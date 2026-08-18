Lucian Popa de la „Survivor 2026”, surpriză la Poiana Brașov. Cât a plătit pentru 4 mici și o porție de cartofi

Lucian Popa, fost concurent la „Survivor 2026”, a profitat de câteva zile libere și a plecat într-o scurtă vacanță la Poiana Brașov. După perioada petrecută în competiție, acesta s-a bucurat de timpul liber și de atmosfera de la munte, unde nu a ratat ocazia de a savura câteva dintre preparatele preferate ale românilor.

Fostul concurent le-a arătat urmăritorilor și cât a costat una dintre mesele sale. Lucian Popa a publicat în mediul online nota de plată, iar suma achitată pentru patru mici și o porție de cartofi prăjiți a atras atenția celor care îl urmăresc.

Cât a costat masa lui Lucian Popa în Poiana Brașov

În timpul vacanței, Lucian Popa a ales o masă cât se poate de simplă: mici și cartofi prăjiți. Pentru cei patru mici, acesta a plătit 36 de lei, ceea ce înseamnă că fiecare bucată a costat 9 lei.

La suma respectivă s-au adăugat cei 19 lei pentru porția de cartofi prăjiți. În total, nota de plată pentru cele două preparate s-a ridicat la 55 de lei.

Deși prețul poate părea diferit în funcție de zona în care este obișnuit fiecare turist să mănânce, suma nu este neobișnuită pentru o stațiune turistică populară precum Poiana Brașov, unde tarifele pot fi mai mari decât în alte orașe sau zone din țară.

Poiana Brașov, una dintre destinațiile cu prețuri mai mari

În ultimii ani, turiștii au remarcat tot mai des creșterile de prețuri din restaurante, terase și unități de cazare. Stațiunile montane cunoscute se află printre locurile în care bugetul de vacanță poate fi mai mare, mai ales în perioadele aglomerate.

Poiana Brașov este una dintre cele mai populare destinații montane din România, astfel că prețurile din restaurante sunt un subiect frecvent discutat de turiști. Pentru cei care aleg să își petreacă vacanța aici, costurile pentru mâncare, cazare și alte servicii trebuie luate în calcul încă de la început.

În cazul lui Lucian Popa, însă, cei 55 de lei plătiți pentru patru mici și cartofi nu au fost considerați exagerați de mulți dintre urmăritorii săi.

Ce reacții au avut internauții după ce au văzut nota de plată

Postarea fostului concurent a adunat mai multe reacții, iar internauții și-au spus părerea despre prețul plătit pentru masa respectivă.

Unii au făcut comparații cu alte zone din România și au considerat că suma este una rezonabilă pentru Poiana Brașov. Alții au remarcat că, raportat la prețurile practicate în stațiunile turistice, cei 55 de lei pentru cele două preparate nu reprezintă neapărat o sumă ieșită din comun.

Printre comentariile lăsate de urmăritori s-au numărat și câteva comparații cu prețurile din alte zone ale Capitalei.

„9 mici, o apă, o bere și o pizza, pentru Poiana Brașov e ok, nu e in Piața Obor…”, „Strict 4 mici si o porție de cartofi, 55,00 lei. Să vă fie de bine!”, „Un preț decent!”, sunt o parte dintre comentarii.