 Filmul românesc care a cucerit juriul din Germania. „Nu e locul tău aici” a câștigat Marele Premiu la Cottbus
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Filmul românesc care a cucerit juriul din Germania. „Nu e locul tău aici” a câștigat Marele Premiu la Cottbus

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Succes important pentru cinematografia românească! Lungmetrajul „Nu e locul tău aici”, scris și regizat de Florin Șerban, a câștigat Marele Premiu al Festivalului Internațional de Film de la Cottbus, desfășurat în Germania. Distincția completează seria premiilor internaționale obținute de producție și vine cu doar câteva săptămâni înainte ca filmul să ajungă pe marile ecrane din România.

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Foto: Facebook

Pelicula s-a bucurat deja de apreciere la festivaluri importante din Europa, iar noul trofeu confirmă parcursul său internațional. În plus, producția a fost inclusă pe lista scurtă a nominalizărilor la European Film Awards, Premiile Academiei Europene de Film. Nominalizările urmează să fie anunțate pe 14 noiembrie.

„Nu e locul tău aici”, un nou premiu după succesul de la Locarno și Sarajevo

Marele Premiu obținut la Cottbus se adaugă unui palmares important. La Festivalul Internațional de Film de la Locarno, „Nu e locul tău aici” a câștigat Marele Premiu – Leopardul de Aur, Premiul Europa Cinemas Label și Premiul Juriului Tânăr. Tot la Locarno, actorul debutant Teodor Butănescu a primit o Mențiune specială pentru interpretare.

Succesul producției a continuat și la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo, unde Adrian Văncică a fost recompensat cu Premiul pentru cel mai bun actor.

Regizorul Florin Șerban s-a declarat bucuros de noua recunoaștere internațională și a vorbit despre emoțiile legate de apropiata lansare în România.

„Mă bucur mult că Nu e locul tău aici a convins şi juriul de la Cottbus, după o vară în care s-a bucurat de foarte multă recunoaştere internaţională. Ne pregătim de lansarea filmului în România, iar încă un succes de felul ăsta mă face să fiu şi mai încrezător că filmul îşi va găsi un public al lui printre spectatorii de acasă”, a declarat Florin Șerban.

Povestea filmului se desfășoară pe fundalul unei anchete criminalistice și urmărește schimbarea relației dintre un medic chirurg respectat, care conduce un spital de provincie, și fiul său adolescent. Viața bărbatului este dată peste cap atunci când descoperă că băiatul s-a alăturat unui grup extremist și a fost implicat în uciderea unei persoane.

Din distribuție fac parte Adrian Văncică, Teodor Butănescu, Alex Conovaru, Janir Izdrailă, Claudiu Maier, Cristina Richter și Emil Boroghină.

Când ajunge filmul în cinematografele din România

Spectatorii din România vor putea vedea „Nu e locul tău aici” începând cu 27 noiembrie. Filmul va fi distribuit de Bad Unicorn, iar lista orașelor și a cinematografelor în care va rula producția poate fi consultată pe site-ul distribuitorului.

Înainte de lansarea oficială, regizorul Florin Șerban și actorii Adrian Văncică și Teodor Butănescu vor participa la proiecții speciale și întâlniri cu publicul în mai multe orașe din țară.

Programul anunțat include următoarele opriri:

Reșița – 20 noiembrie

Timișoara – 21 noiembrie

Cluj-Napoca – 26 noiembrie

București – 27 noiembrie

Craiova – 28 noiembrie

Iași – 29 noiembrie

București – 5 decembrie

Imaginea filmului este semnată de Liviu Mărghidan, scenografia îi aparține lui Bogdan Ionescu, iar costumele au fost realizate de Cosmina Croitoru. Muzica originală a fost compusă de Marius Leftărache și Nikita Dembinski.

Florin Șerban este producătorul filmului și semnează regia, scenariul și montajul, în timp ce Minodora Șerban este producător executiv. „Nu e locul tău aici” este realizat de Fantascope Films, în colaborare cu Scharf Film Production, Avanpost, Adrian Văncică, Earlybird și Școala de Film. Reprezentarea internațională este asigurată de Reason8 Films, iar lungmetrajul a fost realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei din România.

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