Te dor genunchii când se schimbă vremea? Ce se întâmplă, de fapt, cu articulațiile tale

Dacă ai observat că genunchii devin mai sensibili înainte de o ploaie, degetele par mai înțepenite în diminețile reci sau umerii te dor atunci când temperaturile scad brusc, nu ești singurul. Numeroase persoane care suferă de artroză, artrită sau alte afecțiuni musculoscheletale spun că își pot da seama când se schimbă vremea doar după felul în care le reacționează articulațiile.

Te dor genunchii când se schimbă vremea? Foto: arhiva

De-a lungul timpului, această legătură dintre durerile articulare și condițiile meteorologice a fost privită mai degrabă ca o credință populară decât ca un fenomen cu explicații medicale. În ultimii ani însă, cercetătorii au început să analizeze mai atent influența temperaturii, umidității, precipitațiilor și presiunii atmosferice asupra persoanelor care se confruntă cu dureri cronice.

Concluziile sunt interesante, dar nu oferă un răspuns valabil pentru toată lumea. Unele cercetări au identificat o asociere între anumite schimbări meteorologice și intensificarea durerii, în timp ce alte studii nu au găsit dovezi suficient de puternice pentru a confirma această relație.

Așadar, este adevărat că vremea poate influența durerile articulare? Și, mai ales, de ce unele persoane simt schimbarea vremii în genunchi, mâini sau spate, în timp ce altele nu observă nicio diferență?

Cum influențează schimbările meteorologice articulațiile?

Pentru a înțelege de ce pot apărea dureri articulare atunci când se schimbă vremea, este important să știm că o articulație nu este alcătuită doar din două oase care se întâlnesc. Aceasta include cartilaj, ligamente, tendoane, membrană sinovială și alte structuri care asigură mobilitatea, stabilitatea și protecția împotriva solicitărilor mecanice.

În cazul unor afecțiuni precum artroza și artrita reumatoidă, aceste structuri pot fi afectate de procese degenerative sau inflamatorii, ceea ce face ca articulațiile să devină mai sensibile la durere.

Cercetătorii iau în calcul mai multe mecanisme prin care vremea ar putea influența simptomele. Printre acestea se numără modificările de temperatură, umiditatea crescută și variațiile presiunii atmosferice. Totuși, mecanismele exacte nu sunt încă pe deplin înțelese.

1. Temperaturile scăzute pot accentua rigiditatea articulațiilor

Una dintre explicațiile frecvent luate în considerare este legată de reacția organismului la frig. Atunci când temperatura mediului scade, vasele de sânge de la nivelul pielii se contractă pentru a reduce pierderile de căldură și pentru a menține temperatura internă a corpului.

În același timp, unele persoane pot resimți o creștere a tensiunii musculare, o mobilitate mai redusă și o senzație accentuată de înțepenire, mai ales dimineața sau după perioade în care au stat mult timp nemișcate.

Pentru cei care suferă de artroză, aceste schimbări pot face ca activitățile obișnuite, precum urcatul scărilor, mersul pe jos sau îndoirea genunchilor, să devină mai neplăcute.

Este important de precizat că frigul nu provoacă automat inflamație articulară și nu există dovezi solide că temperaturile scăzute accelerează direct distrugerea cartilajului.

Ce poți face: Îmbracă-te suficient de gros, protejează articulațiile expuse la frig și încearcă să faci câteva exerciții ușoare de încălzire înainte de activitățile care solicită musculatura și articulațiile.

2. Umiditatea crescută poate fi asociată cu intensificarea durerilor

Zilele ploioase, vremea umedă și perioadele cu ceață sunt adesea asociate, în relatările pacienților, cu o accentuare a durerilor articulare. Persoanele care au deja probleme reumatice spun frecvent că resimt mai puternic disconfortul în astfel de condiții.

Unele cercetări au observat o legătură între creșterea umidității relative și probabilitatea apariției episoadelor dureroase. Cu toate acestea, oamenii de știință nu au stabilit cu certitudine dacă umiditatea acționează direct asupra țesuturilor articulare sau dacă asocierea este influențată și de alți factori.

De exemplu, în zilele ploioase, activitatea fizică poate scădea considerabil. Oamenii ies mai rar din casă, merg mai puțin pe jos și petrec mai mult timp în poziții statice, ceea ce poate favoriza rigiditatea musculară și articulară.

Prin urmare, umiditatea crescută ar putea contribui la agravarea disconfortului în cazul anumitor persoane, însă nu există dovezi că aceasta provoacă în mod direct inflamația articulațiilor.

3. Presiunea atmosferică scăzută ar putea influența sensibilitatea la durere

O altă explicație discutată în cercetările medicale este legată de presiunea atmosferică, în special de scăderea acesteia înaintea ploilor sau a schimbărilor importante de vreme.

Potrivit unei ipoteze, atunci când presiunea atmosferică scade, țesuturile din jurul articulațiilor ar putea suferi modificări foarte mici de volum, care ar influența receptorii nervoși responsabili de percepția durerii.

Această teorie este adesea invocată pentru a explica de ce anumite persoane simt că articulațiile le dor înainte de o furtună sau înainte ca vremea să se înrăutățească.

Totuși, mecanismul nu a fost confirmat convingător prin studii clinice. În plus, presiunea atmosferică, temperatura și umiditatea se modifică adesea simultan, ceea ce face dificilă identificarea efectului individual al fiecărui factor.

Așadar, ideea că articulațiile pot anticipa ploaia prin intermediul variațiilor de presiune rămâne o ipoteză interesantă, dar nu o explicație medicală demonstrată definitiv.

4. Sedentarismul din sezonul rece poate agrava durerile articulare

Nu întotdeauna vremea în sine este responsabilă pentru intensificarea durerilor. Uneori, schimbările de comportament care apar odată cu venirea frigului pot avea o contribuție importantă.

În sezonul rece, multe persoane reduc plimbările în aer liber, renunță la anumite activități sportive și petrec mai mult timp în casă. Această scădere a mișcării poate afecta mobilitatea articulațiilor și musculatura care le susține.

În special în cazul artrozei, activitatea fizică adaptată este considerată una dintre cele mai importante măsuri pentru menținerea funcției articulare și ameliorarea durerii.

Ce poți face: Nu renunța la mișcare doar pentru că temperaturile au scăzut. Plimbările, exercițiile de mobilitate, gimnastica ușoară sau înotul în apă încălzită pot ajuta la menținerea flexibilității și a forței musculare.

Nu este nevoie de antrenamente solicitante. Mai important este să faci mișcare în mod constant și să alegi exerciții potrivite capacității tale fizice.

Ce spun studiile despre durerile articulare provocate de schimbările vremii?

Legătura dintre vreme și durerile articulare a fost analizată în numeroase cercetări, iar rezultatele nu sunt întotdeauna concordante. Diferențele pot fi explicate prin tipul afecțiunii investigate, caracteristicile participanților, durata studiilor și metodele folosite pentru evaluarea durerii.

Iată ce au descoperit câteva dintre cercetările importante din acest domeniu.

Studiul 1. Umiditatea ridicată și presiunea atmosferică scăzută, asociate cu durerea cronică

Unul dintre cele mai cunoscute proiecte de cercetare pe această temă este Cloudy with a Chance of Pain, publicat în 2019 în revista științifică npj Digital Medicine.

Cercetarea a urmărit 2.658 de persoane care sufereau de dureri cronice, pe o perioadă de 15 luni. Participanții au folosit o aplicație mobilă pentru a-și înregistra zilnic simptomele, iar informațiile au fost comparate ulterior cu datele meteorologice corespunzătoare.

Analiza a evidențiat câteva asocieri interesante:

Umiditatea relativă crescută a fost asociată cu o probabilitate mai mare de intensificare a durerii.

Presiunea atmosferică scăzută a fost asociată cu dureri mai intense.

Vântul puternic a prezentat o asociere modestă cu durerea.

Temperatura, analizată separat, nu a demonstrat o asociere semnificativă.

Un rezultat care a atras atenția cercetătorilor a fost faptul că o creștere a umidității relative cu aproximativ 9 puncte procentuale s-a asociat cu o creștere de circa 12% a probabilității unui episod dureros.

Este important să înțelegem corect această cifră: vorbim despre o creștere relativă a probabilității apariției unui episod de durere, nu despre o creștere cu 12% a intensității durerii.

Studiul 2. Meta-analiza din 2024 nu a identificat o legătură clară între vreme și durere

O meta-analiză publicată în 2024 în revista Seminars in Arthritis and Rheumatism a evaluat 11 studii, care au inclus împreună 15.315 participanți.

Scopul cercetătorilor a fost să determine dacă temperatura, umiditatea, presiunea atmosferică și precipitațiile pot influența apariția episoadelor dureroase în cazul anumitor afecțiuni musculoscheletale.

Concluziile nu au indicat o asociere semnificativă între factorii meteorologici analizați și riscul episoadelor de durere asociate artritei reumatoide, durerilor de genunchi sau durerilor lombare.

A fost observată însă o particularitate în cazul gutei: temperaturile ridicate, combinate cu umiditatea scăzută, au fost asociate cu un risc mai mare de episoade dureroase.

Această analiză arată că vremea nu poate fi considerată un factor declanșator universal al durerilor articulare și musculare. Efectele pot diferi în funcție de boala analizată și de caracteristicile fiecărui pacient.

Studiul 3. Persoanele cu artroză pot resimți mai puternic schimbările meteorologice

O analiză sistematică și meta-analiză publicată în 2023 a evaluat 14 studii observaționale care au investigat relația dintre condițiile meteorologice și durerea asociată artrozei.

Rezultatele au indicat existența unor asocieri între intensitatea durerii și anumiți factori meteorologici, în special temperatura și presiunea atmosferică.

Mai exact, temperaturile mai scăzute au fost asociate cu dureri mai intense, în timp ce rezultatele referitoare la umiditate au fost mai puțin clare.

Autorii au atras atenția asupra necesității unor cercetări suplimentare, realizate după metode standardizate, pentru a putea stabili cât de importantă este influența vremii asupra simptomelor artrozei.

Studiul 4. Ce au observat cercetătorii români la pacienții cu afecțiuni reumatice?

Legătura dintre schimbările meteorologice și durerile articulare a fost analizată și în România.

Un studiu publicat în 2019 în revista Advances in Meteorology a evaluat răspunsurile a 394 de pacienți diagnosticați cu afecțiuni reumatice degenerative.

Rezultatele au arătat că peste 75% dintre participanți considerau că vremea are o influență asupra intensității durerilor lor.

Printre condițiile meteorologice pe care pacienții le-au asociat cu agravarea simptomelor s-au numărat:

Umiditatea atmosferică ridicată.

Scăderea bruscă a temperaturii.

Ceața și vremea rece.

Ploile și schimbările rapide ale condițiilor meteorologice.

Deși rezultatele sunt relevante pentru înțelegerea experiențelor pacienților, trebuie menționat că cercetarea s-a bazat în principal pe percepțiile și raportările acestora. Prin urmare, nu poate demonstra că schimbările vremii sunt cauza directă a durerilor.

Studiul 5. Ce arată cercetările din 2025 despre artrita reumatoidă?

O meta-analiză publicată în 2025, care a inclus opt studii, a analizat posibilele legături dintre condițiile meteorologice și simptomele artritei reumatoide.

Cercetătorii nu au identificat o asociere generală semnificativă între vreme și intensitatea durerii la persoanele cu această afecțiune.

Totuși, analiza a evidențiat câteva corelații slabe: temperaturile mai scăzute au fost asociate cu un număr mai mare de articulații dureroase, iar presiunea atmosferică mai mică a fost asociată cu un număr mai mare de articulații umflate.

Aceste rezultate sugerează că anumiți factori meteorologici ar putea influența într-o anumită măsură simptomele unor pacienți, însă efectele sunt prea puțin consistente pentru a permite predicții individuale sigure.

De ce unii oameni simt durerile articulare înainte de ploaie, iar alții nu?

Chiar dacă două persoane suferă de aceeași afecțiune articulară, experiența durerii poate fi foarte diferită. Sensibilitatea la durere este influențată de numeroși factori, iar reacția organismului la schimbările meteorologice nu face excepție.

Unul dintre mecanismele care pot contribui la această diferență este sensibilizarea sistemului nervos. În cazul persoanelor care se confruntă cu dureri cronice, sistemul nervos poate deveni mai reactiv la stimuli, ceea ce înseamnă că anumite senzații sunt percepute ca fiind mai intense sau mai neplăcute.

De asemenea, calitatea somnului, nivelul de stres, oboseala, activitatea fizică și starea emoțională pot influența modul în care este resimțită durerea.

Mai există și un fenomen psihologic numit bias de confirmare. Acesta descrie tendința de a reține mai ușor situațiile care ne confirmă o convingere deja existentă. Astfel, o persoană poate observa și memora mai bine zilele în care durerile au apărut înaintea ploii, trecând mai ușor cu vederea zilele în care vremea s-a schimbat fără ca simptomele să se agraveze.

Acest lucru nu înseamnă că durerea este imaginară sau că experiențele pacienților nu sunt reale. Înseamnă doar că percepția durerii este complexă și că relația dintre vreme și simptome trebuie analizată cu atenție.

Cum poți ameliora durerile articulare în zilele reci și ploioase?

Dacă observi că articulațiile devin mai rigide sau mai dureroase atunci când temperaturile scad, există câteva măsuri simple care te pot ajuta să gestionezi mai bine disconfortul.

1. Păstrează articulațiile la o temperatură confortabilă.

Îmbrăcămintea potrivită, mănușile și protejarea genunchilor și a mâinilor de frig pot contribui la reducerea senzației de rigiditate. Aplicarea locală a căldurii poate oferi, de asemenea, o ameliorare temporară în cazul durerilor cronice însoțite de înțepenire.

2. Fă mișcare în fiecare zi.

Mersul pe jos, înotul, exercițiile ușoare de mobilitate și gimnastica adaptată pot contribui la menținerea flexibilității articulațiilor și la întărirea musculaturii care le susține.

3. Evită să stai nemișcat perioade îndelungate.

Dacă lucrezi la birou sau petreci mult timp în casă, încearcă să te ridici periodic și să faci câteva mișcări ușoare. Mobilizarea regulată poate ajuta la diminuarea rigidității.

4. Menține o greutate corporală sănătoasă.

Greutatea în exces poate crește solicitarea mecanică asupra articulațiilor, în special asupra genunchilor și șoldurilor. Menținerea unei greutăți potrivite poate contribui la reducerea presiunii exercitate asupra acestora.

5. Nu neglija somnul și odihna.

Un somn insuficient sau de slabă calitate poate influența sensibilitatea sistemului nervos și poate face ca durerile cronice să fie resimțite mai intens. Încearcă să păstrezi un program regulat de somn și să acorzi suficient timp recuperării.

6. Respectă recomandările medicului.

Dacă ai fost diagnosticat cu artroză, artrită reumatoidă sau altă afecțiune articulară, urmează tratamentul prescris. Nu întrerupe și nu modifica medicația în funcție de temperatură sau de prognoza meteo fără să discuți în prealabil cu medicul.

O precizare importantă: căldura locală poate fi utilă pentru rigiditatea cronică, dar nu este potrivită în toate situațiile. Dacă o articulație este brusc foarte umflată, roșie sau fierbinte, este necesară evaluarea medicală, iar aplicarea căldurii trebuie evitată până la clarificarea cauzei.

Când durerile articulare nu mai trebuie puse pe seama vremii?

Chiar dacă ai observat în repetate rânduri că durerile se accentuează atunci când plouă sau se răcește afară, nu este recomandat să atribui automat orice disconfort schimbărilor meteorologice.

Este indicat să soliciți un consult medical dacă durerea persistă, se intensifică, îți limitează activitățile zilnice sau este însoțită de umflarea articulațiilor și rigiditate matinală prelungită.

O atenție deosebită trebuie acordată situațiilor în care o articulație devine brusc foarte dureroasă, roșie, fierbinte și umflată. Dacă aceste manifestări sunt însoțite de febră, este necesară evaluarea medicală de urgență, deoarece poate fi vorba despre o infecție articulară sau despre o altă afecțiune acută.

Diagnosticul corect este important pentru alegerea tratamentului potrivit și pentru prevenirea complicațiilor.

Poate vremea să provoace dureri articulare?

Cercetările disponibile sugerează că există o posibilă legătură între anumite condiții meteorologice și intensitatea durerilor articulare, în special la persoanele care suferă de afecțiuni cronice precum artroza. Umiditatea ridicată, presiunea atmosferică scăzută și temperaturile reduse au fost asociate cu agravarea simptomelor în unele studii, însă alte cercetări nu au identificat efecte semnificative.

Prin urmare, nu putem spune că vremea provoacă în mod direct durerile articulare sau că toate persoanele cu probleme reumatice vor resimți schimbările meteorologice în același fel.

Dacă observi că articulațiile te dor mai des înainte de ploaie sau în zilele reci, încearcă să urmărești evoluția simptomelor, să rămâi activ și să îți protejezi articulațiile de temperaturile extreme. Cel mai important este să nu ignori durerile persistente și să discuți cu medicul atunci când acestea se agravează.