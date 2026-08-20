Imagini cu primul tren chinezesc din România. A intrat în circulație pe ruta București-Brașov

Un nou tren electric a început să transporte pasageri între București și Brașov. Compania privată Astra Trans Carpatic a introdus în circulație două rame electrice produse în China, care vor efectua mai multe curse zilnic.

Noile trenuri au rang de InterRegio și parcurg distanța dintre București și Brașov în aproximativ două ore și 35 de minute.

Când pleacă trenurile din București și Brașov

Pe ruta București-Brașov și retur sunt programate mai multe curse în fiecare zi. Prima plecare din București are loc la ora 7:44, iar din Brașov la 11:46. Cea de-a doua cursă pleacă din București la ora 15:40, în timp ce trenul pornește din Brașov spre Capitală la ora 18:40.

Ramele electrice pot atinge, din punct de vedere tehnic, o viteză de până la 160 km/h. Viteza efectivă pe ruta București-Brașov va depinde însă de condițiile și limitele infrastructurii feroviare din România.

Un pasionat de trenuri, Bogdan Seceanu, a filmat una dintre garniturile CRRC ale companiei Astra Trans Carpatic în timp ce pleca din Gara de Nord din București.

Liviu Pescărașu, directorul general al Astra Trans Carpatic, a explicat pentru Clubul Feroviar că trenurile au fost cumpărate de la un producător asiatic și respectă integral Specificațiile Tehnice de Interoperabilitate (STI) impuse de Uniunea Europeană.

Producătorul a prezentat garnitura ca fiind una sigură, confortabilă și adaptată cerințelor actuale de transport feroviar.

„Este un produs reprezentativ, sigur, fiabil și confortabil, îndeplinirea celor mai recente cerințe STI privind coliziunile, protecția mediului și prevenirea incendiilor. Cu boghiul independent pentru fiecare unitate, trenul are o întreținere convenabilă și o rată ridicată de utilizare a spațiului interior.

Trenul este echipat cu două sisteme de semnalizare independente, care poate trece automat în funcție de modul semnalului de la sol. Trenul se bazează pe tehnologie cu podea joasă, ușa cu deschidere largă, dispozitivul de compensare a distanței platformei și rampa mobilă sunt adoptate pentru tren, aducând confort pasagerilor.

Sunt furnizate diverse funcții și interfață om-mașină ușor de utilizat, satisfacerea nevoilor diversificate ale călătoriilor contemporane”, a transmis producătorul într-un comunicat de presă, potrivit Clubul Feroviar.

Ce dotări are noua ramă electrică

Astra Trans Carpatic a prezentat anterior și specificațiile tehnice ale trenului CRRC SFEMU EU01.

Garnitura este produsă de CRRC Qingdao Sifang, din China, în parteneriat cu Astra Vagoane Călători Arad. Este o ramă electrică formată din trei vagoane articulate și funcționează la tensiunea de 25 kV / 50 Hz AC, utilizată în sistemul național CFR.

Printre dotările trenului se numără:

viteză maximă constructivă și de operare de 160 km/h;

sistem de frânare recuperativ și pneumatic pe disc;

podea joasă, pentru acces mai ușor;

climatizare automată;

Wi-Fi;

prize de 230V și port USB la fiecare scaun;

afișaj digital pentru informațiile destinate pasagerilor;

toaletă ecologică adaptată persoanelor cu mobilitate redusă.

Și trenurile PESA au început să circule în România

Noile garnituri CRRC apar într-un moment în care transportul feroviar de călători din România începe să primească mai multe trenuri electrice noi.

La începutul lunii august au fost introduse în circulație și primele trenuri electrice PESA. Prima ramă a fost pusă în serviciu pe ruta București Nord - Constanța. Potrivit Ministerului Transporturilor, alte trenuri PESA urmează să fie introduse în perioada următoare atât în parcul CFR Călători, cât și la operatorul privat Transferoviar Călători.