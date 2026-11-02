 Vacanța de vis din Bali s-a transformat într-un coșmar! Influenceriță, diagnosticată cu o boală gravă. A ajuns la terapie intensivă cu creierul inflamat
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Vacanța de vis din Bali s-a transformat într-un coșmar! Influenceriță, diagnosticată cu o boală gravă. A ajuns la terapie intensivă cu creierul inflamat

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O vacanță care trebuia să fie una dintre cele mai frumoase experiențe ale vieții sale s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru Khiana Smith, o influenceriță de fitness din Australia, în vârstă de 23 de ani. Tânăra a ajuns de urgență la spital, în Bali, după ce a dezvoltat o infecție gravă la nivelul creierului. Diagnosticul medicilor a fost meningită, iar starea sa a fost suficient de serioasă încât să necesite internarea la Terapie Intensivă. Durerile cumplite de cap, sensibilitatea extremă la lumină, tulburările de vorbire și problemele de memorie au transformat ultimele săptămâni într-o luptă pentru sănătate și recuperare.

Vacanța de vis din Bali s-a transformat într-un coșmar
Vacanța de vis din Bali s-a transformat într-un coșmar Foto: Tiktok

Cu peste 87.000 de urmăritori cumulați pe Instagram și TikTok, Khiana Smith este cunoscută pentru conținutul său despre fitness și un stil de viață activ. Nimic nu prevestea însă că, la doar câteva săptămâni după o vacanță în Europa, avea să ajungă într-un pat de spital, departe de casă și de familie.

Khiana Smith, diagnosticată cu meningită în Bali. Primele simptome au fost îngrozitoare

Totul a început după o călătorie prin Europa și o vacanță alături de prietene. Pe 23 octombrie, Khiana a publicat pe TikTok un videoclip filmat chiar din patul de spital. Cu perfuzia montată la braț, tânăra le-a povestit urmăritorilor cât de repede i s-a schimbat viața.

Este de-a dreptul incredibil cât de repede se poate schimba viața”, a spus ea la începutul înregistrării.

Influencerița a dezvăluit că fusese internată la Terapie Intensivă din cauza unei inflamații la nivelul creierului și a unei posibile infecții care îi putea pune viața în pericol. Cu numai o săptămână înainte, se bucura de o călătorie alături de prietene, fără să își imagineze că va ajunge într-o asemenea situație, scriu cei de la People.

Două zile mai târziu, pe 25 octombrie, Khiana a revenit cu noi informații despre starea sa de sănătate. Medicii îi confirmaseră diagnosticul de meningită, o afecțiune care provoacă inflamarea meningelor, membranele care învelesc creierul și măduva spinării.

Potrivit informațiilor publicate de clinica Cleveland, meningita poate avea cauze diferite, inclusiv infecții virale și bacteriene. Unele forme pot fi extrem de grave și necesită tratament medical imediat.

În cazul tinerei, primele semne au fost atât de intense încât aceasta a înțeles rapid că ceva nu era în regulă.

„M-am trezit cu cea mai îngrozitoare durere de cap”, a povestit Khiana.

Dureri insuportabile de cap, sensibilitate la lumină și tulburări de echilibru. Cum a ajuns influencerița la spital

Simptomele s-au agravat într-un timp foarte scurt. Khiana a povestit că durerea de cap era atât de puternică, încât nu reușea nici măcar să se ridice din pat. Lumina îi provoca un disconfort extrem, iar echilibrul îi era afectat.

Nu puteam nici măcar să mă dau jos din pat. Durerea era atât de intensă, încât abia puteam să deschid ochii. Eram extrem de sensibilă la lumină. Nu puteam să mă ridic în picioare fără să mă dezechilibrez și să cad”, a explicat tânăra.

Inițial, a încercat să treacă peste starea de rău și a sperat că simptomele vor dispărea. A rezistat o zi întreagă, însă dimineața următoare situația devenise mult mai gravă.

M-am trezit a doua zi dimineață simțindu-mă de zece ori mai rău”, a dezvăluit ea.

În cele din urmă, a fost nevoie de intervenția unei ambulanțe, iar Khiana a fost transportată la spital. Investigațiile medicale au confirmat meningita, însă medicii nu stabiliseră încă dacă era vorba despre o formă bacteriană sau virală.

Pentru că meningita bacteriană poate avea o evoluție extrem de gravă, echipa medicală a decis să o trateze preventiv ca și cum ar avea această formă a bolii, până la clarificarea diagnosticului. În cazul meningitei virale, evoluția este adesea mai favorabilă, iar unele forme se pot vindeca fără un tratament specific.

Starea influenceriței s-a agravat din nou. A revenit la Terapie Intensivă după ce a început să vorbească neclar

După câteva zile de spitalizare, Khiana a venit cu vești încurajatoare. Starea ei părea să se îmbunătățească, iar medicii au decis să o transfere din secția de Terapie Intensivă.

Bucuria nu a durat însă prea mult. Tânăra a început să se confrunte din nou cu dureri de cap, sensibilitate la lumină și dificultăți de vorbire. Din cauza acestor simptome, a fost necesar să revină la Terapie Intensivă.

În plus, influencerița a dezvăluit că se confruntă și cu pierderi de memorie. Inflamația cerebrală nu dispăruse complet, iar medicii nu îi permiseseră încă să călătorească, ceea ce însemna că întoarcerea acasă, în Australia, trebuia amânată.

Pentru o tânără obișnuită cu sportul, mișcarea și independența, perioada petrecută în spital a fost o experiență greu de acceptat. Departe de rutina sa obișnuită, Khiana a fost nevoită să își concentreze toate eforturile asupra recuperării.

Mama influenceriței a plecat de urgență în Bali: „Este îngrozitor să știi că propriul copil luptă pentru viața lui”

Vestea că fiica sa se află într-o stare gravă, la mii de kilometri distanță, a fost devastatoare pentru mama tinerei. Cass Smith a luat primul zbor disponibil către Bali pentru a-i fi alături în aceste momente dificile.

Într-o declarație acordată publicației australiene news.com.au, femeia a descris teama și neputința pe care le-a simțit atunci când a aflat că fiica sa este internată în spital, cu o infecție care îi putea pune viața în pericol.

Nu există nimic mai înspăimântător decât să știi că propriul copil luptă pentru viața lui într-o țară străină, în timp ce tu te afli la mii de kilometri distanță și nu poți nici măcar să-l ții de mână”, a mărturisit mama Khianei.

Dincolo de teama pentru sănătatea fiicei sale, Cass a vorbit și despre importanța asigurării medicale atunci când pleci în vacanță în străinătate. Din fericire, Khiana încheiase o poliță înainte de a părăsi Australia, astfel că cheltuielile medicale din Bali urmau să fie acoperite.

„Din fericire, am convins-o să își facă asigurare înainte să plece și, pentru o dată, m-a ascultat”, a spus femeia.

Aceasta a subliniat că experiența fiicei sale ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toți cei care călătoresc în afara țării.

„Cred că este extrem de important ca oricine pleacă în călătorie să înțeleagă cât de necesară este o asigurare de călătorie.”

Mesajul emoționant transmis de Khiana Smith din spital: „Sănătatea chiar înseamnă totul”

Pe 1 noiembrie, influencerița a publicat un nou mesaj pe Instagram Stories, în care a vorbit despre cât de radical i s-a schimbat viața într-un interval foarte scurt. Privind în urmă, Khiana spune că nu și-ar fi imaginat niciodată că o vacanță de vis se va transforma într-o experiență în care va ajunge să lupte pentru propria sănătate.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, călătoream prin Europa, într-o vacanță de VIS. Eram sănătoasă, fericită și mă bucuram de viață. Nici prin minte nu mi-ar fi trecut că, doar câteva săptămâni mai târziu, voi ajunge într-un pat de spital, luptându-mă cu ceva atât de grav”, a scris tânăra.

Pentru cineva obișnuit să facă sport, să fie mereu în mișcare și să își gestioneze singură activitățile de zi cu zi, schimbarea a fost cu atât mai greu de suportat.

„Trecerea de la o persoană atât de activă și independentă la cineva care abia mai are energie să se ridice din pat a fost extrem de greu de acceptat”, a mărturisit ea.

Experiența a făcut-o să privească altfel lucrurile pe care, până nu demult, le considera firești. Sănătatea, libertatea de mișcare și posibilitatea de a-și trăi viața fără restricții au căpătat o valoare cu totul nouă.

„Dacă am învățat ceva din această experiență, este că sănătatea chiar înseamnă totul. Viața se poate schimba atât de repede, iar noi ajungem adesea să considerăm de la sine înțelese chiar și cele mai mici lucruri.”

Deși știe că drumul spre recuperare nu s-a încheiat, Khiana încearcă să rămână recunoscătoare pentru faptul că este în viață și pentru sprijinul celor dragi.

„Mai am un drum lung de parcurs, dar nu am fost niciodată mai recunoscătoare pentru corpul meu, pentru familia mea și, pur și simplu, pentru faptul că sunt aici. Ce privilegiu este să fii sănătos și să îți poți pune corpul în mișcare! ”, a încheiat influencerița.

Povestea Khianei Smith este un memento dureros despre cât de fragilă poate fi sănătatea și cât de repede se poate schimba viața. Ceea ce a început ca o vacanță de vis s-a transformat într-o luptă medicală dificilă, iar pentru tânăra de 23 de ani, fiecare pas spre recuperare reprezintă acum o victorie.

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