 Ada Dumitru și Marco Marques și-au spus adio! Fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis, mărturisiri dureroase despre despărțire
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Ada Dumitru și Marco Marques și-au spus adio! Fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis, mărturisiri dureroase despre despărțire

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Ada Dumitru, fostă concurentă la „Survivor România” 2023 și fiica vitregă a actorului Bebe Cotimanis, s-a despărțit de iubitul ei, Marco Marques, cu care se logodise în urmă cu mai bine de un an. Cei doi au avut o relație care dura de aproximativ trei ani, iar cererea în căsătorie a avut loc în timpul unui safari în Tanzania, în vara anului trecut. 

Ada Dumitru și Marco Marques s-au despărțit.
Ada Dumitru și Marco Marques s-au despărțit. Foto: Instagram

Pe rețelele de socializare, Ada Dumitru a anunțat despărțirea printr-un clip video în care a vorbit deschis despre suferința provocată de separare și despre cât de greu îi este să se obișnuiască cu absența bărbatului alături de care își imagina viitorul. Vedeta a mărturisit că, în ultimele două luni, a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă și a explicat de ce nu consideră că durerea unei despărțiri ar trebui ascunsă.

Ada Dumitru și Marco Marques s-au despărțit 

Fosta concurentă de la „Survivor România” a vorbit despre cât de greu îi este să accepte sfârșitul relației și a explicat că suferința provocată de o despărțire este adesea trecută sub tăcere, deși poate fi copleșitoare.

„Da, ne-am despărțit și pot să vă anunț scurt și să-mi refac rapid viața, că doar dă prost să vorbim de lucruri care ne pun într-o lumină... Dar adevărul e că de două luni am plâns zilnic până am vomitat și m-am târât pe jos prin baie ca un mormoloc ordinar.

Nimeni nu prea zice cât doare să te desparți, ca și cum e ceva rușinos. Trebuie neapărat să ai viața pusă la punct, dar nimeni nu o are. Și cum adică acum suntem doar doi străini? Cum adică omul meu preferat a devenit o lecție? Că, dacă știam, chiuleam naibii direct. Nu vreau lecții, vreau un om cu care să construiesc în cărămida din «Cei trei purceluși», să fie ăla al treilea purceluș, de nu-i lua foc casa...”

Ada Dumitru, mărturisiri dureroase după despărțirea de Marco Marques

În continuarea mesajului, Ada Dumitru a vorbit despre presiunea pe care o resimte atunci când vede pe rețelele de socializare cupluri care par să aibă relații perfecte. Vedeta a recunoscut că astfel de imagini au făcut-o să se întrebe dacă nu cumva ea este cea care a greșit și de ce relația sa nu a avut finalul la care spera.

Totodată, Ada și-a amintit de perioada frumoasă petrecută alături de Marco Marques și de momentele în care relația lor era una fericită, dincolo de imaginile pe care le publicau online.

„Și după dai scroll și vezi toate cuplurile perfecte și nunți din alea de vis și te gândești: ce dracu’, sunt ultima terminată, neiubită de pe pământ, și ce oi avea eu greșit la mine și nu-mi iese? Și te simți ca ultimul om, ultimul eșec.

Și făceam și noi videouri din alea de iubire, da’ omul ăsta era omul meu, cu care, când dădeam stop la filmare, râdeam ca doi proști, pentru care am luat amândoi mii de zboruri să ne vedem și, înainte ca totul să meargă rău, au fost poate cei mai fericiți ani din viața mea.”

„Cea mai mare frică a mea e dacă o să mai pot vreodată să simt ceva”

Deși încearcă să-și continue activitatea profesională și să petreacă timp cu oamenii apropiați, Ada Dumitru spune că amintirile relației o copleșesc în momentele în care rămâne singură. Vedeta a descris senzația de gol pe care o trăiește după despărțire și a vorbit despre teama că nu va mai putea iubi la fel.

În același timp, își dorește să păstreze vie legătura emoțională cu fostul partener, iar pe de altă parte, știe că nu se poate întoarce la ceea ce a fost înainte.

„Și încerci să-ți vezi de muncă și să mai socializezi, orice detaliu îți aduce aminte de el și ai oameni în jur, alături, da’ în prima secundă în care rămâi singură, cazi într-un gol, într-o gaură fără fund, care, în loc să fie neagră, are doar amintirile voastre care se proiectează pe toți pereții, în timp ce tu cazi și cazi.

Cea mai mare frică a mea e dacă o să mai pot vreodată să simt ceva pentru că acum mă simt goală și știu că și el mă vede în tot și, cumva, nu vreau să treacă suferința asta pentru că, dacă îi dau drumul, îi dau și lui și, când o să dau, o să fie pentru totdeauna. Și urlu acolo, blocată între «Nu vreau să trec peste» și «Dar nici nu pot să merg înapoi». Îmi e frică pentru că mă uit în jur și nu-mi place de nimeni și cum adică să fie oricine altcineva în locul lui?”, a scris Ada Dumitru pe Instagram.

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