 David Popovici, apariție de senzație într-un Porsche spectaculos! Imaginile cu noua mașină a înotătorului
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David Popovici, apariție de senzație într-un Porsche spectaculos! Imaginile cu noua mașină a înotătorului

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David Popovici continuă să atragă atenția nu doar prin performanțele sale din bazin, ci și prin aparițiile sale din afara competițiilor. Campionul român la înot a fost surprins recent la volanul unui Porsche decapotabil care nu trece deloc neobservat. Mașina are o valoare estimată la aproximativ 160.000 de euro și impresionează atât prin aspect, cât și prin caracteristicile tehnice.

David Popovici
David Popovici Foto: EPA

Înotătorul a fost fotografiat de CANCAN.ro în timp ce ajungea la antrenament, iar imaginile îl surprind într-o ținută lejeră, potrivită pentru o zi obișnuită. David a ales o pereche de jeanși și un hanorac simplu, iar părul său, ceva mai lung decât la aparițiile precedente, completează imaginea relaxată a sportivului.

David Popovici, la volanul unui Porsche de 160.000 de euro

Noua apariție auto a campionului este un Porsche decapotabil, cu o nuanță aparte, aflată între gri și maro. Modelul atrage privirile, iar fotografiile surprind și un moment în care David își scoate rucsacul cu echipamentul din portbagajul frontal.

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Foto: cancan.ro

Imaginile ar putea crea, la prima vedere, impresia că sportivul verifică motorul mașinii, însă gestul său este unul cât se poate de obișnuit: își ia lucrurile necesare pentru antrenament. Porsche-ul este descris ca o adevărată bijuterie auto, iar prețul său este estimat la 160.000 de euro.

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Foto: cancan.ro

Din punct de vedere tehnic, automobilul are un motor de 4 litri și dezvoltă 500 de cai-putere. Sunt cifre impresionante, care transformă mașina într-un model pe măsura atenției pe care o primește atunci când apare pe stradă.

David Popovici are 22 de ani, o înălțime de 1,91 metri și un palmares impresionant, cu 12 medalii de aur. Performanțele sale l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați sportivi români, iar fiecare apariție publică stârnește interesul admiratorilor săi.

Nu este prima mașină spectaculoasă cu care a fost văzut sportivul

Porsche-ul nu este singurul automobil deosebit cu care David Popovici s-a afișat în ultima perioadă. În vara acestui an, înotătorul a fost văzut și într-un Mercedes G Cabrio, un model descris ca fiind unicat în România.

În acel caz, mașina nu ar fi fost cumpărată de sportiv, ci împrumutată de la un prieten. O apariție care a atras atenția pasionaților de automobile, mai ales că modelul este considerat unul deosebit.

Porsche-ul din fotografiile recente fusese remarcat și anterior. La finalul lunii august, David Popovici a fost surprins la volanul aceluiași automobil, iar apariția sa a fost atunci subiectul unor discuții despre noua bijuterie auto a campionului.

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