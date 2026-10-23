Bucureșteni fără căldură până la sfârșitul lunii. Ce zone sunt afectate de lucrările Termoenergetica

Vremea se răcește, însă caloriferele a peste o sută de imobile din Capitală vor rămâne reci în zilele următoare. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) SA a anunțat demararea unor lucrări ample de reabilitare a magistralelor din Sectorul 4, în perioada 26 - 30 octombrie 2026.

Zeci de blocuri din Capitală, afectate de oprirea căldurii Foto: pexels

Intervențiile tehnice vor impune sistarea completă a agentului termic către 17 puncte termice, afectând în mod direct aproximativ 166 de blocuri până la sfârșitul lunii.

Conducta de 700 mm intră în reparații capitale: perimetrul afectat din Sectorul 4

Șantierul principal este deschis pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, vizând conducta primară de termoficare cu diametrul de 700 mm. Lucrările fac parte integrantă din Lotul 5, Obiectivul 21 al marelui proiect POIM privind reabilitarea sistemului de termoficare din București, finanțat din fonduri europene nerambursabile și alocări de la bugetul de stat.

"Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă că, începând cu 26 octombrie 2026, la solicitarea constructorului, vor fi executate lucrări de reîntregire a reţelei termice primare din Sectorul 4 al Capitalei, în cadrul proiectului POIM, aflat în gestiunea Primăriei Municipiului Bucureşti. Aceste lucrări fac parte din obiectivul de investiţii 'Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti', finanţat din fonduri europene şi de la bugetul de stat” arată, vineri, compania, într-o postare pe Facebook, potrivit Observator.

Locatarii din mai multe artere majore și adiacente din Sectorul 4 vor resimți lipsa căldurii pe durata celor cinci zile de șantier. Perimetrul afectat cuprinde imobilele situate pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Strada Secuilor, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, precum și pe străzile secundare conectate la cele 17 puncte termice vizate.

Conexiuni noi și cămine subterane înlocuite: cum se va relua furnizarea căldurii

Intervenția este una de natură structurală, fiind solicitată direct de constructor pentru a putea integra tronsoanele noi în magistrală.

„Intervenţia constă în reîntregirea conductelor modernizate şi realizarea conexiunilor necesare pentru punerea în funcţiune a tronsonului de reţea reabilitat, precum şi înlocuirea unui cămin subteran al reţelei cu unul nou”, au explicat reprezentanții Termoenergetica.

Compania a menționat că echipele din teren vor lucra în intervalul 26–30 octombrie 2026 pentru a finaliza sudurile și montajele necesare. Imediat după încheierea operațiunilor tehnice, rețeaua va fi repusă sub presiune treptat, încărcarea conductelor și reluarea furnizării agentului termic către consumatori urmând să se desfășoare în etape, pe măsură ce tronsoanele reabilitate sunt stabilizate.