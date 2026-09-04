 Andreea Tonciu, adevărul despre relația cu nașa ei, Anamaria Prodan. Ce s-a schimbat după divorțul de Reghecampf
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Andreea Tonciu, adevărul despre relația cu nașa ei, Anamaria Prodan. Ce s-a schimbat după divorțul de Reghecampf

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Sinceră ca întotdeauna, Andreea Tonciu a vorbit despre câteva aspecte din viața ei personală. Vedeta a dat câteva detalii despre relația pe care o are în prezent cu nașa ei, Anamaria Prodan, după ce impresara a divorțat de Laurențiu Reghecampf. 

Andreea Tonciu.
Andreea Tonciu. Foto: Instagram

În același timp, Andreea Tonciu a dezvăluit și motivul real pentru care aceasta nu mai are apariții TV, așa cum obișnuia în urmă cu câțiva ani. Aceasta recunoaște că a fost și în depresie după ce a pus „Stop” carierei sale în televiziune.

Ce relație are Andreea Tonciu cu nașa ei, Anamaria Prodan

Andreea Tonciu a acordat un interviu în cadrul podcastului „Răsfățata Universului”, acolo unde a dat câteva detalii despre viața ei personală. Aceasta a dezvăluit cum decurge relația dintre ea și nașa ei, Anamaria Prodan. Din spusele vedetei, lucrurile s-au mai schimbat după ce impresara a divorțat de Laurențiu Reghecampf.

„Suntem într-o relație ok. N-am mai făcut vacanțe de mult împreună. De când nu mai este cu nașul, nu am mai mers împreună, dar ne mai auzim la telefon, pe Instagram, ne dăm like-uri. Dar nu relația care era atunci, pentru că atunci mergeam împreună toți în vacanță. E nașa de cununie și de botez”, a spus Andreea Tonciu pentru sursa citată.

Motivul pentru care nu a mai avut apariții TV

Dacă obișnuiam să o vedem pe Andreea Tonciu la cele mai efervescente reality show-uri, acum vedeta este mult mai discretă. Aceasta recunoaște că soțul ei nu a mai fost de acord cu aparițiile TV, deși viața ei se învârtea în jurul emisiunilor. Aceasta susține că a fost și în depresie.

„Soțul meu n-a mai fost de acord ca eu să apar la televizor și, îți dai seama, că pentru mine a fost un șoc să stau numai în casă, să ies numai cu el, să nu mai am viața pe care eu o aveam. Pot spune că am fost și în depresie”, a declarat Tonciu.

Andreea Tonciu își amintește despre un moment al vieții în care ar fi trebuit să participe la o emisiune alături de Anamaria Prodan, iar soțul ei nu a lăsat-o, pe motiv că ar trebui mai bine să stea acasă cu fiica lor, Rebecca. 

„Țin minte că trebuia să particip la un reality show, care îmi doream foarte mult să ajung acolo, și trebuia să plec cu nașa mea, cu Anamaria Prodan, și soțul a zis că nu, că n-ai cum să apari tu la televizor, că mai bine stai acasă cu Rebi. Și am fost atât de supărată în ziua aia, încât, crede-mă, nu te mai înțelegeai cu mine.

Zic: „Dar eu nu înțeleg de ce”. Pentru că eu, când el m-a cunoscut pe mine, el știa cine sunt și ce fac. Adică că-mi place să apar, să ies, să mă duc. Îmi place să fiu eu”, a mai spus vedeta în podcast.

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au zece ani de căsnicie. Cei doi s-au căsătorit în 2016 și au împreună o fetiță, pe Rebecca, în vârstă de 10 ani. De-a lungul timpului, vedeta a recunoscut că este o fire geloasă și că a făcut lucruri nebunești din cauza acestui sentiment, însă, pe parcurs, că a învățat să fie mai calmă.

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