 Diabetul de tip 2, boala care se ascunde ani întregi. Două analize simple pot reduce riscul de infarct și AVC
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Diabetul de tip 2, boala care se ascunde ani întregi. Două analize simple pot reduce riscul de infarct și AVC

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Diabetul zaharat de tip 2 poate evolua mult timp fără simptome evidente, iar diagnosticul întârziat crește riscul unor complicații grave. Aproximativ 2 milioane de români au această afecțiune. Ce analize de sânge pot ajuta la depistarea bolii și ce măsuri contribuie la protejarea inimii și a vaselor de sânge.

Diabetul zaharat de tip 2 poate evolua mult timp fără simptome evidente
Diabetul zaharat de tip 2 poate evolua mult timp fără simptome evidente Foto: arhiva

Diabetul zaharat de tip 2 este una dintre afecțiunile care pot trece neobservate ani la rând. În lipsa unor manifestări evidente, multe persoane află că au boala abia atunci când apar probleme de sănătate. Între timp, valorile crescute ale glicemiei pot afecta vasele de sânge și pot favoriza apariția unor complicații cardiovasculare, renale și oculare.

Potrivit medicului specialist cardiolog Alexandru Covaciu, aproximativ 2 milioane de români au diabet de tip 2, iar o parte dintre ei nu sunt diagnosticați. Vestea bună este că două analize uzuale de sânge pot contribui la identificarea bolii, iar schimbările stilului de viață, alături de tratamentul recomandat de medic, pot ajuta la reducerea riscurilor.

De ce este periculos diabetul de tip 2 dacă nu provoacă simptome

Diabetul de tip 2 nu înseamnă doar creșterea nivelului de zahăr din sânge. În timp, excesul de glucoză poate afecta vasele de sânge și diferite organe, crescând riscul unor complicații care pot pune viața în pericol.

Printre cele mai importante consecințe se numără infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral (AVC), afectarea rinichilor, pierderea vederii și, în cazurile severe, amputațiile membrelor.

Riscul cardiovascular este deosebit de important. Persoanele cu diabet au un risc semnificativ mai mare de a dezvolta boli ale inimii și ale vaselor de sânge, inclusiv infarct și AVC.

Aproximativ 2 milioane de români au diabet de tip 2 - și o mare parte nici nu știu. De ce? Pentru că, mult timp, boala nu dă o simptomatologie zgomotoasă. Iar tăcerea asta e periculoasă: netratat, diabetul poate duce la AVC, infarct miocardic, insuficiență renală, amputații ale membrelor și chiar orbire. Riscul de infarct și AVC e de aproximativ două ori mai mare față de o persoană fără diabet”, explică dr. Alexandru Covaciu, medic specialist cardiolog, pe pagina sa de Facebook.

Faptul că o persoană se simte bine nu exclude existența diabetului. Din acest motiv, evaluările medicale și testele de sânge sunt importante mai ales pentru persoanele care prezintă factori de risc.

Ce analize de sânge pot depista diabetul de tip 2

Identificarea timpurie a diabetului poate începe cu două investigații uzuale: glicemia à jeun și hemoglobina glicată (HbA1c). Acestea oferă informații diferite despre nivelul glucozei din sânge și pot ajuta medicul să stabilească dacă există semne de diabet sau prediabet.

1. Glicemia à jeun măsoară nivelul zahărului din sânge

Glicemia à jeun determină concentrația glucozei din sânge după un repaus alimentar de cel puțin opt ore. Analiza este utilizată pentru evaluarea metabolismului glucidic și poate indica dacă valorile glicemiei se încadrează în limitele normale.

În general, o glicemie à jeun sub 100 mg/dL este considerată normală. Valorile cuprinse între 100 și 125 mg/dL pot indica prediabet, în timp ce o valoare de cel puțin 126 mg/dL poate sugera diabet, dacă sunt îndeplinite criteriile de diagnostic.

Un rezultat izolat nu trebuie interpretat fără context medical. În absența simptomelor evidente, confirmarea diagnosticului poate necesita repetarea testului sau efectuarea unor investigații suplimentare.

2. Hemoglobina glicată (HbA1c) arată media glicemiei din ultimele luni

Hemoglobina glicată, cunoscută și sub denumirea de HbA1c, estimează nivelul mediu al glicemiei din ultimele două-trei luni. Spre deosebire de glicemia à jeun, această analiză oferă o imagine asupra evoluției glicemiei în timp.

O valoare HbA1c sub 5,7% este considerată normală. Rezultatele între 5,7% și 6,4% pot indica prediabet, iar o valoare de cel puțin 6,5% poate indica diabet, în condițiile prevăzute de criteriile medicale de diagnostic.

Interpretarea trebuie făcută de medic, deoarece anumite afecțiuni, inclusiv unele care influențează globulele roșii, pot modifica acuratețea rezultatului. În funcție de situație, pot fi necesare teste suplimentare.

Cum poate fi redus riscul de infarct și AVC la persoanele cu diabet

Controlul glicemiei reprezintă o componentă importantă a îngrijirii persoanelor cu diabet de tip 2, însă protejarea inimii presupune o abordare mai amplă. Menținerea tensiunii arteriale și a colesterolului în limitele recomandate, renunțarea la fumat și respectarea tratamentului prescris pot contribui la reducerea riscului cardiovascular.

Stilul de viață are, de asemenea, un rol esențial. O alimentație echilibrată, activitatea fizică regulată și menținerea unei greutăți sănătoase pot îmbunătăți controlul glicemiei și sănătatea metabolică.

Medicul cardiolog Alexandru Covaciu subliniază importanța depistării bolii și a măsurilor care pot fi aplicate în viața de zi cu zi.

„Vestea bună e că se depistează cu două analize simple de sânge. Prima e glicemia à jeun, recoltată la 8 ore de la ultima masă - ideal sub 100 mg/dL. A doua e hemoglobina glicată, care arată media glicemiei din ultimele ~90 de zile - ideal sub 5,7%.

Și, în bună măsură, se ține în frâu prin ce faci tu în fiecare zi: o dietă cu mai puțin zahăr și mai multe legume, mișcare regulată, o greutate sănătoasă - plus tratamentul recomandat de medic”, explică dr. Alexandru Covaciu.

Aceste recomandări nu înlocuiesc tratamentul medicamentos atunci când acesta este necesar. Persoanele diagnosticate cu diabet trebuie să urmeze planul stabilit împreună cu medicul și să monitorizeze periodic glicemia, tensiunea arterială și colesterolul.

Cine ar trebui să discute cu medicul despre testarea glicemiei

Deoarece diabetul de tip 2 poate evolua fără simptome, evaluarea riscului metabolic este importantă chiar și în absența unor manifestări evidente. Persoanele cu exces ponderal, sedentarism, antecedente familiale de diabet sau valori crescute ale glicemiei ar trebui să discute cu medicul despre momentul potrivit pentru efectuarea analizelor.

Setea excesivă, urinările frecvente, oboseala persistentă, vederea încețoșată și scăderea inexplicabilă în greutate pot fi semne care necesită evaluare medicală, deși absența lor nu exclude boala.

Depistarea precoce permite inițierea măsurilor de control înainte ca afecțiunea să provoace complicații. Prin controale regulate, alimentație echilibrată, mișcare și respectarea recomandărilor medicale, persoanele cu diabet pot contribui la protejarea sănătății inimii și la reducerea riscului de complicații pe termen lung.

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