Raluca Pastramă, în spital cu fiica cea mică! Maryam a fost infectată cu Salmonella. „Ultimele zile au fost grele”

Raluca Pastramă trece printr-o perioadă dificilă, după ce fiica sa cea mică, Maryam, a ajuns la spital în urma unor probleme de sănătate. Fosta soție a lui Pepe a dezvăluit că se află alături de copilă în unitatea medicală încă de marți, după ce investigațiile efectuate au confirmat prezența unei bacterii care provoacă infecții digestive.

Raluca Pastramă Foto: Arhivă

Diagnosticul primit de medici este infecție cu Salmonella, iar situația a determinat-o pe vedetă să își reorganizeze complet programul. În aceste zile, toate preocupările sale au fost îndreptate către starea de sănătate a micuței, în timp ce proiectele și responsabilitățile profesionale au trecut pe plan secund.

Maryam, fiica Ralucăi Pastramă, diagnosticată cu Salmonella

Raluca Pastramă a făcut publică situația prin care trece și a povestit că ultimele zile au fost extrem de solicitante. Lipsa somnului, grijile și emoțiile provocate de problemele medicale ale fiicei sale și-au pus amprenta asupra stării sale, motiv pentru care spune că oboseala este vizibilă.

În urma analizelor medicale, medicii au identificat bacteria Salmonella, iar Maryam a rămas internată pentru a beneficia de îngrijirea necesară. Mama sa nu s-a îndepărtat de copilă și a explicat că, în această perioadă, sănătatea ei este singurul lucru care contează.

Vedeta a recunoscut că internarea fiicei a dat peste cap planurile pe care le avea pentru această săptămână. Chiar dacă și-ar fi dorit să își respecte toate angajamentele, situația apărută a obligat-o să își întrerupă activitățile și să se concentreze asupra familiei.

„Din păcate, de marți sunt internată în spital cu fetița mea, cu Maryam, iar în urma analizelor s-a confirmat că are o infecție cu bacteria Salmonella. Dacă mă vedeți obosită, am și motive. Ultimele zile au fost destul de grele, cu foarte puțin somn, multă îngrijorare și emoții de tot felul”, a transmis Raluca Pastramă pe TikTok.

Aceasta a mai precizat că își dorește ca fiica sa să se recupereze, iar celelalte lucruri vor putea fi rezolvate ulterior. Raluca a promis că îi va ține la curent pe cei care o urmăresc cu privire la evoluția situației.

Ce este bacteria Salmonella și cum se manifestă infecția

Salmonella este o bacterie care poate provoca o infecție a tubului digestiv, afecțiune cunoscută sub denumirea de salmoneloză. Printre cele mai frecvente modalități de transmitere se numără consumul alimentelor contaminate. Ouăle crude sau preparate insuficient, carnea de pasăre și produsele lactate nepasteurizate se află printre produsele prin intermediul cărora bacteria poate ajunge în organism.

Infecția poate fi contractată și prin consumul de apă contaminată sau prin contactul cu animale care poartă bacteria. Manifestările diferă de la un pacient la altul, însă în cazul copiilor pot apărea mai multe simptome digestive.

Diareea, febra, durerile abdominale, greața și vărsăturile sunt printre semnele caracteristice ale salmonelozei. Acestea pot deveni vizibile la câteva ore sau la câteva zile de la infectare, iar durata obișnuită a bolii este cuprinsă între patru și șapte zile.

Deși multe persoane se recuperează fără să dezvolte complicații, copiii foarte mici sunt mai vulnerabili în fața acestei infecții. Una dintre problemele care pot apărea este deshidratarea, favorizată de episoadele repetate de diaree și vărsături. În situații rare, bacteria poate pătrunde în sânge și poate provoca infecții care afectează și alte organe.

Îngrijirea medicală presupune, în principal, rehidratare și supravegherea atentă a pacientului. Antibioticele nu sunt necesare în toate cazurile, administrarea lor fiind luată în considerare în funcție de severitatea infecției și de starea persoanei afectate.