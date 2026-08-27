Secretul pielii fără riduri se află în farfurie și înlocuiește colagenul scump din farmacii

După o anumită vârstă, corpul reduce drastic producția de colagen, principala proteină responsabilă pentru fermitatea pielii, elasticitatea țesuturilor și sănătatea articulațiilor. Reprezentând aproximativ 30% din totalul proteinelor din organism, scăderea acestuia se traduce rapid prin riduri vizibile și disconfort articular.

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Înainte de a apela la tratamente scumpe, primul pas eficient rămâne ajustarea dietei zilnice. Iată sursele alimentare directe și combinațiile necesare pentru a-ți ajuta organismul să proceseze corect această proteină.

1. Supa de oase, cea mai concentrată sursă naturală

Fierberea lentă și îndelungată a oaselor de vită, pui sau pește eliberează cantități mari de colagen pur în lichid.

Cum se prepară corect

Ai nevoie de un kilogram de oase, doi litri de apă, două linguri de oțet de mere (esențial pentru extragerea mineralelor și a colagenului), o ceapă, doi morcovi, două tulpini de țelină, sare și piper.

Tehnica de gătire

Oasele spălate se lasă 30 de minute în apă rece cu oțet. Se pun apoi la fiert împreună cu legumele și sarea. După ce spumezi supa, reduci focul la minim și o lași la fiert lent timp de patru-cinci ore. Adaugi piperul la final.

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2. Carnea de pasăre. Pielea și cartilajele fac diferența

Măcelăriile furnizează adesea carnea curățată de piele, însă exact acolo se află cea mai mare concentrație de colagen. Pieptul și pulpele de pui sau curcan sunt opțiuni excelente, dar supele tradiționale din carne de rață sau găină gătită cu tot cu oase și piele extrag maximum de nutrienți benefici pentru articulații.

3. Peștele și conservele consumate cu tot cu oase

Colagenul marin are o rată ridicată de absorbție. Somonul, tonul și mai ales sardinele sunt opțiuni ideale. Pentru un aport maxim, alege conserve de sardine fierte cu tot cu oase moi sau prepară ciorbe din pește întreg, utilizând inclusiv capul și pielea.

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4. Ouăle, o opțiune rapidă pentru micul dejun

Gălbenușul de ou conține colagen, iar membrana subțire dintre coajă și albuș este alcătuită aproape integral din această proteină.

Idei practice

Integrează ouăle fierte în senvișuri din pâine integrală cu brânză feta și legume crude, sau prepară o omletă cu ciuperci și verdețuri, alături de o salată proaspătă.

5. Catalizatorii: Alimentele care activează colagenul

Colagenul alimentar nu poate fi sintetizat de organism fără prezența anumitor cofactori:

Vitamina C. Fără ea, sinteza colagenului se blochează. Consumă zilnic ardei gras, citrice, kiwi, căpșuni, broccoli și pătrunjel proaspăt.

Probioticele. Iaurtul și chefirul îmbunătățesc microbiomul intestinal, facilitând absorbția aminoacizilor necesari pentru refacerea țesuturilor.

Ce trebuie să știi despre suplimente

Dacă optezi pentru suplimente nutritive pentru completarea dietei, alege colagenul hidrolizat (peptide de colagen), deoarece moleculele sale sunt fragmentate pentru a fi absorbite rapid în tractul digestiv.

Studiile clinice arată că efectele vizibile asupra ridurilor și durerilor articulare apar după câteva săptămâni sau luni de administrare zilnică constantă. Neavând un efect instant, regularitatea este cheia rezultatelor.

Editor: Raluca Toma