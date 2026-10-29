 Carmen de la Sălciua, pusă la zid pentru operațiile estetice. Răspunsul care i-a închis gura unui internaut
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoCarmen de la Sălciua, pusă la zid pentru operațiile estetice. Răspunsul care i-a închis gura unui internaut

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Carmen de la Sălciua a răspuns fără ezitare unui internaut care a criticat-o pe rețelele sociale din cauza intervențiilor estetice pe care și le-a făcut de-a lungul timpului. Artista, obișnuită deja cu astfel de comentarii, a ales să îi ofere acestuia o replică ironică, dar tranșantă.

carmen de la salciua colaj instagram jpg
Foto: instagram

Nu este pentru prima dată când artista este criticată

De-a lungul carierei sale, cântăreața a fost deseori ținta remarcilor răutăcioase legate de aspectul fizic. Cu toate acestea, experiența acumulată în lumea showbizului a învățat-o să nu se lase afectată de criticile venite din mediul online și să răspundă pe măsură atunci când consideră necesar.

Recent, o fotografie publicată de Carmen de la Sălciua pe TikTok a stârnit reacții din partea urmăritorilor săi. Printre comentarii s-a numărat și unul jignitor, în care un utilizator a întrebat-o câte operații estetice are și a folosit un apelativ ofensator la adresa artistei.

Replica acesteia nu a întârziat să apară:

„Câte operații ai, amărâto?”, a întrebat urmăritorul.

„Cine le mai știe numărul? Mi-ai plătit tu vreuna?”, a răspuns Carmen de la Sălciua.

Mesajul cântăreței a lăsat să se înțeleagă faptul că intervențiile au fost realizate din banii câștigați prin munca sa și că opiniile celor din afară nu îi influențează deciziile personale.

Carmen de la Sălciua, deschisă în ceea ce privește schimbările făcute

Artista a vorbit în repetate rânduri despre schimbările pe care le-a făcut la nivel estetic și nu a ascuns niciodată procedurile la care a apelat. Într-un interviu acordat în trecut, Carmen de la Sălciua a explicat că singura intervenție chirurgicală propriu-zisă este rinoplastia, în timp ce celelalte modificări țin de proceduri minim invazive, potrivit Spynews.

„Am grijă de ce mănânc, fac tratamente corporale, operație am una singură, așa cum am mai spus, cea la nas. Restul nu sunt operații, sunt mici ajustări, acid, botox. Ajustările astea cred că le are fiecare femeie, pentru că oboseala și nopțile pierdute își pun amprenta pe fața fiecărui artist”, declara cântăreața în cadrul emisiunii „Viața vedetelor”.

De-a lungul anilor, Carmen de la Sălciua a trecut prin mai multe transformări de imagine, însă a subliniat de fiecare dată că acordă o atenție deosebită stilului de viață și îngrijirii personale, considerând că acestea contribuie în mod esențial la felul în care arată.

Povestea artistei care a pornit de la zero și a ajuns printre cele mai iubite cântărețe de muzică de petrecere

Carmen de la Sălciua, una dintre cele mai apreciate artiste din muzica de petrecere din România, poartă în acte numele de Carmen Maria Racolța. Numele de scenă pe care l-a adoptat este inspirat de localitatea natală, Sălciua de Jos, un sat din județul Alba, aflat în apropierea orașului Câmpeni.

Drumul către succes nu a fost însă unul ușor. Artista a mărturisit în repetate rânduri că a crescut într-un mediu modest și că dificultățile financiare au marcat anii adolescenței. Cu toate acestea, pasiunea pentru muzică și dorința de a urca pe scenă au determinat-o să nu renunțe la visul său.

Încă din copilărie și-a dorit să devină cântăreață, iar pentru a-și urma vocația a urmat cursurile Liceului de Muzică din Alba Iulia. Perioada studiilor a fost una dificilă, familia făcând numeroase sacrificii pentru ca ea să își poată continua educația.

„Povestea mea se aseamănă foarte mult cu poveștile acelor artiști care au pornit de la practic nimic și au ajuns la totul. Cam așa a fost și la mine. Doar că eu am visat atât de tare să ajung cântăreață încât nimeni nu îmi putea lua visul acesta. Nu aveam o bază, nu aveam posibilități, dar aveam visul și credința. Cu eforturi mari din partea mamei mele am urmat un liceu de muzică, cel din Alba Iulia, unde mă străduiam și mă luptam să fiu printre cei mai buni”, povestea artista.

După absolvirea liceului, Carmen de la Sălciua a început să cânte la nunți și petreceri alături de o formație locală, încercând să își construiască un nume în industrie. La doar 18 ani, artista făcea deja primii pași către independența financiară și către cariera pe care și-o dorea.

„După terminarea liceului mi-am găsit o formație de băieți tineri cu care am început să cânt la nunți, la petreceri. A durat mult până să îmi construiesc acest nume. E greu, lumea e plină de compromisuri, dar eu sunt mândră că nu am făcut niciun compromis și am așteptat cuminte ca Dumnezeu să se ocupe de evoluția mea”, a mai declarat aceasta, potrivit Redacția.ro.

Un moment important în cariera sa a fost colaborarea cu Nicolae Guță, care i-a adus o expunere mult mai mare și a contribuit la creșterea popularității sale. De atunci, Carmen de la Sălciua a reușit să își fidelizeze publicul și să devină unul dintre cele mai cunoscute nume din muzica de petrecere.

Ghid de cumpărături

Anamaria Prodan despre Reghecampf jpg
Laurențiu Reghecampf, vizat de o anchetă penală după plângerea Anamariei Prodan Vedete românești
andreea popescu (1) jpg
Andreea Popescu, ironii la adresa fostului soț: „Vezi ce repede îşi găseşte un bărbat iubirea vieţii? A scăpat de mine” Vedete românești
image
Cristela Georgescu, acuzații după decizia de prelungire a arestului pentru Călin Georgescu: „Abuzuri în avalanșă, tortură psihologică” adevarul.ro
image
Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția adevarul.ro

Parteneri

image
Adevărul despre distrugerea relației Săpunaru – Niță. Idolul Giuleștiului lovește, de fapt, în patronul Rapidului, Dan Șucu! www.fanatik.ro
image
Italian acuzat că și-a ucis vărul de 74 de ani cu o gogoașă cu cremă, pentru o moștenire de 300.000 de euro observatornews.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani www.antena3.ro
image
Un român, VICTIMĂ în carnagiul feroviar din Spania! MAE a făcut anunțul de ultimă oră www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Alertă pe Aeroportul Otopeni! Foc între terminalele de “Sosiri” și “Plecări”. Suspecta este o femeie internată de mai multe ori la Psihiatrie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Motivul incredibil pentru care lui Cornel Dinu i se reţin lunar din pensie 3.500 de lei. Cu ce mai rămâne: „Nu pot să trăiesc” as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Inundațiile devastatoare și tragedia feroviară l-au prins pe Ioan Andone în Spania: „E groaznic aici! Ei vorbesc despre o conspirație a Marocului” www.fanatik.ro
image
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa desfrânată a ajuns în patul împăratului cu misiune secretă! A inventat seducția fotografică înainte de Instagram okmagazine.ro
image
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Vrăjitoarea care putea deveni regină. Povestea unui proces care a zguduit Curtea Regală a Angliei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Jungla”, romanul care a revoltat America. „Am țintit inima publicului și, din greșeală, am lovit stomacul” historia.ro
image png
VideoNana Falemi, glumă savuroasă despre pigmentul ciocolatiu: „Când simt că-mi scade, mănânc praline” Vedete românești
gabriela prisacariu jpg
Gabriela Prisăcariu, criticată dur după ce s-a pozat sexy. Replica dată celor care i-au amintit că e măritată. „Ce-ar trebui să fac?” Vedete românești
Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcan jpg
Lovitură pentru Gabi Bădălău în instanță! Judecătorii i-au respins contestația la executare Vedete românești
Barbara Barrie sursa foto Profimedia jpg
Hollywoodul, în lacrimi. O actriță nominalizată la Oscar a ales sinuciderea asistată. Avea 95 de ani și suferea de o boală gravă Vedete internaționale
andreea popescu (1) jpg
Andreea Popescu, ironii la adresa fostului soț: „Vezi ce repede îşi găseşte un bărbat iubirea vieţii? A scăpat de mine” Vedete românești
louis florea jpg
Influencerul Louis Florea, de urgență la spital! Avertismentul care l-a speriat: „S-ar putea răspândi spre creier” Vedete românești
Hayden Panettiere foto Profimedia jpg
Ancheta privind moartea actriței Hayden Panettiere a fost închisă. Ce au stabilit autoritățile Vedete internaționale
Anamaria Prodan despre Reghecampf jpg
Laurențiu Reghecampf, vizat de o anchetă penală după plângerea Anamariei Prodan Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net