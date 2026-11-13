 Orașele mici din România care merită descoperite: „Este o adevărată bijuterie ascunsă”
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Orașele mici din România care merită descoperite: „Este o adevărată bijuterie ascunsă”

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O familie a decis să facă o schimbare majoră și să găsească un loc în țara noastră în care să se stabilească permanent. Iar după ce au solicitat opinia internauților, o adevărată dezbatere despre viața în orașele mici ale României a început în mediul online.

Unii internauți nu au recomandat orașele mici din România
Unii internauți nu au recomandat orașele mici din România Foto: Arhivă

Cei doi soți își doresc o casă cu teren, care să aibă grădină și o livadă, cât și suficient de mult spațiu pentru a crește animale. Cu toate acestea, familia nu dorește să renunțe la accesul ușor la școli, magazine și spitale. În plus, potrivit adevarul.ro, familia își dorește să se mute într-un oraș cu mai puțin de 20.000 de locuitori, care să se afle în apropiere de o localitate mai mare.

Inițial, cei doi s-au orientat către Bucovina, unde soțul a mai locuit în trecut. Cu toate acestea, familia ia în considerare și locuri din alte regiuni ale țării.

„Ne-am dori un loc liniștit, unde să putem cumpăra o casă cu ceva teren, dar care să se afle totuși la o distanță rezonabilă de orașe mai mari și de serviciile esențiale”, a spus autoarea postării, care a cerut opinia internauților români.

Ce sfaturi au oferit internauții români

Cele mai multe recomandări au fost pentru zona Brașovului, iar cele mai comune locuri pe care internauții le-au recomandat celor doi au fost Cristian, Codlea, Zărnești, Râșnov, Prejmer, Predeal, Feldioara și Săcele.

„Am un copil de șase ani și tocmai am cumpărat o casă în Cristian, o suburbie a Brașovului. Școlile sunt foarte bune, putem ajunge în oraș în 20 de minute și există suficiente terenuri. Ne place foarte mult aici”, a scris un internaut.

La fel de populară a fost și zona Sibiului, iar internauții au menționat localități precum Cisnădie, Rășinari și Avrig.

Alți oameni nu recomandă orașele mici din România

O adevărată nestemată ascunsă, în opinia internauților, este și Piatra-Neamț.

„După ce am locuit zece ani în București, mi-am dat seama că Piatra-Neamț este o adevărată bijuterie ascunsă”, a scris un internaut, în timp ce unele recomandări au fost oferite și pentru zona Dobrogea. Însă, alți internauți nu au recomandat deloc mutarea într-un oraș mic din România.

„De regulă, orașele mici din România sunt degradate și sărace. Majoritatea sunt orașe comuniste, cu blocuri de locuințe aflate într-o stare proastă”, a comentat un internaut din țara noastră.

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