Val de plecări în televiziune! După PRO TV, și Antena rămâne fără un om important. Și-a dat demisia după 6 ani

Schimbări importante în televiziune! După anunțul-bombă făcut miercuri de PRO TV, care se desparte de CEO-ul Aleksandras Cesnavicius după aproape 13 ani, și Antena pierde unul dintre oamenii săi importanți. Paul Muntenescu, cel care a coordonat în ultimii șase ani departamentul Digital Business & Streaming și dezvoltarea platformei Antena Play, a anunțat că pleacă din grup.

După PRO TV și Antena pierde unul dintre oamenii-cheie Foto: Facebook

Grupul Antena se desparte de unul dintre oamenii care au contribuit la dezvoltarea zonei digitale. Paul Muntenescu, coordonatorul platformei Antena Play și cel care a condus departamentul Digital Business & Streaming, și-a anunțat plecarea după șase ani petrecuți în cadrul companiei, potrivit Paginademedia.

Paul Muntenescu a venit în grupul Antena în 2020, în perioada în care Gusti Roman a plecat din grupul Intact. În ultimii șase ani, el s-a ocupat de dezvoltarea businessului digital și de platforma de streaming Antena Play, unul dintre proiectele importante ale grupului.

Paul Muntenescu a confirmat plecarea

Informația privind plecarea sa a fost confirmată chiar de Paul Muntenescu pentru Paginademedia. Acesta nu a oferit însă detalii despre motivele deciziei.

Ulterior, Paul Muntenescu a publicat pe LinkedIn un mesaj în limba engleză prin care și-a anunțat plecarea din grup.

„Am încheiat recent rolul de coordonare a operaţiunilor digitale şi de streaming din cadrul Antena Group, încununând această etapă cu livrarea cu succes a obiectivelor majore de streaming din această vară (n. red: când Antena a difuzat Cupa Mondială).

Transformarea şi rezultatele obţinute în dezvoltarea şi extinderea acestui ecosistem nu ar fi fost posibile fără o echipă excepţională. În leadership, eşti doar atât de bun pe cât sunt oamenii pe care îi ai alături, iar eu le sunt profund recunoscător pentru munca lor, rezilienţa şi dedicarea de care au dat dovadă în aceste proiecte de vârf.

Las în urmă o fundaţie digitală solidă, pregătită pentru viitor, şi privesc cu încredere către următorul meu capitol executiv în domeniul TMT (Tehnologie, Media şi Telecomunicaţii)”.

Înainte de a ajunge la Antena, Paul Muntenescu a lucrat atât la Digi, cât și la PRO TV, acumulând experiență în zona media și digitală.

Plecarea vine în aceeași zi cu o schimbare majoră la PRO TV

Ziua de miercuri a venit cu schimbări importante și la PRO TV. După aproape 13 ani la conducerea companiei, Aleksandras Cesnavicius părăsește funcția de CEO al PRO TV.

Locul său va fi preluat, începând cu 1 septembrie, de Christian Anting, executiv cu peste 25 de ani de experiență în industria media internațională. Plecarea lui Cesnavicius marchează o schimbare majoră pentru PRO TV, după o perioadă în care compania și-a consolidat atât poziția pe piața de televiziune, cât și dezvoltarea platformei VOYO.