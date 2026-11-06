De ce ar trebui să mergi 15 minute după fiecare masă. Iată ce se întâmplă cu glicemia și de ce recomandă cercetătorii acest obicei

După o masă consistentă, mai ales dacă ai consumat pâine, cartofi, paste, orez sau alte alimente bogate în carbohidrați, nivelul glucozei din sânge începe să crească pe măsură ce organismul digeră și absoarbe nutrienții. Acest proces este firesc, însă, în cazul persoanelor cu rezistență la insulină, prediabet sau diabet de tip 2, organismul poate întâmpina dificultăți în gestionarea eficientă a acestei creșteri.

De ce ar trebui să mergi 15 minute după fiecare masă. Foto: arhiva

Un obicei aparent banal, precum o plimbare de numai 15 minute după masă, ar putea contribui la îmbunătățirea răspunsului glicemic și la reducerea creșterilor bruște ale zahărului din sânge. Explicația este legată de activitatea mușchilor, care au nevoie de energie în timpul mersului și pot prelua o parte din glucoza aflată în circulație.

Mai mult, cercetările sugerează că distribuirea mișcării pe parcursul zilei, prin plimbări scurte după micul dejun, prânz și cină, poate avea efecte mai bune asupra glicemiei după mese decât efectuarea unei singure plimbări mai lungi, într-un moment diferit al zilei.

Dar cât de important este momentul în care faci mișcare, cât trebuie să mergi pentru a obține beneficii și ce au descoperit studiile despre această metodă simplă de susținere a sănătății metabolice?

De ce crește glicemia după ce mănânci și ce rol are mișcarea?

Atunci când consumăm alimente care conțin carbohidrați, sistemul digestiv începe să îi descompună în molecule mai simple, printre care se numără glucoza, principala sursă de energie a organismului. Aceasta este absorbită la nivel intestinal și ajunge în sânge, determinând creșterea temporară a glicemiei.

Pentru a readuce nivelul zahărului din sânge către valorile normale, pancreasul eliberează insulină, un hormon esențial care facilitează preluarea glucozei de către celule, unde poate fi utilizată pentru producerea energiei sau depozitată pentru necesitățile ulterioare.

La persoanele sănătoase, acest mecanism funcționează, în general, eficient. În schimb, atunci când există rezistență la insulină sau diabet de tip 2, celulele răspund mai puțin eficient la acțiunea acestui hormon, iar glucoza poate rămâne în sânge pentru o perioadă mai lungă.

Aici intervine activitatea fizică. Chiar și mersul într-un ritm moderat pune în mișcare musculatura și stimulează utilizarea glucozei de către celulele musculare, inclusiv prin mecanisme care nu depind exclusiv de insulină.

Prin urmare, o plimbare după masă poate ajuta organismul să gestioneze mai eficient glucoza care ajunge în circulație în urma digestiei.

5 moduri prin care mersul după masă poate ajuta la controlul glicemiei

1. Mușchii folosesc mai multă glucoză pentru a produce energie

În timpul mersului, mușchii picioarelor și ai trunchiului au nevoie de energie pentru a susține fiecare mișcare. O parte din această energie provine din glucoza disponibilă în sânge și din rezervele energetice ale organismului.

Contracțiile musculare activează mecanisme care facilitează transportul glucozei din sânge către celulele musculare, inclusiv prin translocarea transportorilor de glucoză GLUT4 la nivelul membranei celulare. Un aspect important este că acest proces poate avea loc și prin mecanisme independente de acțiunea insulinei.

Acest lucru este deosebit de relevant pentru persoanele care au o sensibilitate redusă la insulină, deoarece activitatea musculară oferă organismului o cale suplimentară prin care poate utiliza glucoza.

Ce înseamnă în practică: Dacă faci o plimbare după masă, mușchii activi pot prelua o parte din glucoza rezultată în urma digestiei, contribuind la limitarea creșterii glicemiei.

2. Poți reduce creșterea glicemiei după mesele principale

După consumul alimentelor, glicemia nu crește instantaneu și nici nu revine imediat la valorile inițiale. Răspunsul glicemic depinde de cantitatea și tipul carbohidraților consumați, de compoziția mesei și de modul în care organismul gestionează glucoza.

Mersul pe jos după masă poate influența favorabil acest proces, deoarece mușchii utilizează glucoza într-un moment în care aceasta este absorbită în circulație.

Efectul poate fi relevant mai ales după mesele bogate în carbohidrați, cum sunt cele care includ pâine albă, paste, orez sau cartofi.

Desigur, o plimbare nu poate anula efectele unei alimentații dezechilibrate și nu înseamnă că poți consuma cantități nelimitate de zahăr sau carbohidrați fără consecințe. Totuși, asocierea unei alimentații echilibrate cu mișcarea după masă poate susține un control glicemic mai bun.

3. Trei plimbări scurte pot fi mai eficiente decât o singură sesiune de mers

Un detaliu interesant evidențiat de cercetări este că nu contează doar cât timp faci mișcare, ci și când alegi să o faci.

O plimbare de 45 de minute dimineața poate avea beneficii importante pentru sănătatea cardiovasculară și metabolică, însă nu influențează în mod direct creșterea glicemiei care apare după cina consumată multe ore mai târziu.

În schimb, dacă împarți activitatea fizică în trei sesiuni mai scurte, realizate după micul dejun, prânz și cină, mușchii sunt activați în perioadele în care organismul procesează nutrienții din fiecare masă.

Această strategie poate fi mai ușor de integrat în programul zilnic și poate contribui la reducerea fluctuațiilor glicemice de după mesele principale.

4. Nu ai nevoie de alergare sau antrenamente intense pentru a obține beneficii

Unul dintre cele mai mari avantaje ale mersului după masă este faptul că nu presupune un efort fizic dificil sau echipamente speciale. Pentru multe persoane, o plimbare într-un ritm confortabil sau moderat poate fi suficientă pentru a stimula musculatura și utilizarea glucozei.

Nu trebuie să alergi, să transpiri excesiv sau să faci exerciții solicitante imediat după ce ai mâncat. Important este să te ridici de la masă și să eviți să rămâi complet sedentar în perioada în care glicemia începe să crească.

În plus, mersul este o activitate accesibilă majorității adulților și poate fi adaptat în funcție de vârstă, condiția fizică și eventualele probleme de sănătate.

5. Poate fi un sprijin suplimentar pentru persoanele cu prediabet și diabet de tip 2

În cazul diabetului de tip 2, organismul nu mai răspunde suficient de eficient la insulină sau nu produce cantitatea necesară pentru menținerea glicemiei în limitele recomandate.

Activitatea fizică regulată are un rol important în gestionarea acestei afecțiuni, deoarece contribuie la utilizarea glucozei de către mușchi și poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină.

Prin urmare, plimbările după mese pot reprezenta o strategie simplă prin care persoanele cu prediabet sau diabet de tip 2 își pot susține controlul glicemic.

Este important însă de reținut că mersul pe jos nu înlocuiește tratamentul prescris, monitorizarea glicemiei sau recomandările medicului. Persoanele care folosesc insulină ori medicamente care pot provoca hipoglicemie trebuie să fie atente la modul în care efortul fizic le influențează nivelul zahărului din sânge.

Ce au descoperit cercetătorii despre mersul pe jos timp de 15 minute după masă?

Ideea că mișcarea efectuată imediat după masă ar putea ajuta la controlul glicemiei nu este doar o recomandare populară. Mai multe cercetări au comparat efectele plimbărilor scurte după mese cu cele ale unor sesiuni mai lungi de activitate fizică efectuate într-un alt moment al zilei.

Rezultatele sunt încurajatoare și oferă câteva explicații pentru care acest obicei ar putea fi util.

Studiul din 2013: 15 minute de mers după fiecare masă au îmbunătățit glicemia pe parcursul zilei

Un studiu publicat în 2013 în revista Diabetes Care a analizat efectele unor programe diferite de mers pe jos asupra controlului glicemic.

Cercetarea a inclus zece persoane cu vârsta de cel puțin 60 de ani, care prezentau un risc de intoleranță la glucoză. Participanții au urmat trei variante de activitate fizică: câte 15 minute de mers după fiecare masă principală, o plimbare de 45 de minute dimineața sau o sesiune de mers de 45 de minute după-amiaza.

Cercetătorii au observat că plimbările scurte, începute la aproximativ 30 de minute după fiecare masă, au contribuit la îmbunătățirea controlului glicemiei pe parcursul celor 24 de ore.

Un rezultat deosebit de interesant a fost observat după cină, când cele 15 minute de mers au avut un efect mai favorabil asupra glicemiei decât sesiunea continuă de 45 de minute.

Trebuie menționat însă că studiul a inclus un număr foarte mic de participanți, astfel că rezultatele nu pot fi generalizate automat la întreaga populație.

Studiul din 2016: Plimbările după mese au redus răspunsul glicemic cu aproximativ 12%

O altă cercetare importantă, publicată în 2016 în revista Diabetologia, a analizat efectele mersului după mese în cazul persoanelor diagnosticate cu diabet de tip 2.

Studiul randomizat a inclus 41 de adulți, care au comparat două strategii de activitate fizică: o plimbare zilnică de 30 de minute, fără un moment fix, și trei sesiuni de câte 10 minute de mers, efectuate după fiecare dintre mesele principale.

Rezultatele au arătat că strategia bazată pe plimbări după mese a fost asociată cu o reducere de aproximativ 12% a răspunsului glicemic postprandial, măsurat prin aria incrementală de sub curba glicemiei.

Efectul a fost mai pronunțat după masa de seară, unde reducerea acestui indicator a ajuns la aproximativ 22%.

Aceste procente trebuie interpretate corect: ele reprezintă diferențe între valorile indicatorului măsurat în cadrul studiului și nu garantează că fiecare persoană va înregistra o scădere identică a glicemiei.

Studiul din 2017: Mersul după masă a îmbunătățit și hemoglobina glicozilată

În 2017, revista Diabetology & Metabolic Syndrome a publicat un studiu randomizat care a urmărit 64 de persoane cu diabet de tip 2.

Cercetătorii au comparat efectele mersului alert timp de 15 minute după fiecare masă, început la aproximativ 15 minute după terminarea acesteia, cu efectele unei plimbări continue de 45 de minute, efectuate înainte de micul dejun.

Fiecare program a fost urmat timp de 60 de zile.

Rezultatele au indicat că plimbările efectuate după mese au fost asociate cu îmbunătățiri mai mari ale profilului glicemic și ale hemoglobinei glicozilate (HbA1c), un indicator folosit pentru evaluarea nivelului mediu al glicemiei din ultimele aproximativ două-trei luni.

Această cercetare susține ideea că momentul în care alegem să facem mișcare poate avea o importanță deosebită pentru controlul glicemiei, nu doar numărul total de minute de activitate fizică.

Meta-analiza din 2023: Mișcarea după masă poate fi mai eficientă decât exercițiile efectuate înainte de masă

O meta-analiză publicată în 2023 în revista Sports Medicine a reunit opt studii randomizate, care au inclus în total 116 participanți.

Cercetătorii au comparat efectele exercițiilor fizice efectuate după masă cu cele ale activității desfășurate înainte de masă sau ale lipsei de mișcare.

Concluziile au indicat că activitatea fizică realizată după masă a redus mai eficient creșterile glicemiei decât exercițiile efectuate înainte de masă sau perioadele de sedentarism.

Analiza a sugerat, de asemenea, că beneficiile pot fi mai mari atunci când mișcarea începe la un interval relativ scurt după terminarea mesei.

Cu toate acestea, autorii au atras atenția asupra limitărilor metodologice ale studiilor incluse, iar efectele pe termen lung necesită cercetări suplimentare.

Când este cel mai bine să ieși la plimbare după ce ai mâncat?

Dacă vrei să transformi mersul pe jos într-un obicei care să susțină controlul glicemiei, momentul începerii plimbării poate conta.

Pe baza cercetărilor disponibile, o variantă practică este să începi să mergi în primele 15-30 de minute după terminarea mesei. Nu există însă o regulă universală care să stabilească un interval perfect pentru toate persoanele.

Dacă te simți confortabil, poți începe plimbarea la scurt timp după ce ai mâncat. Dacă ai consumat o masă foarte consistentă și simți senzație de prea plin sau disconfort digestiv, poți aștepta puțin înainte de a ieși.

Important este să alegi un ritm care îți permite să mergi fără să te suprasoliciți și să eviți perioadele lungi de inactivitate după mese.

Sunt suficiente 15 minute de mers după masă sau ai nevoie de mai mult?

Pentru a obține un efect favorabil asupra glicemiei postprandiale, nu este obligatoriu să petreci ore întregi făcând sport. Studiile au arătat că și sesiunile scurte de 10-15 minute pot avea efecte măsurabile asupra răspunsului glicemic.

Dacă alegi să mergi câte 15 minute după fiecare dintre cele trei mese principale, vei acumula:

15 minute după micul dejun;

15 minute după prânz;

15 minute după cină.

În total, înseamnă 45 de minute de mișcare pe zi și 315 minute într-o săptămână.

Această rutină poate reprezenta o contribuție importantă la nivelul general de activitate fizică. Totuși, pentru sănătatea metabolică și cardiovasculară, este recomandat să incluzi și alte forme de mișcare, precum mersul mai susținut, exercițiile de forță și activitățile adaptate condiției tale fizice.

Nu trebuie să transformi fiecare plimbare într-un antrenament solicitant. Regularitatea și consecvența sunt mult mai importante decât intensitatea excesivă.

Cine trebuie să fie precaut când face mișcare după masă?

Pentru majoritatea adulților sănătoși, o plimbare ușoară după masă reprezintă o activitate simplă și, în general, sigură. Există însă anumite situații în care este necesară mai multă atenție.

Persoanele cu diabet care folosesc insulină sau medicamente din categoria sulfonilureelor pot avea un risc mai mare de hipoglicemie în timpul activității fizice sau după aceasta. În asemenea cazuri, este importantă monitorizarea glicemiei și stabilirea unui program de mișcare împreună cu medicul curant.

De asemenea, persoanele cu afecțiuni cardiovasculare instabile, probleme importante de mobilitate sau alte contraindicații medicale ar trebui să primească recomandări individualizate înainte de a începe o rutină nouă de exerciții.

Dacă apar amețeli, slăbiciune neobișnuită, transpirații reci, tremurături sau palpitații, activitatea trebuie oprită și simptomele evaluate corespunzător.

De reținut: Mersul după masă este un obicei care poate susține controlul glicemiei, dar nu înlocuiește alimentația echilibrată, tratamentul pentru diabet, monitorizarea medicală sau celelalte recomandări privind stilul de viață.

Concluzie: Un sfert de oră de mers după masă poate face diferența pentru glicemie

Mersul pe jos după mesele principale este una dintre cele mai simple modalități prin care poți introduce mai multă activitate fizică în rutina zilnică, fără să ai nevoie de echipamente speciale sau de un program complicat de antrenament.

Cercetările sugerează că plimbările scurte, de aproximativ 10-15 minute, pot contribui la reducerea creșterilor glicemiei după masă, în special atunci când sunt efectuate la scurt timp după ce ai mâncat. Beneficiile pot fi importante mai ales pentru persoanele cu prediabet sau diabet de tip 2, deși rezultatele diferă de la un individ la altul.

Dacă vrei să încerci această strategie, începe cu o plimbare relaxată după una dintre mesele principale și transform-o treptat într-un obicei zilnic. Uneori, schimbările care contează cel mai mult pentru sănătate nu presupun eforturi spectaculoase, ci gesturi mici, repetate cu regularitate.