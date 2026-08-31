Un român a renunțat la viața în autorulotă și s-a mutat în Irlanda. „A venit momentul...”

Gigi Cristea, cunoscut pentru vlogurile sale, a încheiat o etapă importantă din viața familiei sale. După 481 de nopți petrecute în autorulotă, acesta și-a luat rămas-bun de la vehiculul care i-a fost casă și a plecat împreună cu familia spre Irlanda.

Gigi Cristea Foto: Captură Youtube

Ultima noapte în autorulotă a fost petrecută în România, pe malul Mureșului, la aproximativ 65 de kilometri de Târgu Mureș. Familia trebuia să ajungă la Turda, acolo unde urma să predea autorulota noului proprietar, iar ulterior să plece cu avionul de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj.

Autorulota, vândută după mai multe reduceri de preț

Vloggerul a povestit că autorulota fusese scoasă inițial la vânzare pentru 11.900 de euro, însă interesul cumpărătorilor nu a fost cel așteptat. Pe măsură ce timpul trecea, prețul a fost redus.

Mai întâi, proprietarul a coborât suma la 10.500 de euro, iar apoi la 9.500 de euro. În acel moment au început să apară mai multe mesaje din partea persoanelor interesate, însă tranzacția finală nu s-a făcut la acest preț.

Cumpărătorul a fost Sergiu, un bărbat din Turda, care i-a oferit lui Gigi Cristea 8.600 de euro. Cei doi au discutat la telefon, iar ulterior Sergiu a venit să vadă autorulota.

Vehiculul era fabricat în 1999, avea aproximativ 175.000 de kilometri și un motor 2.8 IDTD. Gigi a explicat că, în urma negocierii, a acceptat suma de 8.600 de euro și a considerat că înțelegerea a fost una bună atât pentru el, cât și pentru noul proprietar.

Predarea autorulotei a avut loc la Turda. Sergiu a devenit astfel proprietarul vehiculului după aproape 500 de nopți în care familia lui Gigi Cristea a călătorit și a locuit în acesta.

Plecarea spre Irlanda, după ultima noapte în autorulotă

După ce au încheiat tranzacția, familia a rămas doar cu câte un rucsac și s-a pregătit pentru plecarea din România. Gigi Cristea a mărturisit că despărțirea de autorulotă a fost un moment important, mai ales după perioada îndelungată petrecută pe drum.

Înainte de plecare, familia a mai trecut prin câteva situații obișnuite pentru o călătorie. Hainele au fost spălate și uscate, deoarece o parte dintre ele fusese trimisă deja în Irlanda, iar cele rămase în România erau murdare. După predarea autorulotei, au ajuns și la hotel, unde au petrecut o noapte înainte de plecare.

În Irlanda, familia a ajuns la locuința unor cunoscuți, un cuplu de polonezi cu care Victoria avusese legături profesionale în urmă cu aproximativ cinci ani, în Olanda. Aceștia s-au oferit să îi ajute în perioada de început.

Familia încearcă să se acomodeze cu noua viață

Primele zile în Irlanda au fost dedicate atât acomodării, cât și rezolvării unor lucruri administrative. Gigi Cristea a povestit că au mers pentru informații legate de obținerea PPS Number și au făcut o programare pentru acest demers.

Familia locuiește momentan într-o cameră, în condiții provizorii. Gigi a explicat că spațiul este limitat, iar bagajele au ajuns cu o zi înainte, astfel că în cameră era dezordine. Camera are baie proprie, iar copiii au un spațiu în care pot dormi.

Planul familiei este să găsească o locuință proprie. Gigi Cristea a spus că prețurile sunt ridicate și că pot fi găsite locuințe în jurul sumei de 1.300 de euro, însă principala dificultate este găsirea unei case sau a unui apartament disponibil.