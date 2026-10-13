 Secretul micilor perfecți, dezvăluit de Mădălin Ionescu: „I-aş lua cu mine şi în geanta de birou”
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Secretul micilor perfecți, dezvăluit de Mădălin Ionescu: „I-aş lua cu mine şi în geanta de birou”

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Aflat în vizită de familie la finii săi, Anca și Phelipe, cu ocazia unei aniversări, prezentatorul TV Mădălin Ionescu a împărtășit cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale o adevărată lecție de gastronomie și istorie culinară românească.

Mădălin Ionescu readuce la viață legenda apariției micilor
Mădălin Ionescu readuce la viață legenda apariției micilor Foto: Facebook

Cunoscut pentru slăbiciunea declarată față de preparatele tradiționale, omul de televiziune a povestit cum au apărut primii mititei în Centrul Vechi al Capitalei și care este compoziția legendară din documentele de acum mai bine de un secol.

Ce a dezvăluit Mădălin Ionescu

Puțini sunt cei care știu că cel mai iubit preparat național s-a născut, de fapt, dintr-o pană de ingrediente în plină aglomerație la restaurant. Soluția de urgență găsită de un cârciumar bucureștean pentru a nu-și lăsa mușteriii flămânzi s-a transformat rapid într-un fenomen care dăinuie de peste un secol.

„Pe strada Covaci, la cârciuma lui Iordache Ionescu, se făceau cârnați la grătar. Într-o seară, probabil prin 1874-1875 s-au terminat mațele de oaie. Clienții așteptau, carnea era gata, iar nea Iordache a pus umplutura direct pe jar, fără înveliș. A împărtit compoziția în bucăți mici, compacte și așa s-ar fi născut mititeii..”

Noul preparat a primit numele de „mititei” chiar din partea umoristului Nae Orășanu, localul devenind rapid un loc de întâlnire pentru marile personalități ale epocii, precum dramaturgul Ion Luca Caragiale, compozitorul George Enescu, publicistul George Ranetti, dar și lideri politici ca C.A. Rosetti sau prințul Dimitrie Ghica, cunoscut drept „Beizadea Mitică”. 

Secretul bicarbonatului de la Caru’ cu Bere și formula compoziției perfecte

Ingredientul care oferă pufoșenie și frăgezime pastei de carne a fost consemnat într-o scrisoare din 1920 ce conținea rețeta restaurantului Caru’ cu Bere. Bicarbonatul de sodiu stins are rolul chimic de a păstra sucurile în interiorul compoziției și de a preveni uscarea cărnii pe jarul iute.

„Iar bicarbonatul? Apare într-o rețetă de la Caru’ cu Bere, transmisă într-o scrisoare din 1920. Explicația ? Ajută compoziția să rămână fragedă și suculentă. Rețeta cere carne de vită, seu, supă concentrată de oase, usturoi și mirodenii” spune Mădălin Ionescu. 

Proporțiile optime includ un kilogram de carne de vită aleasă de la gât, completată cu 100 până la 150 de grame de seu tocat, sare, piper, cimbru, ienibahar, coriandru, chimion și usturoi din belșug. Liantul esențial este reprezentat de 250 de mililitri de supă concentrată de oase, încorporată treptat în timp ce pasta este frământată energic, alături de 8 grame de bicarbonat stins cu zeamă de lămâie.

După frământare, pasta trebuie lăsată la rece peste noapte pentru ca aromele să se pătrundă. La final, micii formați se frig pe foc iute și se întorc rapid de câteva ori pentru a căpăta o crustă rumenă fără a-și pierde suculența.

„Eu îi prefer din porc şi vită…şi i-aş lua cu mine şi în geanta de birou.”

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