 Ce face Aurelian Temișan când traficul din București îi scoate din minți pe șoferi: mesajul care a stârnit hohote de râs
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FotoCe face Aurelian Temișan când traficul din București îi scoate din minți pe șoferi: mesajul care a stârnit hohote de râs

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Aurelian Temișan, unul dintre cei mai apreciați artiști români, s-a făcut remarcat din nou în fața fanilor, preponderent a șoferilor, în urma unui mesaj savuros publicat pe rețelele de socializare. Aurelian a găsit o modalitate inedită de a vorbi despre una dintre cele mai mari surse de nervi pentru șoferii din România: traficul infernal, mai ales cel din Capitală. 

Aurelian Temișan, despre traficul din București.
Aurelian Temișan, despre traficul din București. Foto: Instagram & Pixabay

Artistul a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care a transformat situațiile tensionate întâlnite în trafic în adevărate replici muzicale, folosind versuri din propriile melodii. Cu umor fin și ironie, Aurelian Temișan și-a imaginat cum ar fi ca șoferii să renunțe la înjurături și să își exprime nemulțumirile prin versuri.

Cum își păstrează Aurelian calmul în traficul din București 

Artistul a găsit câte o replică muzicală pentru mai multe situații întâlnite frecvent în trafic, de la șoferii care taie calea și nu semnalizează până la cei care ocupă locul de parcare sau fac slalom printre benzi.

„Aș vrea să cred că devenim din ce în ce mai civilizați. Doar că… deocamdată e mai mult o speranță.

Și mă gândeam… cum ar fi să trăim într-o lume în care ne-am «înjura» în trafic doar cu versuri?

Eu, din fericire, am repertoriu.

Îți taie unul fața și nici măcar nu semnalizează: «Nu sunt amabil, nici rezonabil.»

Îți dă unul flash-uri de parcă are elicopterul parcat după colț: «Și nici în cot nu mă doare.»

Se chinuie cineva de 10 minute să parcheze și s-a făcut coloană în spatele lui: «Aș vrea să te pot ajuta, dar n-am cum.»

Îți ia cineva locul de parcare fix de sub nas: «Of, ce doare!»

Iar unul face slalom printre benzi de parcă bulevardul e numai al lui: «Mersul tău pe stradă trebuie cenzurat.»

„Poate n-o să rezolvăm traficul din București, dar măcar îl facem mai muzical”

Aurelian Temișan nu s-a oprit aici și a făcut haz de necaz inclusiv de traficul aglomerat și de timpul estimat oferit de aplicațiile de navigație folosite zilnic de foarte mulți șoferi. În încheierea mesajului său, artistul a recunoscut că, deși muzica nu poate rezolva problemele din trafic, poate măcar să schimbe puțin atmosfera și detensiona șoferii. 

„Waze ți-a spus 12 minute. Au trecut 20 și mai ai 18: «Cum viața asta ne creează palpitații…»

Și când se blochează intersecția, claxonează unul, apoi altul, apoi încă șapte și, brusc, participă tot cartierul…

Aici nici nu mai trebuie vers. Aici intră orchestra.

Poate n-o să rezolvăm traficul din București, dar măcar îl facem mai muzical.

Așa că vă provoc: dați-mi în comentarii o situație care vă scoate din minți în trafic și eu încerc să-i găsesc versul potrivit dintr-o melodie de-a mea.

Cine știe? Poate scoatem și un Cod Rutier… varianta Temișan.”

Aurelian: „Nu prea ştiu ce înseamnă să fii vedetă”

Aurelian Temișan este una dintre figurile cunoscute ale showbizului românesc. De-a lungul unei cariere îndelungate, artistul și-a construit un nume atât prin muzică, cât și prin aparițiile televizate și proiectele în care a fost implicat, devenind astfel o prezență familiară pentru public.

Cu toate acestea, notorietatea nu l-a făcut să se considere neapărat o „vedetă”. Aurelian Temișan spune că privește acest statut cu detașare și preferă să se descrie drept o persoană cunoscută, el fiind conștient de faptul că nu poate fi pe placul tuturor. Într-un interviu acordat publicației „Adevărul”, artistul vorbea deschis despre felul în care se raportează la celebritate și la imaginea pe care o are în fața publicului.

Sincer, nu mă irită cuvântul vedetă, nu prea ştiu ce înseamnă să fii vedetă. Eu, dacă e să îmi arog o titulatură, mă consider o persoană cunoscută, pe cât de iubită, pe atât de hulită. Nu ai cum să îi împaci pe toţi şi nu toţi pot să te iubească. Nici nu se poate asta, trebuie să fie şi o contragreutate a ceea ce eşti.”  

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