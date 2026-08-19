 Suma scoasă din buzunar de un fost concurent la „Survivor” pentru piept de pui și cartofi natur, în zona Castelului Bran: „Doar mâncare, fără băutură”
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Suma scoasă din buzunar de un fost concurent la „Survivor” pentru piept de pui și cartofi natur, în zona Castelului Bran: „Doar mâncare, fără băutură”

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Fostul concurent de la Survivor România, Lucian Popa, a ajuns recent la munte și a luat masa la un restaurant aflat lângă Castelul Bran. După ce i‑a fost adusă nota de plată, sportivul a fotografiat bonul și l‑a postat pe Facebook, stârnind imediat reacții în lanț.

Cât a plătit Lucian Popa la Bran/sursă foto: Facebook
Cât a plătit Lucian Popa la Bran/sursă foto: Facebook

Cât a plătit fostul concurent Survivor la Bran

Recent, fostul „Războinic” de la Survivor, Lucian Popa, a ajuns la munte și a luat masa la un restaurant aflat lângă Castelul Bran. După ce i-a fost adusă nota de plată, sportivul a fotografiat bonul și l-a postat pe Facebook, stârnind imediat reacții în mediul online.

„Nota de plată pentru o masă de o persoană lângă Castelul Bran. Doar mâncare, fără băutură. Mică sau mare?”, a scris el în dreptul imaginii, iar ulterior a revenit cu un mesaj pentru cei care îl urmăresc: „Să ne înțelegem! Eu nu mă plâng când postez o notă de plată, o fac doar pentru haterii mei, să le fac în ciudă!”

Potrivit fotografiei, Lucian Popa a achitat 134 de lei, fără tips, pentru patru preparate: cartofi natur (16 lei), piept de pui la grătar (51 de lei), salată de varză (16 lei) și salată grecească (51 de lei).

Postarea s-a viralizat rapid, adunând peste 600 de comentarii, aproape 500 de aprecieri și 12 distribuiri. Reacțiile au fost diverse, mulți internauți criticând prețurile: „Așa ceva… Nu ne mai vindecăm niciodată în ritmul ăsta”, „Mi se pare exagerat! Varza și cartofii sunt la preț exagerat”, „Ai dat puțin! Pe mine la mare m-au ars”, „Exagerate prețurile”, „Contează să fie mâncarea bună și să te simți bine” sau „Cam scump”.

Lucian Popa a fost și la Poiana Brașov

Lucian Popa a împărtășit cu urmăritorii săi imagini cu nota de plată de la un restaurant din Poiana Brașov. 

În timpul vacanței, Lucian Popa a ales o masă cât se poate de simplă: mici și cartofi prăjiți. Pentru cei patru mici, acesta a plătit 36 de lei, ceea ce înseamnă că fiecare bucată a costat 9 lei.

La suma respectivă s-au adăugat cei 19 lei pentru porția de cartofi prăjiți. În total, nota de plată pentru cele două preparate s-a ridicat la 55 de lei.

Deși prețul poate părea diferit în funcție de zona în care este obișnuit fiecare turist să mănânce, suma nu este neobișnuită pentru o stațiune turistică populară precum Poiana Brașov, unde tarifele pot fi mai mari decât în alte orașe sau zone din țară.

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