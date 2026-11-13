 Feli oferă o „Îmbrățișare” caldă într-o nouă piesă! Artista pregătește un nou concert la Sala Palatului
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Feli oferă o „Îmbrățișare” caldă într-o nouă piesă! Artista pregătește un nou concert la Sala Palatului

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cunoscuta cântăreață Feli oferă o „Îmbrățișare”, o piesă ca o terapie caldă, optimistă și plină de senin care trimite pe oricine pe cel mai scurt și melodios drum în brațele persoanei dragi. 

Feli a lansat o nouă piesă
Feli a lansat o nouă piesă Foto: Click!

Artista Feli a lansat, recent, noua ei  piesă intitulată sugestiv „Îmbrățișare”, o scurtătură muzicală către brațele persoanei dragi.

„Numai la gândul unei îmbrățișări cu persoana dragă, închidem ochii și zâmbim, suntem în siguranță, în cele mai calde brațe, cu cele mai bune gânduri și cu timpul oprit în senin. Așa să ne tot fie tuturor îmbrățișările!”, descrie Feli atmosfera din noua ei piesă care invită la „Îmbrățișare” și la optimism. 

Co-producție HaHaHa Production și Cat Music, cu muzica și versurile compuse de Feli, Smiley, Șerban Cazan și Vizi Imre, producția semnată de Șerban Cazan și mix-masterul de Vlad Andrinoiu, „Îmbrățișare”este despre și pentru o viață bună într-o lume bună.

image
Foto: Click!

A început pregătirile pentru concertul eveniment „Între lumi”

Cu suflet plin de muzică și o „Îmbrățișare” de la cei dragi, Feli intră în linie dreaptă cu pregătirile pentru concertul-eveniment „Între lumi” pe care îl va susține cu emoții, creativitate și surprize alături de Taraful Frații Cazanoi și alți artiști, pe 24 februarie, la Sala Palatului.

Feli este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din industria muzicală de la noi și a împlinit frumoasa vârstă de 40 de ani pe 15 iunie.

Artista a trecut prin mai multe decepții în timpul vieții sale, însă nu s-a lăsat dominată de ele. Își iubește fiica, se iubește pe ea și are o carieră de succes în domeniul muzical.

 Feli Donose s-a despărțit de Cătălin, tatăl fiicei sale, Nora Luna, în urmă cu aproximativ trei ani, iar de atunci cântăreața a devenit mult mai discretă în privința vieții sale personale. 

„Eu nu mai știu să fiu feminină, pentru că duc în spate acest trebuie. Trebuie să am grijă de casă, trebuie să am grijă de copil, trebuie să am grijă de maică-mea, trebuie să am grijă de cariera mea, trebuie să fiu atentă la trupa mea (…). 

Eu îmi doresc un bărbat care să vină și să zică, în anumite aspecte, unde poate, «.mă ocup eu de asta». Eu de asta am nevoie! De «.mă ocup eu de asta». Și când zici că te ocupi, eu să fiu 100% sigură că te-ai ocupat”, a spus ea acum ceva vreme, în cadrul unei apariții publice. 

Ghid de cumpărături

horoscop zilnic jpg
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale Horoscop
image png
VideoFlorin Grozea, despre „trădarea” lui Marius Moga: „A plâns. Nu știu dacă regreta” PrimeTime
image
Cine au fost soții din Oradea uciși în SUA de fostul ginere. Erau implicați în comunitatea românească din Cleveland și aveau trei copii adevarul.ro
image
Dilema unui român cu rate de 1.600 de euro pe lună, după un an fără serviciu. „Vinzi casa, plătești împrumutul și stai în chirie” adevarul.ro

Parteneri

image
“Te-a lucrat Reghe?” MM Stoica, reacţia instinctivă la întrebarea lui Horia Ivanovici www.fanatik.ro
image
Recolta bogată din grădină i-a dat o idee de afacere unui băieţel de 5 ani. A vândut deja peste 500 de borcane observatornews.ro
image
De 10 ani, un bărbat de 75 de ani din Buzău face zilnic 15 km cu bicicleta ca să hrănească rațele sălbatice de pe un lac. Din banii lui www.antena3.ro
image
George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a orchestrat demiterea lui Bolojan, instalarea unui alt premier și blocarea protestului pentru Georgescu: ”Ori minte el, ori mint eu. A treia posibilitate nu există” www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Andreea Tonciu, femeia cu care Nicolae Mitea şi-ar fi tocat toată averea. Cum arată şi din ce face bani as.ro
image
Cine poate ieși la pensie la 58, 59 sau 60 de ani. Ce prevede legea și cum se calculează reducerea vârstei playtech.ro
image
Meme Stoica rupe tăcerea! Ce spune de revenirea la FCSB: “Nu mă retrag din fotbal! Am primit deja 2 oferte” www.fanatik.ro
image
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a aflat! Cine este, de fapt, tatăl lui Valerie Lungu de la Asia Express: „E sângele meu și ce?”. Wow, ce declarații!! www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României okmagazine.ro
image
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Marea duhoare” din Londra anului 1838, fenomenul care a dat naștere vampirului modern historia.ro
Ilinca Vandici jpg
FotoIlinca Vandici, prima reacție după ce Andrei Neacșu a acționat-o în instanță. Cum s-a afișat vedeta Vedete românești
anisia gafton colaj facebook jpg
Fotografie rară cu Anisia Gafton, în timp ce își alăptează bebelușul. Ce mesaj emoționant i-a transmis soțul ei Vedete românești
ionut mocanita claudia ion instagram 3 jpg
VideoScandal după o vizită la salonul lui Ionuț Mocăniță! Un client a plecat nemulțumit de tunsoare: „Am ieșit arătând ca un personaj de desene animate” Vedete românești
irina fodor colaj instagram jpg
#Asia Express
Cât a plătit Irina Fodor pentru rochia spectaculoasă din finala „Asia Express” 2026. Ținuta aurie ascunde o legătură cu Valerie Lungu Vedete românești
maria popovici alex bogdan instagram jpg
VideoMaria Popovici și Alex Bogdan au fost colegi de facultate: „E la fel de senzual” Vedete românești
Jane Fonda, Ted Turner foto Profimedia jpg
Banii n-aduc fericirea! Jane Fonda a fost scoasă din testamentul fostului ei soț și n-a primit niciun cent din miliardele lui Vedete internaționale
banner laurette jpg
#Exclusiv Click!
Coșmarul lui Laurette nu se mai termină! Se internează, în weekend, pentru a 29–a operație! „E al doilea An Nou când nu sunt bine” Vedete românești
Banner Emily Burghelea
#Exclusiv Click!
Emily Burghelea a primit o cadă plină cu flori de ziua ei! Cum au surprins-o soțul și prietenii: „A fost fabulos!” Vedete românești
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși? actualitate.net