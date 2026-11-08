 Gabriela Prisăcariu, mesaj special de ziua numelui. Cum l-a tachinat pe Dani Oțil
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Gabriela Prisăcariu, mesaj special de ziua numelui. Cum l-a tachinat pe Dani Oțil

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Gabriela Prisăcariu a avut un motiv de sărbătoare pe 8 noiembrie, când și-a celebrat ziua de nume. Soția lui Dani Oțil a marcat momentul pe rețelele de socializare, unde le-a împărtășit urmăritorilor câteva gânduri despre perioada care urmează. Modelul a mărturisit că îi place foarte mult numele pe care îl poartă și a făcut o glumă despre toate ocaziile festive care se apropie.

Gabriela Prisăcariu
Gabriela Prisăcariu Foto: instagram

Vedeta a publicat un mesaj în care a vorbit cu entuziasm despre sărbătorile din familie. În stilul său caracteristic, Gabriela nu a ratat ocazia de a-l tachina pe soțul ei, Dani Oțil, despre perioada plină de aniversări și zile de sărbătoare care urmează.

Gabriela Prisăcariu, încântată de ziua ei de nume

„Îmi place mult, mult de tot numele meu!”, a scris Gabriela Prisăcariu într-o postare publicată pe Instagram, alături de inimioare. Mesajul a fost însoțit de o urare simplă: „Happy name day”.

Soția prezentatorului TV a explicat și de ce perioada aceasta este una specială în familia lor. Urmează mai multe ocazii de sărbătoare, iar Dani Oțil are toate motivele să fie încântat.

„Oficial, am intrat în perioada preferată a soțului meu: ziua de nume, ziua de naștere, Moș Nicolae, Moș Crăciun…”, a transmis Gabriela, adăugând și câteva emoji-uri care sugerează buna dispoziție.

Mesajul ei a fost unul relaxat și plin de umor, iar formularea aleasă arată că în familia celor doi urmează o perioadă aglomerată în evenimente și momente festive. De la aniversări până la sărbătorile de iarnă, calendarul este plin de ocazii în care pot petrece timp împreună.

Tot pe Instagram, Gabriela Prisăcariu a distribuit și o imagine care a atras atenția prin mesajul amuzant. În fotografie apar mai multe pahare cu băuturi și felii de lămâie, iar textul suprapus este: „Și când te gândești că am zis că nu mai beau tequila…”.

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Foto: Instagram

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