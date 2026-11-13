Feli oferă o „Îmbrățișare” caldă într-o nouă piesă! Artista pregătește un nou concert la Sala Palatului

Cunoscuta cântăreață Feli oferă o „Îmbrățișare”, o piesă ca o terapie caldă, optimistă și plină de senin care trimite pe oricine pe cel mai scurt și melodios drum în brațele persoanei dragi.

Feli a lansat o nouă piesă Foto: Click!

Artista Feli a lansat, recent, noua ei piesă intitulată sugestiv „Îmbrățișare”, o scurtătură muzicală către brațele persoanei dragi.

„Numai la gândul unei îmbrățișări cu persoana dragă, închidem ochii și zâmbim, suntem în siguranță, în cele mai calde brațe, cu cele mai bune gânduri și cu timpul oprit în senin. Așa să ne tot fie tuturor îmbrățișările!”, descrie Feli atmosfera din noua ei piesă care invită la „Îmbrățișare” și la optimism.

Co-producție HaHaHa Production și Cat Music, cu muzica și versurile compuse de Feli, Smiley, Șerban Cazan și Vizi Imre, producția semnată de Șerban Cazan și mix-masterul de Vlad Andrinoiu, „Îmbrățișare”este despre și pentru o viață bună într-o lume bună.

Foto: Click!

A început pregătirile pentru concertul eveniment „Între lumi”

Cu suflet plin de muzică și o „Îmbrățișare” de la cei dragi, Feli intră în linie dreaptă cu pregătirile pentru concertul-eveniment „Între lumi” pe care îl va susține cu emoții, creativitate și surprize alături de Taraful Frații Cazanoi și alți artiști, pe 24 februarie, la Sala Palatului.

Feli este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din industria muzicală de la noi și a împlinit frumoasa vârstă de 40 de ani pe 15 iunie.

Artista a trecut prin mai multe decepții în timpul vieții sale, însă nu s-a lăsat dominată de ele. Își iubește fiica, se iubește pe ea și are o carieră de succes în domeniul muzical.

Feli Donose s-a despărțit de Cătălin, tatăl fiicei sale, Nora Luna, în urmă cu aproximativ trei ani, iar de atunci cântăreața a devenit mult mai discretă în privința vieții sale personale.

„Eu nu mai știu să fiu feminină, pentru că duc în spate acest trebuie. Trebuie să am grijă de casă, trebuie să am grijă de copil, trebuie să am grijă de maică-mea, trebuie să am grijă de cariera mea, trebuie să fiu atentă la trupa mea (…).

Eu îmi doresc un bărbat care să vină și să zică, în anumite aspecte, unde poate, «.mă ocup eu de asta». Eu de asta am nevoie! De «.mă ocup eu de asta». Și când zici că te ocupi, eu să fiu 100% sigură că te-ai ocupat”, a spus ea acum ceva vreme, în cadrul unei apariții publice.