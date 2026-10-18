Cu cât se vinde autograful lui Florin Piersic și al Annei Szeles, vechi de 51 de ani? În ce relații au rămas după divorț

La mare căutare sunt, pe conturile sociale, autografele artiștilor români, din „Generația de Aur”. Recent, au fost scoase la vânzare și cele ale foștilor soți Florin Piersic (90 de ani) și Anna Szeles (84 de ani), oferite pe vremea când erau proaspăt căsătoriți. Iată în ce relații au rămas cei doi actori, după divorțul dureros, dar și ce spune Octavian Ursulescu, exclusiv pentru Click!, despre marile iubiri ale lui „Mărgelatu”.

1/6 Florin Piersic și Anna Szeles s-au iubit cu patimă. Au rămas prieteni, după divorț. Autograful lor a fost scos la vânzare Foto: Facebook

Câți bani costă autograful foștilor soți?

Recent, pe Facebook, a fost scoasă la vânzare fotografia cu autograful foștilor soți Anna Szeles și Florin Piersic, oferită, în urmă cu peste cinci decenii, unei doamne dragi:

„Acum 51 de ani, oameni superbi, tineri minunați, Anna Szeles și Florin Piersic, proaspăt căsătoriți, îi dau doamnei Maria, această fotografie cu dedicație și autograf. Preț: 150 de lei. La preț se adaugă și expedierea”, este anunțul complet, nostalgicii arătându-se interesați de astfel de amintiri, din comunism.

Anna Szeles a cerut divorțul: „Florin nu dorea”

Actorii Anna Szeles și Florin Piersic au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din „Epoca de Aur”. Timp de 15 ani s-au iubit cu patimă. Au rămas în relații bune și după divorțul cerut, la acea vreme, de artistă, dovadă stând și faptul că adesea se fotografiază împreună, îmbrățișați sau ținându-se de mână, la evenimentele artistice. Iată ce dezvăluiri făcea Anna Szeles despre despărțirea lor:

„Marea dragoste a durat aproape cincisprezece ani, dar am trăit separat, eu la Cluj, el la București, și umblam de la unul la altul, ca amanții. Eu eram angajată la Teatrul Maghiar din Cluj și îmi era teamă că la București nu voi mai avea roluri importante.

Era coleg de școală cu mulți avocați din Cluj, iar la procese le spunea bancuri, încercând să mă convingă să nu renunț. În cele din urmă, după multe taxe plătite și încercări, i-am spus: „Florine, hai să divorțăm, nu spun la nimeni”. Mi-a spus că mă iubește și că nu poate trăi fără mine, însă a acceptat și ne-am despărțit elegant”, preciza ea, într-un interviu.

Florin Piersic era foarte romantic: „Îmi scria scrisori de dragoste”

Anna Szeles a mai povestit și despre ziua în care l-a cunoscut pe cel care avea să îi devină soț, Florin Piersic, bărbatul atât de râvnit de actrițele din perioada comunistă:

„De fapt, l-am cunoscut la probele pentru filmările de la „La vârsta dragostei”. Am devenit amici, prieteni buni, abia după mai mult timp ne-am apropiat. Iar din momentul în care am fost împreună n-au trecut mai mult de patru luni şi ne-am şi căsătorit.

O, era foarte drăguţ, era îndrăgostit şi tare atent. Îmi aducea mereu flori, ba chiar îmi aducea şi mâncare. Voia să aibă grijă de mine, deşi pe vremea aia încă se găsea destulă hrană, nu erau încă greutăţi”.

„Gestul a fost frumos, m-a emoționat”

Florin Piersic era foarte romantic, îi scria Annei Szeles zeci de scrisori de dragoste:

„De fiecare dată când mă întorceam cu trenul la Cluj, el mă conducea la gară. Iar într-o seară a făcut un gest foarte drăguț. M-a condus la fel, ca în alte dăţi, doar că la un moment dat a profitat de un moment de neatenţie şi s-a dus să vorbească ceva cu oamenii din tren. Abia mai târziu, pe drum, am aflat ce le-a spus.

El îşi pregătise din timp nişte scrisori de dragoste şi le-a dat oamenilor rugându-i să mi le dea pe parcursul drumului. Şi a fost o surpriză, pentru că eu îmi luasem bilet la cuşetă, ca să pot dormi, dar n-am putut să închid un ochi. Rând pe rând, oamenii veneau şi îmi aduceau câte o scrisoare semnată de la Florin. Gestul a fost frumos, m-a emoţionat foarte mult”, menționa artista, pentru adevarul.ro

S-a iubit și cu solista Angela Similea?

Octavian Ursulescu, bun prieten cu Florin Piersic, ne-a vorbit despre aceste zvonuri, cum că marele artist s-ar fi iubit și cu solista Angela Similea:

„Nu mai e un secret că Florin Piersic a iubit și a fost iubit cu patos. Dacă Florin a povestit, așa o fi, dar, în general, gura lumii e slobodă...Tineri, frumoși, cu imens succes și popularitate, Florin Piersic și Angela Similea au fost protagoniștii unui musical de mare audiență.

Au apărut în savuroase cuplete muzicale, în show-urile TVR, realizate de Titus Munteanu, deci, au fost adesea împreună. Pe Florin Piersic l-au iubit toate femeile, pe unele le-a iubit și el, e viața lui. Secretele sunt ale lui, trebuie să le respectăm indiferent ce știm sau...doar bănuim!”, a menționat Octavian Ursulescu, exclusiv pentru Click!

Trei soții, cu același prenume, Ana

Ca o coincidență a destinului, toate cele trei soții au același prenume, Ana. Prima lui parteneră de viață, Tatiana Iekel, i-a dăruit un fiu, pe Florin Piersic Jr, devenit actor. Florin Piersic mai are însă un alt băiat cu Anna Szeles, cea de-a doua soție, pe Daniel, stabilit în Austria. Iar cea de-a treia nevastă, cu care artistul este căsătorit și în prezent, se numește Anna Torok.