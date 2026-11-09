 La ce probleme de sănătate eşti expus dacă ai carenţă de vitamina D
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La ce probleme de sănătate eşti expus dacă ai carenţă de vitamina D

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Se estimează că jumătate din populația României are lipsă de vitamina D, mai ales vârstnicii, care nu se mai expun suficient la soare. Există diverse boli și probleme de sănătate care sunt favorizate de această carență.

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Foto: Shutterstock

Vitamina D se formează în organism sub acţiunea razelor soarelui, o expunere de 15-20 de minute pe zi fiind suficientă pentru asimilarea dozei zilnice. Unele alimente (peştele gras, uleiul de ficat de cod, gălbenuşul, ficatul de vită, ciupercile) şi suplimentele sunt o altă sursă prin care această vitamină poate fi procurată.

Esenţială pentru buna funcţionare a organismului, vitamina D ajută la creșterea nivelului de calciu și fosfor din sânge - elemente vitale pentru sănătatea țesuturilor corpului. Prin urmare, această vitamină joacă un rol-cheie în funcționarea mușchilor, oaselor, cartilajului, dinților și nervilor. Totodată, contribuie la reglarea hormonală și susţine funcția imunitară.

Din păcate, capacitatea organismului de a absorbi sau sintetiza vitamina D scade odată cu vârsta, ceea ce face ca adulții în vârstă să fie deosebit de vulnerabili. Cu toate acestea, deficitul de vitamina D poate afecta persoanele de orice vârstă. Simptomele includ, în principal, dureri musculare și osoase. Dacă nu este tratat, acest deficit poate duce la complicații grave pe termen lung.

Osteoporoza

Osteomalacia (demineralizarea oaselor) și osteoporoza (fragilitatea osoasă) sunt două afecțiuni frecvente în rândul persoanelor cu deficit de vitamina D. Această vitamină este esențială pentru absorbția calciului, necesar pentru menținerea oase puternice. În cazul persoanelor la risc, medicul poate recomanda suplimentarea cu vitamina D.

Depresia

Deficitul prelungit de vitamina D poate avea efecte nocive asupra creierului, crescând riscul de a dezvolta tulburări precum depresia. Această probabilitate este mai mare la persoanele cu tulburare afectivă sezonieră. De asemenea, un studiu recent sugerează că persoanele cu boli de rinichi pot fi afectate în mod special de acest risc.

Unele cercetări au arătat că suplimentele cu vitamina D pot fi, în unele cazuri, la fel de eficiente precum medicamentele antidepresive.

Demenţa

Un studiu publicat în revista „Neurology” a constatat că deficitul moderat și sever de vitamina D la adulții în vârstă a fost asociat cu un risc dublu pentru anumite forme de demență, inclusiv boala Alzheimer. Demența implică un declin al gândirii, comportamentului și memoriei, care afectează negativ viața de zi cu zi. Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demență, reprezentând până la 80% din cazuri.

Studiul a analizat peste 1.600 de persoane cu vârsta de 65 de ani sau peste, care nu aveau demență la începutul studiului. Comparativ cu persoanele care aveau niveluri normale de vitamina D, cele cu niveluri scăzute ale acestei vitamine au avut un risc crescut cu 53% de a dezvolta demență din orice cauză, în timp ce cele care aveau un deficit sever au avut un risc crescut cu 125%.

Tulburări musculare

Persoanele cu deficit de vitamina D pot dezvolta, de asemenea, tulburări musculare, cum ar fi durere, crampe și tetanie. Aceste simptome apar din cauza impactului vitaminei D asupra funcției musculare.

Anemia şi astenia

Anemia, caracterizată printr-un număr scăzut de globule roșii, poate fi asociată cu un deficit de vitamina D. În plus, oboseala severă, simptom care însoţeşte astenia, este un alt simptom observat frecvent la persoanele cu deficit de vitamina D. Anemia şi astenia pot afecta considerabil calitatea vieţii.

Rahitismul

Afecțiune manifestată prin deformare osoasă, rahitismul este asociat cel mai adesea cu deficitul de vitamina D. Este, în esență, aceeași afecțiune ca osteomalacia, dar care apare la sugari și la copiii foarte mici. Aceste deformări pot avea consecințe grave asupra dezvoltării. Este importantă consultarea unui medic, care să prescrie doza adecvată de suplimente.

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