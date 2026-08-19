 Cât costă, de fapt, imaginea unei vedete din România? „Mă vopsesc singură ca să ies mai ieftin”
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Cât costă, de fapt, imaginea unei vedete din România? „Mă vopsesc singură ca să ies mai ieftin”

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Cât de greu este să fii artist în România, mai ales pe criză? Mulți ar crede că solistele noastre investesc cifre astronomice în imaginea lor! Iată însă care este adevărul! Se face economie chiar și la case mari!

Annes, carieră muzicală de peste 20 de ani foto: arhivă personală
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Annes, carieră muzicală de peste 20 de ani foto: arhivă personală

Annes este una dintre solistele cu o carieră de aproape 20 de ani pe scenele din România. Soțul ei este impresarul Dan Anghel și Annes nu duce lipsă de concerte. 

Annes: „Ajung, în medie, la aproximativ 2.000–3.000 de lei pe lună”

Chiar și așa, solista spune că în vremurile acestea de criză a ajuns să facă economie în ce privește investițiile în imaginea sa de artist. 

Iată ce ne-a dezvăluit vedeta! Câți bani se duc lunar numai dacă ne referim strict la imagine și ce buget alocă?

„Dacă vorbim strict despre întreținerea imaginii mele ca artist, aș spune că ajung, în medie, la aproximativ 2.000–3.000 de lei pe lună, dar este foarte variabil. Cele mai mari cheltuieli sunt ținutele de scenă, pentru că un artist are nevoie permanent de ținute potrivite pentru concerte, televiziune și evenimente, iar o singură ținută poate schimba mult bugetul unei luni.

În schimb, la capitolul beauty sunt destul de practică. Mă vopsesc singură acasă, chiar dacă folosesc produse profesionale, iar unghiile mi le fac tot singură. Le port scurte și pentru că predau pian și canto, deci pentru mine este și o necesitate practică”, a declarat Annes, pentru Click!

„Nu cred în înfometare sau diete drastice”

Solista a reușit în toți acești ani să-și păstreze silueta de la începuturile carierei. 

„Nu am antrenor personal și nici nutriționist. Fac sport de peste 15 ani și mi-am format singură un stil de viață pe care îl pot menține. Sunt atentă la alimentație, dar nu mai cred în înfometare sau în diete drastice. Cred că echilibrul este mult mai important.

Așadar, nu investesc lunar sume spectaculoase în imagine. Investesc mai ales în ceea ce se vede pe scenă și încerc să am grijă de mine prin lucrurile pe care le fac constant: sport, alimentație echilibrată și disciplină.

Cred că, după mai bine de 20 de ani de carieră, am înțeles că imaginea unui artist nu înseamnă să fii perfect sau să cheltuiești enorm, ci să fii îngrijit, să ai o apariție coerentă și, mai ales, să fii bine cu tine”, a dezvăluit artista, în exclusivitate pentru Click!

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Și-a făcut și podcast!

După mai bine de două decenii în muzică, Annes a decis recent să mai deschidă un nou capitol creativ. Artista a lansat „Din Casă cu Annes”, un podcast în care muzica se întâlnește cu o altă mare pasiune a sa: designul interior și poveștile oamenilor.

Pasiunea pentru design interior nu este una de dată recentă. Annes are diplomă de decorator de interior, iar experiența sa este una cât se poate de practică. Atunci când și-a construit propria casă, a fost implicată încă de la început, fiind prezentă chiar de la prima săpătură și urmărind îndeaproape transformarea terenului într-un spațiu pe care astăzi îl numește acasă.

„Mi-am dat seama că, la fel cum muzica spune povești despre oameni și despre emoțiile lor, și casele spun povești. Uneori printr-un obiect, alteori printr-o culoare, o fotografie, o alegere de design sau pur și simplu prin felul în care oamenii se simt acolo”, ne-a spus Annes.

Printre invitații solistei se află persoane publice, artiști și colegi de breaslă, dar și oameni cu povești care merită ascultate.

„Nu este un podcast despre case perfecte, ci despre oamenii care le dau sens. În conversațiile noastre, pornim de la spațiul în care trăim și ajungem firesc la lucrurile care ne definesc: iubire, familie, relații, alegeri, succes, amintiri, schimbări și momente care ne-au transformat.

Astfel, o casă poate deveni punctul de plecare pentru o poveste despre o copilărie, o despărțire, o carieră, o familie sau despre un moment în care viața cuiva a luat o altă direcție. Conceptul podcastului pornește de la o întrebare simplă: ce spune casa despre omul care locuiește în ea?

Pentru mine, acasă înseamnă mai mult decât design. Înseamnă locul în care ne întoarcem după ce lumea ne-a văzut. Locul în care suntem, de fapt, noi”, a mai adăugat solista. 

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