Cristi Danileț pierde la ÎCCJ, deși CEDO i-a dat dreptate. De ce au respins judecătorii cererea fostului magistrat

Fostul judecător Cristi Danileț nu a obținut revizuirea hotărârii prin care a fost sancționat disciplinar pentru postările publicate pe Facebook. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins luni, 16 noiembrie, solicitarea depusă în urma deciziei favorabile pronunțate de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Hotărârea instanței supreme este definitivă, iar motivul principal al respingerii ține de lipsa unor consecințe grave care să continue să îl afecteze pe fostul magistrat.

Cristi Danileț pierde la ÎCCJ, deși CEDO i-a dat dreptate. Foto: arhiva

Decizia a fost luată de Completul de 5 judecători în materie civilă, care a analizat cererea formulată în baza hotărârii CEDO din 15 decembrie 2025.

Potrivit comunicatului Înaltei Curți, solicitarea a fost întemeiată pe articolul 509 alineatul (1) punctul 10 din Codul de procedură civilă. Acest articol permite revizuirea unei hotărâri definitive în situații excepționale, atunci când Curtea Europeană constată încălcarea unor drepturi sau libertăți fundamentale.

Instanța supremă a precizat că respingerea cererii nu contestă concluziile CEDO, ci privește strict condițiile prevăzute de legislația românească pentru redeschiderea unui proces încheiat definitiv.

De ce a refuzat Înalta Curte revizuirea dosarului lui Cristi Danileț

Unul dintre argumentele decisive ale judecătorilor a fost că sancțiunea disciplinară aplicată lui Cristi Danileț nu mai produce consecințe grave în prezent.

Este vorba despre reducerea cu 5% a indemnizației pentru o perioadă de două luni. În analiza sa, ÎCCJ a apreciat că impactul financiar al măsurii a fost limitat în timp, efectele acesteia fiind consumate la scurt timp după aplicare. Sancțiunea a fost ulterior radiată de drept.

Judecătorii au mai reținut că hotărârea contestată nu a avut efecte asupra soluțiilor pronunțate în alte dosare care au vizat răspunderea disciplinară a fostului magistrat.

Prin urmare, completul a concluzionat că nu este îndeplinită cerința existenței unor consecințe grave și persistente care să justifice folosirea procedurii excepționale de revizuire.

Ce spune ÎCCJ despre efectele deciziei CEDO în România

Chiar dacă a respins solicitarea lui Cristi Danileț, Înalta Curte a subliniat caracterul obligatoriu al hotărârii pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Potrivit instanței supreme, decizia CEDO trebuie respectată de statul român și de toate autoritățile sale, inclusiv de instanțele judecătorești.

De asemenea, standardele stabilite de Marea Cameră în privința libertății de exprimare a magistraților trebuie aplicate de autoritățile administrative și judiciare din România.

ÎCCJ a explicat că revizuirea nu reprezintă o cale obișnuită de atac, ci un mecanism juridic rezervat unor situații speciale. Acesta poate fi utilizat atunci când o persoană continuă să suporte efecte grave în urma unei hotărâri prin care i-au fost încălcate drepturi fundamentale, încălcare confirmată ulterior de CEDO.

Motivarea completă a deciziei din 16 noiembrie urmează să fie publicată după redactare.

Cristi Danileț a fost sancționat pentru criticile publicate pe Facebook

Cazul fostului judecător de la Tribunalul Cluj a început în ianuarie 2019, când acesta a primit o sancțiune disciplinară constând în diminuarea indemnizației cu 5% pentru două luni.

Măsura a fost aplicată în urma unor postări publicate de Cristi Danileț pe Facebook, în care acesta critica PSD și făcea referiri la statul de drept.

Nemulțumit de sancțiune, fostul magistrat a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului, susținând că i-au fost încălcate libertatea de exprimare și dreptul la viață privată, dar și că măsura i-a afectat reputația profesională.

Acțiunea împotriva statului român a fost depusă în martie 2021. Ulterior, în octombrie, CEDO a solicitat Guvernului României să transmită un punct de vedere cu privire la legalitatea sancțiunii și la posibila încălcare a drepturilor invocate de reclamant.

Între timp, Cristi Danileț a fost vizat și de o altă procedură disciplinară. În decembrie 2021, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis excluderea sa din magistratură.

CEDO a constatat încălcarea libertății de exprimare

În februarie 2024, o Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a constatat încălcarea libertății de exprimare în cazul lui Cristi Danileț. România a contestat însă hotărârea, iar dosarul a ajuns în fața Marii Camere a CEDO.

Decizia pronunțată ulterior de Marea Cameră, la 15 decembrie 2025, a devenit temeiul invocat de fostul judecător pentru a cere revizuirea hotărârii interne.

Demersul nu a avut însă rezultatul urmărit. Prin hotărârea definitivă din 16 noiembrie 2026, Înalta Curte a stabilit că nu sunt întrunite condițiile legale pentru redeschiderea cauzei, având în vedere că sancțiunea financiară și-a epuizat efectele, iar alte consecințe grave nu au fost identificate.

Astfel, deși hotărârea CEDO rămâne obligatorie pentru România, cererea de revizuire formulată de Cristi Danileț a fost respinsă de instanța supremă.