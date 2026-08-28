Centrală solară, la 4.650 m altitudine. 15.927 de oglinzi heliostate au fost instalate pe o suprafaţă de 800.000 de metri pătraţi

Centrala solară termică pe bază de săruri topite, construită la cea mai mare altitudine din lume, se află la 4.650 de metri altitudine, în comitatul Amdo din Nagqu, Regiunea Autonomă Xizang din sud-vestul Chinei. Aici au fost instalate 15.927 de oglinzi heliostate pe un câmp solar cu o suprafaţă de aproximativ 800.000 de metri pătraţi, marcând un pas

Centrala solară termică are un turn receptor de 210 metri înălţime Foto: SURSA FOTO: People’s Daily Online/Wu Yuren

Finalizarea acestei etape aduce proiectul mai aproape de conectarea la reţeaua electrică, programată pentru octombrie 2026. Cu o capacitate de 100 de megawaţi (MW), centrala solară termică este prima de tip turn din Xizang şi, totodată, prima centrală solară termică de acest tip din lume construită într-o regiune de altitudine extrem de mare, unde temperaturile sunt foarte scăzute, iar reţeaua electrică este slab dezvoltată, potrivit People’s Daily.

Profitând de cele peste 2.800 de ore de soare de care beneficiază anual regiunea, instalaţia foloseşte o tehnologie solară termică de tip turn, care utilizează săruri topite pentru a transforma energia solară în căldură şi apoi în energie electrică. Cu alte cuvinte, căldura razelor solare este stocată cu ajutorul unor săruri încălzite la temperaturi foarte ridicate, pentru a putea fi folosită ulterior la producerea electricităţii.

Oglinzile heliostate captează razele soarelui Foto: SURSA FOTO: People’s Daily Online/Wu Yuren

Tehnologie adaptată condiţiilor extreme

Turnul receptor solar are o înălţime de 210 metri. Totodată, a fost implementat un sistem inteligent de control, menit să îmbunătăţească eficienţa operaţiunilor şi a lucrărilor de întreţinere, precum şi să asigure funcţionarea stabilă a centralei. Pe lângă producerea de energie curată, proiectul a contribuit şi la dezvoltarea comunităţii locale, prin oferirea de cursuri de formare specializată pentru fermieri şi crescători de animale.

Se estimează că această iniţiativă va contribui la creşterea veniturilor localnicilor cu 118 milioane de yuani (17,4 milioane de dolari). După intrarea în funcţiune, centrala este estimată să producă anual 255 de milioane de kilowaţi-oră de energie electrică, ceea ce va permite economisirea a 60.000 de tone de cărbune standard şi reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 165.000 de tone în fiecare an.