Elena Merișoreanu nu mai vrea să se opereze la gleznă: „Eu sunt o femeie nebună”

Elena Merișoreanu a făcut de-a lungul timpului mai multe operații la genunchi, dar și injecții cu colagen pentru a-și atenua durerile atroce avute. Merișor a cântat toată viața ei pe tocuri, iar genunchii i-au fost afectați. În urmă cu două luni, solista a suferit un accident în curte în urma căruia și-a sucit rotula de la gleznă. De ce nu vrea să se mai opereze și cum a reușit să-și dealveze sprâncenele greșit tatuate, cu ani în urmă, în America? Urmărește interviul video de mai jos!

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