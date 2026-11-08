David Popovici, apariție de senzație într-un Porsche spectaculos! Imaginile cu noua mașină a înotătorului
David Popovici continuă să atragă atenția nu doar prin performanțele sale din bazin, ci și prin aparițiile sale din afara competițiilor. Campionul român la înot a fost surprins recent la volanul unui Porsche decapotabil care nu trece deloc neobservat. Mașina are o valoare estimată la aproximativ 160.000 de euro și impresionează atât prin aspect, cât și prin caracteristicile tehnice.
Înotătorul a fost fotografiat de CANCAN.ro în timp ce ajungea la antrenament, iar imaginile îl surprind într-o ținută lejeră, potrivită pentru o zi obișnuită. David a ales o pereche de jeanși și un hanorac simplu, iar părul său, ceva mai lung decât la aparițiile precedente, completează imaginea relaxată a sportivului.
David Popovici, la volanul unui Porsche de 160.000 de euro
Noua apariție auto a campionului este un Porsche decapotabil, cu o nuanță aparte, aflată între gri și maro. Modelul atrage privirile, iar fotografiile surprind și un moment în care David își scoate rucsacul cu echipamentul din portbagajul frontal.
Imaginile ar putea crea, la prima vedere, impresia că sportivul verifică motorul mașinii, însă gestul său este unul cât se poate de obișnuit: își ia lucrurile necesare pentru antrenament. Porsche-ul este descris ca o adevărată bijuterie auto, iar prețul său este estimat la 160.000 de euro.
Din punct de vedere tehnic, automobilul are un motor de 4 litri și dezvoltă 500 de cai-putere. Sunt cifre impresionante, care transformă mașina într-un model pe măsura atenției pe care o primește atunci când apare pe stradă.
David Popovici are 22 de ani, o înălțime de 1,91 metri și un palmares impresionant, cu 12 medalii de aur. Performanțele sale l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați sportivi români, iar fiecare apariție publică stârnește interesul admiratorilor săi.
Nu este prima mașină spectaculoasă cu care a fost văzut sportivul
Porsche-ul nu este singurul automobil deosebit cu care David Popovici s-a afișat în ultima perioadă. În vara acestui an, înotătorul a fost văzut și într-un Mercedes G Cabrio, un model descris ca fiind unicat în România.
În acel caz, mașina nu ar fi fost cumpărată de sportiv, ci împrumutată de la un prieten. O apariție care a atras atenția pasionaților de automobile, mai ales că modelul este considerat unul deosebit.
Porsche-ul din fotografiile recente fusese remarcat și anterior. La finalul lunii august, David Popovici a fost surprins la volanul aceluiași automobil, iar apariția sa a fost atunci subiectul unor discuții despre noua bijuterie auto a campionului.