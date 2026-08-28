 Centrală solară, la 4.650 m altitudine. 15.927 de oglinzi heliostate au fost instalate pe o suprafaţă de 800.000 de metri pătraţi
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Centrală solară, la 4.650 m altitudine. 15.927 de oglinzi heliostate au fost instalate pe o suprafaţă de 800.000 de metri pătraţi

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Centrala solară termică pe bază de săruri topite, construită la cea mai mare altitudine din lume, se află la 4.650 de metri altitudine, în comitatul Amdo din Nagqu, Regiunea Autonomă Xizang din sud-vestul Chinei. Aici au fost instalate 15.927 de oglinzi heliostate pe un câmp solar cu o suprafaţă de aproximativ 800.000 de metri pătraţi, marcând un pas

Centrala solară termică are un turn receptor de 210 metri înălţime
Centrala solară termică are un turn receptor de 210 metri înălţime Foto: SURSA FOTO: People’s Daily Online/Wu Yuren

Finalizarea acestei etape aduce proiectul mai aproape de conectarea la reţeaua electrică, programată pentru octombrie 2026. Cu o capacitate de 100 de megawaţi (MW), centrala solară termică este prima de tip turn din Xizang şi, totodată, prima centrală solară termică de acest tip din lume construită într-o regiune de altitudine extrem de mare, unde temperaturile sunt foarte scăzute, iar reţeaua electrică este slab dezvoltată, potrivit  People’s Daily.

Profitând de cele peste 2.800 de ore de soare de care beneficiază anual regiunea, instalaţia foloseşte o tehnologie solară termică de tip turn, care utilizează săruri topite pentru a transforma energia solară în căldură şi apoi în energie electrică. Cu alte cuvinte, căldura razelor solare este stocată cu ajutorul unor săruri încălzite la temperaturi foarte ridicate, pentru a putea fi folosită ulterior la producerea electricităţii.

Oglinzile heliostate captează razele soarelui
Oglinzile heliostate captează razele soarelui Foto: SURSA FOTO: People’s Daily Online/Wu Yuren

Tehnologie adaptată condiţiilor extreme

Turnul receptor solar are o înălţime de 210 metri. Totodată, a fost implementat un sistem inteligent de control, menit să îmbunătăţească eficienţa operaţiunilor şi a lucrărilor de întreţinere, precum şi să asigure funcţionarea stabilă a centralei. Pe lângă producerea de energie curată, proiectul a contribuit şi la dezvoltarea comunităţii locale, prin oferirea de cursuri de formare specializată pentru fermieri şi crescători de animale.

Se estimează că această iniţiativă va contribui la creşterea veniturilor localnicilor cu 118 milioane de yuani (17,4 milioane de dolari). După intrarea în funcţiune, centrala este estimată să producă anual 255 de milioane de kilowaţi-oră de energie electrică, ceea ce va permite economisirea a 60.000 de tone de cărbune standard şi reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 165.000 de tone în fiecare an.

Energia solară este transformată în căldură şi apoi în electricitate
Energia solară este transformată în căldură şi apoi în electricitate Foto: SURSA FOTO: People’s Daily Online/Wu Yuren

Ghid de cumpărături

oana roman instagram jpg
FotoOana Roman, revoltată de prețurile de pe litoralul românesc. Cât a plătit pe o cafea și o apă: „E mai scump decât pe Coasta de Azur” Vedete românești
preot shutterstock 1071769631 jpeg
Un preot din Vaslui a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Ce decizie a luat Biserica după ce femeia a născut gemeni Național
image
Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după ce a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Femeia a născut gemeni adevarul.ro
image
Relațiile diplomatice cu Ungaria scârțâie: Péter Magyar s-a văzut cu toți omologii vecini importanți, mai puțin cu Bolojan. Problema diplomației românești, analizată de un expert adevarul.ro

Parteneri

image
Bîrligea, de 6 ori mai ieftin decât Rrahmani! Transferul fostului atacant al FCSB la Frosinone, văzut dintr-o o altă perspectivă www.fanatik.ro
image
Salarii de 5.000 € pe lună şi cazare inclusă, însă puţini tineri iau în calcul aceste meserii observatornews.ro
image
Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori www.antena3.ro
image
Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia www.gandul.ro
image
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…” www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri as.ro
image
Cine este Haakon al VIII-lea, noul rege al Norvegiei. Are 53 de ani și este căsătorit cu Mette-Marit playtech.ro
image
Supercomputerul a decis! Câte puncte face Universitatea Craiova în Conference League și pe ce loc termină faza grupelor www.fanatik.ro
image
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲 www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron okmagazine.ro
image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
Cine a fost Narcis, unul dintre cele mai cunoscute personaje din mitologia greacă? historia.ro
image
#Istoria Modei
Istoria cravatei: de la eșarfa soldaților croați la accesoriul universal historia.ro
cuplu bloc imobiliare shutterstock 75568579 jpg
ANAF vinde un apartament cu două camere cu 50.650 de lei! Unde se află locuința Național
1 dumitru prunariu jpg
Dumitru și Cătălin Prunariu, vedetele BIAS 2026. Anul acestea, se serbează 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român Național
somalia istock jpg
După aproape 4 decenii, o țară revine la propria monedă. A renunțat la dolarul american Internațional
aeroport1 jpeg
Se construiește cel mai mare aeroport din lume. Investiția depășește 30 de miliarde de euro și va avea cinci piste, 400 de porți și 260 de milioane de pasageri pe an Internațional
preot shutterstock 1071769631 jpeg
Un preot din Vaslui a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Ce decizie a luat Biserica după ce femeia a născut gemeni Național
image png
Bărbatul care a trăit pe o insulă singur, timp de 16 ani, doar cu două pisici, câteva găini și un radio. De ce a ales să lase totul în urmă Internațional
steag salvamar FOTO Facebook / Primaria Constanta
Scandal pe litoral, după ce un turist a sărit să bată un salvamar. „Sunt foarte violenți” Național
image png
Cine este Haakon al VIII-lea, noul rege al Norvegiei Internațional
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc actualitate.net