 Show total cu Merișor! Uite cum cântă de dor și jale, în mall, cu glezna frântă! „Mă duc la Survivor!”
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Show total cu Merișor! Uite cum cântă de dor și jale, în mall, cu glezna frântă! „Mă duc la Survivor!”

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Show de show cu Elena Merișoreanu în mall, la finalul petrecerii Viva, din seara aceasta! Artista de muzică populară s-a chinuit să coboare scările rulante, care nu mai funcționau târziu în noapte, după ce și-a frânt glezna acum două luni. De durere, a început să cânte de dor și jale! 

Elena Merișoreanu
Elena Merișoreanu Foto: arhiva Click!

Elena Merișoreanu a venit la petrecerea Viva din acestă seară, de la Parklake, cu un picior șchiopătând!

„Sunt încă tânără și neliniștită! Nu pot să stau acasă! Mi-am rupt rotula de gleznă acum două luni, nu mai vreau s-o operez. Am căzut în curte! Merg așa deocamdată”, ne-a spus solista de muzică populară. 

Solista s-a chinuit să coboare scările care nu mai funcționau 

Artista a stat până târziu în noapte la petrecere, fiind însoțită de buna ei prietenă, cântăreața Adriana Antoni. 

La plecare însă, datorită orei târzii, scările rulante din mall nu mai funcționau, iar solista a trebuit să-și învingă durerile și să coboare scările susținută de prieteni de brațe. 

La final, ca să facă haz de necaz a început să cânte: „Of, ce chin, ce jaleee, mândra-i mândră până moare”, făcând deliciul celor prezenți.

Click! a fost pe fază și a prins  momentul magistral, aplaudat de cei prezenți în mall la acea oră târzie. 

Solista, în formă ca de obicei, chiar a glumit și a spus că este dispusă să meargă și la „Survivor”!

„Am fost la <<Sunt celebru, scoate-mă de aici>>, acum pot să mă duc și la Survivor, dragă. Așa cu piciorul ăsta, scrântit, mă duc! Nu poți să crezi? Mă duc la Survivor, gata”, a glumit solista.
Elena Merișoreanu a făcut de-a lungul timpului mai multe operații la genunchi, dar și injecții cu colagen pentru a-și atenua durerile atroce avute. Merișor a cântat toată viața ei pe tocuri, iar genunchii i-au fost afectați. În urmă cu două luni, solista a suferit un accident în curte în urma căruia și-a sucit rotula de la gleznă. 

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