un subiect important pentru părinți. Dorințele celor mici pot influența considerabil bugetul, mai ales atunci când aceștia își doresc ghiozdane și accesorii cu personajele preferate.

Un ghiozdan simplu poate costa în jur de 140 de lei, în timp ce modelele decorate cu personaje cunoscute ajung și la aproximativ 300 de lei.

Pentru mulți părinți, alegerea se face însă în funcție de buget. Unii preferă să păstreze ghiozdanele din anii anteriori, dacă acestea sunt încă în stare bună, și cumpără doar lucrurile care trebuie înlocuite. 

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