Carmen de la Sălciua, pusă la zid pentru operațiile estetice. Răspunsul care i-a închis gura unui internaut

Carmen de la Sălciua a răspuns fără ezitare unui internaut care a criticat-o pe rețelele sociale din cauza intervențiilor estetice pe care și le-a făcut de-a lungul timpului. Artista, obișnuită deja cu astfel de comentarii, a ales să îi ofere acestuia o replică ironică, dar tranșantă.

Foto: instagram

Nu este pentru prima dată când artista este criticată

De-a lungul carierei sale, cântăreața a fost deseori ținta remarcilor răutăcioase legate de aspectul fizic. Cu toate acestea, experiența acumulată în lumea showbizului a învățat-o să nu se lase afectată de criticile venite din mediul online și să răspundă pe măsură atunci când consideră necesar.

Recent, o fotografie publicată de Carmen de la Sălciua pe TikTok a stârnit reacții din partea urmăritorilor săi. Printre comentarii s-a numărat și unul jignitor, în care un utilizator a întrebat-o câte operații estetice are și a folosit un apelativ ofensator la adresa artistei.

Replica acesteia nu a întârziat să apară:

„Câte operații ai, amărâto?”, a întrebat urmăritorul.

„Cine le mai știe numărul? Mi-ai plătit tu vreuna?”, a răspuns Carmen de la Sălciua.

Mesajul cântăreței a lăsat să se înțeleagă faptul că intervențiile au fost realizate din banii câștigați prin munca sa și că opiniile celor din afară nu îi influențează deciziile personale.

Carmen de la Sălciua, deschisă în ceea ce privește schimbările făcute

Artista a vorbit în repetate rânduri despre schimbările pe care le-a făcut la nivel estetic și nu a ascuns niciodată procedurile la care a apelat. Într-un interviu acordat în trecut, Carmen de la Sălciua a explicat că singura intervenție chirurgicală propriu-zisă este rinoplastia, în timp ce celelalte modificări țin de proceduri minim invazive, potrivit Spynews.

„Am grijă de ce mănânc, fac tratamente corporale, operație am una singură, așa cum am mai spus, cea la nas. Restul nu sunt operații, sunt mici ajustări, acid, botox. Ajustările astea cred că le are fiecare femeie, pentru că oboseala și nopțile pierdute își pun amprenta pe fața fiecărui artist”, declara cântăreața în cadrul emisiunii „Viața vedetelor”.

De-a lungul anilor, Carmen de la Sălciua a trecut prin mai multe transformări de imagine, însă a subliniat de fiecare dată că acordă o atenție deosebită stilului de viață și îngrijirii personale, considerând că acestea contribuie în mod esențial la felul în care arată.

Povestea artistei care a pornit de la zero și a ajuns printre cele mai iubite cântărețe de muzică de petrecere

Carmen de la Sălciua, una dintre cele mai apreciate artiste din muzica de petrecere din România, poartă în acte numele de Carmen Maria Racolța. Numele de scenă pe care l-a adoptat este inspirat de localitatea natală, Sălciua de Jos, un sat din județul Alba, aflat în apropierea orașului Câmpeni.

Drumul către succes nu a fost însă unul ușor. Artista a mărturisit în repetate rânduri că a crescut într-un mediu modest și că dificultățile financiare au marcat anii adolescenței. Cu toate acestea, pasiunea pentru muzică și dorința de a urca pe scenă au determinat-o să nu renunțe la visul său.

Încă din copilărie și-a dorit să devină cântăreață, iar pentru a-și urma vocația a urmat cursurile Liceului de Muzică din Alba Iulia. Perioada studiilor a fost una dificilă, familia făcând numeroase sacrificii pentru ca ea să își poată continua educația.

„Povestea mea se aseamănă foarte mult cu poveștile acelor artiști care au pornit de la practic nimic și au ajuns la totul. Cam așa a fost și la mine. Doar că eu am visat atât de tare să ajung cântăreață încât nimeni nu îmi putea lua visul acesta. Nu aveam o bază, nu aveam posibilități, dar aveam visul și credința. Cu eforturi mari din partea mamei mele am urmat un liceu de muzică, cel din Alba Iulia, unde mă străduiam și mă luptam să fiu printre cei mai buni”, povestea artista.

După absolvirea liceului, Carmen de la Sălciua a început să cânte la nunți și petreceri alături de o formație locală, încercând să își construiască un nume în industrie. La doar 18 ani, artista făcea deja primii pași către independența financiară și către cariera pe care și-o dorea.

„După terminarea liceului mi-am găsit o formație de băieți tineri cu care am început să cânt la nunți, la petreceri. A durat mult până să îmi construiesc acest nume. E greu, lumea e plină de compromisuri, dar eu sunt mândră că nu am făcut niciun compromis și am așteptat cuminte ca Dumnezeu să se ocupe de evoluția mea”, a mai declarat aceasta, potrivit Redacția.ro.

Un moment important în cariera sa a fost colaborarea cu Nicolae Guță, care i-a adus o expunere mult mai mare și a contribuit la creșterea popularității sale. De atunci, Carmen de la Sălciua a reușit să își fidelizeze publicul și să devină unul dintre cele mai cunoscute nume din muzica de petrecere.