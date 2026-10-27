Transfer surpriză în televiziune! Încă o vedetă de la Antena 1 ajunge la PRO TV: „M-a scos din zona de confort”

Oana Cârmaciu revine în atenția publicului cu un proiect important, de data aceasta la PRO TV, după ce a devenit cunoscută în urma rolului principal din serialul „Sacrificiul”, difuzat de Antena 1. Actrița face parte din distribuția unei noi producții de acțiune, în care va juca alături de Dragoș Bucur și Cabral Ibacka. Noul personaj îi va pune la încercare abilitățile actoricești și o va scoate din zona de confort, după cum a mărturisit chiar ea.

Oana Cârmaciu, actrița care a jucat în serialul „Sacrificiul” de la Antena 1, a semnat cu PRO TV Foto: arhiva Click!

La aproximativ cinci ani de la filmările pentru „Sacrificiul”, perioadă în care a devenit și mamă, Oana Cârmaciu se pregătește pentru o nouă etapă profesională. În ultimii ani, actrița a fost tot mai prezentă în mediul online, în special pe TikTok, unde publică videoclipuri din viața personală și scenete amuzante, spre bucuria comunității sale.

Acum, vedeta se alătură distribuției serialului „Băieți Buni: Pe Viață”, o continuare a poveștii care a cucerit publicul în urmă cu două decenii. Producția va putea fi urmărită la PRO TV și pe platforma VOYO și îi readuce în prim-plan pe anchetatorii interpretați de Dragoș Bucur și Cabral Ibacka.

Ce personaj va interpreta actrița în „Băieți Buni: Pe Viață”

În noua producție, veteranii Călin Boboc, interpretat de Dragoș Bucur, și Edi Bălan, jucat de Cabral Ibacka, vor lucra alături de o nouă generație de anchetatori. Printre aceștia se numără Ana, personajul căruia Oana Cârmaciu îi va da viață.

Tânăra polițistă este ambițioasă, curajoasă și vulcanică, însă are și o latură ironică și sarcastică, ce aduce o notă aparte personajului. Colegul său, Denis, este interpretat de Niko Becker, actor recompensat în 2024 cu Premiul pentru Tânără Speranță la Gala Premiilor Gopo.

Oana Cârmaciu a povestit că s-a regăsit în anumite trăsături ale personajului său, în special în dorința de a reuși și de a găsi soluții, indiferent de obstacole.

„Ana e o fată ambițioasă, curajoasă, vulcanică. Urmează regulile şi procedura până când scopul devine mai important decât mijloacele şi cam ăla e momentul în care începe să se pună în pericol. M-am întâlnit cu mine în Ana, de multe ori.

În felul în care îşi dorește să reușească, să ajute, să rezolve tot. În felul în care e dură… cam 2-3 ore pe zi, maximum, când impune fişa postului. În rest e ironică, sarcastică şi amuzantă. Este stilul tomboy, dar totuși e energia feminină a grupului”.

Cum a scos-o noul rol din zona de confort

Interpretarea Anei a venit și cu provocări pentru actriță, care a fost nevoită să învețe tehnici noi pentru a reda cât mai credibil activitatea unei polițiste. Printre acestea s-au numărat folosirea pistolului și manevrarea cătușelor, abilități exersate chiar în timpul pregătirilor pentru filmări.

Oana Cârmaciu a vorbit cu umor despre experiența de pe platou și a recunoscut că rolul a provocat-o într-un mod plăcut, chiar dacă unele situații au fost dificile.

„Pe mine m-a scos din zona de confort în cel mai mișto mod. Am învățat să trag cu pistolul, să pun cătuşe (încă nu mă descurc grozav la asta) şi să arăt stăpână pe situație când pe dinăuntru sunt leşinată de frică.

Pe scurt, Ana e un «totul e bine când se termină cu bine» kind of girl, chiar dacă pe drum au fost câteva explozii, posibil 2-3 crime și-o răpire… Cine mai stă să numere?! Eu abia aştept să o văd în acțiune!”, a adăugat actrița.

În ce alte producții a mai jucat Oana Cârmaciu

De-a lungul carierei sale, Oana Cârmaciu a făcut parte din distribuția mai multor producții de televiziune. Publicul o cunoaște în special din „Sacrificiul”, serialul care a consacrat-o, însă actrița a apărut și în „Atletico Textila” și „Scara B”, ambele asociate cu PRO TV.

Odată cu rolul din „Băieți Buni: Pe Viață”, Oana Cârmaciu se pregătește să exploreze un personaj diferit, într-o poveste în care acțiunea, anchetele și situațiile-limită vor ocupa un loc important.