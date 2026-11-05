 Vortexul polar ar putea declanșa o iarnă severă în Europa. Meteorologii urmăresc evoluția unui fenomen care poate provoca un episod de frig extrem
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Vortexul polar ar putea declanșa o iarnă severă în Europa. Meteorologii urmăresc evoluția unui fenomen care poate provoca un episod de frig extrem

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O modificare termică și de dinamică atmosferică neobișnuit de timpurie detectată în stratosferă pune în alertă comunitatea meteorologică internațională.

Iarna ar putea lovi Europa cu o forță neobișnuită
Iarna ar putea lovi Europa cu o forță neobișnuită Foto: Shutterstock

Potrivit unei analize publicate de Severe Weather Europe, vortexul polar traversează o fază de destabilizare severă, fenomen care ar putea deschide culoarul maselor de aer arctic direct către regiuni întinse ale Europei în cursul lunilor de iarnă.

Deși simulările indică riscul unor episoade de ger aspru și căderi de zăpadă peste mediile anuale, climatologii subliniază că scenariile nu echivalează cu o prognoză certă de iarnă extremă, iar în cazul României datele nu indică deocamdată o traiectorie clară.

Anomalie termică de 27 de grade în stratosferă și o posibilă inversare record a vânturilor

Mecanismul urmărit în prezent constă într-o încălzire bruscă a stratosferei la altitudini de aproximativ 30 de kilometri deasupra Polului Nord, unde temperaturile sunt prognozate să crească brusc cu peste 27 de grade Celsius. Această explozie termică acționează ca o frână asupra vortexului polar, perturbându-i coeziunea și provocând inversarea direcției vânturilor stratosferice.

Conform calendarului estimat de Severe Weather Europe, această inversare este așteptată în jurul datei de 6 noiembrie. Dacă evoluția se va valida în teren, fenomenul va deveni cel mai timpuriu de acest tip consemnat în istoria măsurătorilor meteo, devansând vechiul record cu aproximativ trei săptămâni.

Rulările furnizate de modelele numerice ECMWF și GEFS confirmă această slăbire a vortexului, dar arată totodată că episodul ar putea fi unul tranzitoriu, circulația normală având șanse să se reechilibreze până la jumătatea lunii noiembrie.

Scenarii pentru decembrie și ianuarie, sub influența unui El Niño puternic

Efectele la sol ale unei astfel de perturbări stratosferice nu sunt niciodată imediate și nici uniform distribuite. Studiind 21 de episoade istorice similare din debutul lunii noiembrie, cercetătorii au observat că slăbirea barierei polare facilitează migrarea aerului înghețat către latitudini medii în cursul lunii decembrie. În acest interval, mare parte a Europei ar putea înregistra anomalii termice negative și ninsori consistente, doar regiunile nordice și nord-estice prezentând un semnal mai temperat. În conjuncturi specifice de presiune, circulația poate reproduce tiparul dur asociat fenomenului „Bestia din Est”.

Pentru ianuarie 2027, configurația tinde însă să se schimbe: aerul rece ar urma să rămână cantonat cu precădere în vestul, nordul și centrul continentului, unde interacțiunea cu umiditatea din Atlantic și Mediterană poate aduce ninsori abundente, în timp ce estul Europei ar putea înregistra valori termice chiar peste mediile climatologice.

În ceea ce privește România, raportul Severe Weather Europe nu oferă în acest moment o prognoză specifică, fiind prematur de anticipat dacă iarna va fi una geroasă sau bogată în viscole. Ecuația meteorologică a sezonului rece este complicată suplimentar de manifestarea unui episod El Niño anunțat ca fiind foarte intens, a cărui interacțiune cu sistemele de presiune europene va definitiva tabloul vremii la nivelul solului.

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