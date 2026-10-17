Ana Morodan, apariție extravagantă în București. Ce detaliu aparte are ținuta „Contesei Digitale”

Ana Morodan, cunoscută publicului drept „Contesa Digitală”, a fost surprinsă recent pe străzile Capitalei într-o apariție care nu trece ușor neobservată. Creatoarea de conținut, în vârstă de 41 de ani, a ales o ținută neagră, cu elemente vintage și accesorii îndrăznețe, păstrând stilul vestimentar care a făcut-o remarcată de-a lungul timpului.

Ana Morodan Foto: Arhivă

Apariția sa vine după o perioadă complicată, în care numele ei a fost asociat cu un episod dificil din viața personală. De această dată, atenția se îndreaptă spre felul în care Ana Morodan și-a construit ținuta, un amestec de piese clasice, detalii neobișnuite și accesorii atent asortate.

Ana Morodan, într-o ținută neagră cu influențe vintage

„Contesa Digitală” a optat pentru o rochie din satin negru mat, peste care a purtat o capă din dantelă, cu guler închis. Ținuta a fost completată de mănuși lungi, negre, fără degete, dar și de o pereche de ochelari de soare cu ramă într-o nuanță deschisă și lentile negre.

Ansamblul vestimentar a fost completat de o coafură lăsată în voia vântului și de o geantă vintage din piele cu aspect de reptilă. Accesoriile metalice, în nuanțe apropiate de alamă sau bronz patinat, s-au potrivit cu nasturii supradimensionați ai capei.

Prin alegerea acestor piese, Ana Morodan a mizat pe un stil care îmbină elementele retro cu detalii moderne. Negrul domină întreaga apariție, iar contrastele sunt construite prin texturi, forme și accesorii, nu prin culori puternice, potrivit CANCAN.ro.

Foto: cancan.ro

Stilul său vestimentar a fost, de altfel, una dintre caracteristicile care au consacrat-o în mediul online. În perioada în care era una dintre cele mai cunoscute bloggerițe de fashion din România, Ana Morodan a atras atenția prin apariții neconvenționale și prin alegeri vestimentare care ieșeau din tiparele obișnuite.

Accesoriul neașteptat care completează apariția Contesei Digitale

Un detaliu aparte al ținutei este husa telefonului, pe care apare imaginea lui Anthony Bourdain, celebrul bucătar și realizator de emisiuni culinare. Cunoscut pentru felul în care a prezentat gastronomia și poveștile oamenilor din diferite colțuri ale lumii, Bourdain a devenit o figură emblematică în televiziune.

Husa cu imaginea sa adaugă o notă personală apariției Anei Morodan, dincolo de combinația atent construită de haine și accesorii. Geanta vintage, mănușile din piele și capa din dantelă contribuie, la rândul lor, la conturarea unei imagini care păstrează amprenta stilistică a creatoarei de conținut.

De-a lungul timpului, Ana Morodan și-a construit notorietatea printr-un personaj public aparte, în care moda, umorul și aparițiile spectaculoase au avut un rol important. Supranumele de „Contesa Digitală” a devenit asociat cu această identitate și cu stilul său extravagant.