Lovitură uriașă la PRO TV! Șeful postului pleacă după aproape 13 ani. Cine îi ia locul

După aproape 13 ani la conducerea PRO TV, Aleksandras Cesnavicius își va încheia mandatul de Chief Executive Officer. Începând cu 1 septembrie, Christian Anting va prelua funcția de CEO PRO TV și va conduce compania în următoarea etapă a dezvoltării sale.

Aleksandras Cesnavicius pleacă după aproape 13 ani de la PRO TV Foto: PRO TV

Sam Barnett, CEO al CME Group, îi mulțumește lui Aleksandras pentru contribuția sa la PRO TV și îi urează bun venit lui Christian în cadrul Grupului:

„Aleksandras a avut o contribuție remarcabilă la dezvoltarea PRO TV de-a lungul celor aproape 13 ani. Sub conducerea sa, compania și-a consolidat poziția de lider pe piața media din România și a obținut în mod constant rezultate solide într-o industrie aflată într-o continuă schimbare.

Doresc să îi mulțumesc lui Aleksandras pentru leadership, implicare și pentru toată contribuția sa adusă PRO TV și CME. Mă bucur foarte mult că vom continua să beneficiem de experiența sa, întrucât va rămâne alături de CME și va lucra la noi proiecte strategice.

În același timp, mă bucur să îi urez bun venit lui Christian la PRO TV și CME. El aduce o vastă experiență internațională din industria media, o înțelegere aprofundată a peisajului media din Europa Centrală și de Est și un parcurs solid în conducerea companiilor prin procese de transformare și creștere.

Sunt convins că Christian, împreună cu echipa excepțională a PRO TV, va continua să construiască pe fundația solidă deja existentă și va conduce cu succes compania în următorul capitol”, a declarat Sam Barnett, CEO al CME.

În timpul mandatului lui Aleksandras, PRO TV și-a consolidat și mai mult poziția de lider pe piața media din România, datorită rezultatelor solide de audiență și creșterii financiare constante. Cu un accent clar pe performanță și dezvoltare, acesta a coordonat evoluția companiei și, în ultimii ani, a accelerat dezvoltarea VOYO, care a devenit un pilon important al strategiei companiei.

„Pentru mine a fost o adevărată bucurie tot ceea ce am reușit să construim împreună la PRO TV. Am avut privilegiul de a lucra alături de o echipă extraordinară și doresc să le mulțumesc tuturor pentru încredere și pentru colaborarea excepțională de-a lungul acestor ani.

Sunt mândru că am reușit să consolidăm PRO TV și să dezvoltăm VOYO, transformându-le în branduri puternice, și sunt convins că telespectatorii, utilizatorii platformei și partenerii noștri vor continua să se bucure de producții la cele mai înalte standarde de calitate. Pentru mine începe acum un nou capitol, în care cu siguranță voi valorifica tot ceea ce am acumulat la nivel de experiență în calitate de CEO al PRO TV”, a declarat Aleksandras Cesnavicius.

Christian Anting este numit noul Chief Executive Officer

Christian Anting este numit noul Chief Executive Officer Foto: PRO TV

Christian Anting are peste 25 de ani de experiență internațională în industria media, în domenii precum televiziune, streaming și afaceri digitale. Cel mai recent a ocupat funcția de membru al Consiliului de Administrație al TV3 Group în țările baltice, după ce, timp de șapte ani, a fost CEO al grupului. Anterior, a petrecut opt ani în cadrul TVN Group din Polonia, unde responsabilitățile sale au inclus coordonarea transformării digitale a grupului și a activităților OTT.

La începutul carierei, a ocupat funcții de conducere în cadrul SBS Broadcasting, C More Entertainment, KirchGroup și Premiere, companie cunoscută astăzi sub numele de Sky Deutschland.