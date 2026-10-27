Oana Monea și-a dat în judecată cea mai bună prietenă. De la un împrumut între prietene s-a ajuns în instanță

Oana Monea, cunoscută publicului din emisiunea „Insula Iubirii”, este implicată într-un proces neașteptat, după ce a decis să își acționeze în instanță cea mai bună prietenă. Scandalul dintre cele două ar fi pornit de la o sumă de bani împrumutată, care nu ar mai fi fost returnată.

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Cum s-a ajuns în instanță

Potrivit Spynews, fosta ispită ar fi acceptat să își ajute prietena într-un moment dificil și i-ar fi împrumutat câteva mii de euro. Relația dintre ele s-ar fi deteriorat însă la scurt timp, în momentul în care termenul pentru restituirea banilor ar fi fost depășit.

Surse apropiate situației susțin că Oana Monea ar fi încercat în repetate rânduri să ia legătura cu femeia pentru a-și recupera suma împrumutată.

Demersurile sale nu ar fi avut însă succes, deoarece prietena sa ar fi întrerupt orice formă de comunicare, blocând-o atât la telefon, cât și pe rețelele de socializare. Deși a sperat că problema se va rezolva pe cale amiabilă, după mai bine de un an de așteptare, Oana Monea a ales să își caute dreptatea în instanță.

Potrivit acelorași surse, gestul nu ar fi fost motivat exclusiv de recuperarea banilor, ci și de dezamăgirea provocată de comportamentul unei persoane pe care o considera foarte apropiată.

Prima victorie în instanță

Procesul s-a încheiat, într-o primă fază, în favoarea fostei ispite de la „Insula Iubirii”. Judecătorii i-au dat câștig de cauză, însă hotărârea nu este definitivă.Fosta sa prietenă a contestat decizia și a formulat apel, astfel că litigiul va continua în instanță. Urmează ca magistrații să analizeze din nou cazul și să pronunțe o hotărâre definitivă în perioada următoare.

Contactată pentru un punct de vedere, Oana Monea a refuzat să ofere declarații despre conflict. Aceasta a explicat că nu dorește să comenteze situația atât timp cât procesul este încă în desfășurare.

Oana Monea este în proces și cu o fostă concurentă de la Insula Iubirii

Tensiunile dintre Oana Monea și Maria Avram au ajuns în instanță, după evenimentele petrecute în sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”. Oana Monea, una dintre ispitele sezonului, a început o relație cu Marius Avram, soțul Mariei Avram, în timpul filmărilor. Ulterior, Marius și Maria s-au împăcat, însă tensiunile dintre cele două femei au continuat și după încheierea emisiunii.

Recent, Oana Monea a făcut noi declarații despre situația dintre ea și Maria Avram și despre procesul care a pornit în urma unui episod conflictual petrecut în Thailanda. În cadrul declarațiilor sale, Oana a susținut că Maria continuă să vorbească despre ea și a afirmat că aceasta ar fi căutat tensiunile dintre ele.

„Au fost sau nu au fost. Ea trăiește pentru mine, oriunde se duce vorbește despre mine, nu știu ce ar fi viața ei fără mine, pentru că nu ar avea despre ce să vorbească. Ea și-a dorit aceste tensiuni cu mine, eu nu am avut nimic cu ea”, a spus Oana Monea potrivit CanCan.ro.

Când ar urma să aibă loc procesul

În ceea ce privește procesul, Oana Monea a dezvăluit că a fost stabilită o dată, însă nu a precizat momentul exact, spunând că acesta ar urma să aibă loc în aproximativ una-două luni.

„S-a stabilit data, dar nu știu dacă am voie să spun exact, într-o lună-două, cam așa.”

Întrebată dacă speră să aibă câștig de cauză în proces, Oana Monea a spus că se bazează inclusiv pe mesajele pe care afirmă că le-a depus în cadrul dosarului. Totodată, aceasta susține că mai multe persoane i-ar fi relatat ce ar fi spus Maria Avram despre presupusa bătaie.

„Eu așa sper, pentru că au fost persoane care mi-au spus că ea a zis ca s-a bătut cu mine, eu am mesaje multe, iar eu am luat acele mesaje, le-am pus ca mărturie, plus mesajele ei și vom vedea ce se va întâmpla. Atunci când faci ceva, trebuie să-și asumi consecințele. Nu poți să dai cu pietre în cine vrei tu și să pleci mai departe.”