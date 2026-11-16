 Mister pe covorul roșu! Vedeta care și-a ascuns chipul sub un accesoriu extravagant
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VideoMister pe covorul roșu! Vedeta care și-a ascuns chipul sub un accesoriu extravagant

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Cardi B a reușit să stârnească numeroase reacții la un eveniment caritabil desfășurat în Los Angeles, după ce și-a făcut apariția purtând o pălărie supradimensionată, decorată cu pene, care îi acoperea aproape în totalitate fața.

Vedeta misterioasă de pe covorul roșu
Vedeta misterioasă de pe covorul roșu Foto: getty images

Cum s-a prezentat artista

Ținuta spectaculoasă a artistei a fost completată de un corset creat de designerul australian Tamara Ralph, iar apariția sa a dat naștere multor speculații printre cei prezenți. Mulți au încercat să ghicească identitatea vedetei ascunse sub accesoriul extravagant, însă silueta și alegerea vestimentară au oferit câteva indicii fanilor, potrivit The Sun.

Ulterior, misterul a fost elucidat atunci când rapperița americană a renunțat la pălăria spectaculoasă și a schimbat ținuta cu o rochie decorată cu mărgele. Artista a urcat apoi pe scenă și a susținut un moment artistic în cadrul galei caritabile Baby2Baby, organizată sâmbătă seară în Los Angeles.

Vedete importante, prezente la gala caritabilă

Evenimentul a reunit numeroase nume cunoscute din lumea divertismentului. Printre invitați s-au numărat și Katy Perry, Elizabeth Hurley, Billy Ray Cyrus și Demi Moore.

În cadrul galei, Demi Moore a primit distincția „The Giving Tree Award”, acordată personalităților care folosesc influența publică pentru a sprijini copiii aflați în situații dificile Evenimentul Baby2Baby este organizat anual și are ca scop strângerea de fonduri pentru copiii care trăiesc în sărăcie.

Cardi B pregătește un documentar despre viața sa

Pe lângă apariția care a atras atenția fotografilor, Cardi B se pregătește să își spună povestea de viață într-un nou documentar. Proiectul este realizat de aceeași echipă care a produs documentare dedicate unor personalități precum Victoria Beckham, Pamela Anderson și Coleen Rooney.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, documentarul va explora parcursul artistei de la începuturile dificile până la succesul obținut în industria muzicală, oferind publicului detalii mai puțin cunoscute despre viața sa personală și profesională.

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