 Un vlogger a luat la pas Londra și a rămas surprins de prețuri: „Cartoful se vinde la bucată”
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VideoUn vlogger a luat la pas Londra și a rămas surprins de prețuri: „Cartoful se vinde la bucată”

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Cosmin Avram a continuat explorarea Londrei și a ajuns în Camden Town, una dintre zonele cunoscute ale capitalei britanice. Vloggerul a analizat atmosfera din cartier, oferta comercială, prețurile de la tarabele cu mâncare și schimbările pe care le-a observat în oraș.

Cosmin Avram
Cosmin Avram Foto: Captură Youtube

Camden Town i-a atras atenția prin aglomerație și prin numărul mare de magazine și comercianți. Zona are o istorie legată de cultura punk, rock și alternativă, iar în prezent este cunoscută pentru magazinele sale și pentru numeroasele variante de street food.

„Am dat peste Londra rebelă, dacă vreți”, a spus Cosmin Avram în timpul plimbării. Vloggerul a remarcat că pe străzi se află oameni de diferite naționalități și că zona este vizitată atât de turiști, cât și de localnici.

Prețuri ridicate la street food

Una dintre principalele observații făcute de Cosmin Avram a fost legată de costul mâncării. În timpul plimbării, acesta a găsit preparate care ajungeau la 15 lire sterline, sumă pe care a considerat-o ridicată în raport cu dimensiunea porțiilor.

Printre produsele întâlnite s-au numărat hot dog, fish and chips, burgeri, pizza, mâncare mexicană, churros și alte preparate. Un hot dog putea ajunge la 15 lire cu brânză și usturoi, în timp ce alte variante erau disponibile la aproximativ 12 lire.

„Prețurile sunt mari”, a remarcat vloggerul, după ce a analizat mai multe dintre tarabele din zonă.

În opinia sa, problema nu este neapărat faptul că turiștii aleg să mănânce acolo, ci diferența de preț față de restaurantele sau magazinele aflate la câteva sute de metri distanță.

„Dacă vii aici să mănânci, plătești mai mult față de cât ai plăti dacă ai merge, ce știu eu, 300, 400, 500 de metri depărtare de acest loc”, a explicat Cosmin Avram.

El a observat inclusiv dimensiunea porțiilor și a remarcat că, în unele cazuri, acestea i s-au părut mai mici decât se aștepta. Totodată, a spus că oferta de street food este variată, iar atmosfera din zonă este una aparte.

De la 16 tarabe la aproximativ 1.000 de comercianți

Camden Town nu a fost dintotdeauna zona comercială și turistică pe care o cunosc vizitatorii de astăzi. Cosmin Avram a explicat, în vlog, că locul a avut inițial un caracter industrial, aici existând depozite, grajduri și ateliere.

Piața modernă a început în 1974 cu doar 16 tarabe, în timp ce astăzi în zonă activează aproximativ 1.000 de comercianți.

Pe măsură ce a continuat să meargă printre tarabe, Cosmin Avram a căutat și afaceri românești, despre care spune că a văzut numeroase materiale pe TikTok. În această plimbare, însă, nu a identificat astfel de afaceri.

Vloggerul a remarcat și faptul că zona este foarte animată, iar comercianții încearcă să-i atragă pe turiști oferindu-le să guste din produse.

„Dacă faci o tură la standurile de mâncare de la Camden Town, nu mai trebuie să mai cumperi mâncare să mănânci, pentru că te saturi când îți dau așa să guști”, a spus acesta.

Ulterior, el a continuat traseul prin Londra și a comparat prețurile din zona centrală cu cele din magazinele obișnuite.

Cartoful, vândut la bucată

Într-un supermarket, Cosmin Avram a verificat mai multe prețuri și a prezentat câteva exemple. Un Pepsi costa o liră, un mango era 88 de pence, iar patru portocale costau două lire. Pentru 200 de grame de cireșe prețul era de 1,40 lire, iar o vânătă costa aproximativ șase lei, potrivit conversiei prezentate în vlog.

O situație care i-a atras atenția a fost modul în care erau comercializați cartofii.

„Cartoful se vinde la bucată”, a remarcat el, după ce a văzut un preț de 24 de pence pentru un cartof.

O baghetă costa 80 de pence, însă vloggerul a observat că avea doar 100 de grame. La raionul de lactate, acesta a remarcat lipsa laptelui de pe rafturi și a presupus că momentul filmării, într-o zi de duminică, ar putea explica situația.

În aceeași plimbare, Cosmin Avram a ajuns și în zona obiectivelor turistice centrale, unde a observat aglomerația din apropierea London Eye și a Palatului Parlamentului. Aici a găsit alte tarabe cu mâncare și a verificat din nou prețurile.

„O cafea espresso 4£, un Americano 4£”, a spus vloggerul, precizând că în alte locuri, precum Caffe Nero sau Costa, prețurile pot fi mai mici.

La finalul vizitei în Camden Town, Cosmin Avram a recunoscut că se aștepta la mai mult de la această zonă.

„Vii, pleci și cam atât. Ai vrea să te mai întorci? Asta am zis și eu mai devreme”, a spus acesta.

În același timp, vloggerul a subliniat că Londra are și alte obiective și locuri care, în opinia sa, merită descoperite. „Vii odată, ai mers peste tot, ai văzut despre ce este vorba, după care nu mai vii niciodată”, a concluzionat Cosmin Avram referitor la experiența turistică din Camden Town.

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