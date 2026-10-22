 Marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro, a fost câștigat! Unde s-a jucat biletul norocos
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Marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro, a fost câștigat! Unde s-a jucat biletul norocos

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Marele premiu pus în joc la Loto 6/49 a fost adjudecat la tragerea de joi, 22 octombrie 2026. Un jucător inspirat a nimerit toate cele șase numere extrase, punând mâna pe un câștig uriaș la categoria I, în valoare exactă de 17.760.754,40 de lei (peste 3,32 milioane de euro).

Cine a câștigat marele premiu la Loto 6/49
Cine a câștigat marele premiu la Loto 6/49 Foto: arhivă

Câștigul reprezintă o nouă dovadă că norocul poate lovi cu o investiție minimă și prin intermediul canalelor digitale moderne de pariere.

Bilet completat online cu 24,50 lei

Biletul aducător de îmbogățire rapidă nu a fost achiziționat de la o agenție clasică de cartier, ci a fost jucat online, prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro. Posesorul a optat pentru o schemă accesibilă: a completat doar trei variante simple la Loto 6/49, prețul total achitat pentru bilet fiind de doar 24,50 de lei.

Reușita marchează cel de-al treilea câștig de categoria I înregistrat în cursul anului 2026 la cel mai popular joc organizat de Loteria Română. Precedentul mare premiu la Loto 6/49 fusese bifat în data de 13 august 2026, când un alt bilet norocos a generat un record financiar substanțial, cu o valoare de 52.839.623,04 lei.

Termenul legal de revendicare: 90 de zile la dispoziție

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, noul milionar în euro are la dispoziție un termen de 90 de zile, calculat începând cu data tragerii de pe 22 octombrie 2026, pentru a se prezenta la sediul central al Loteriei Române în vederea ridicării premiului. Dacă termenul legal este depășit, sumele nerevendicate intră sub incidența normelor în vigoare ale companiei.

Cine a fost ultimul mare câștigător din august

Victoria de joi vine la două luni după un alt moment de referință în istoria recentă a jocului. Precedentul premiu de categoria I la Loto 6/49 fusese adjudecat pe 13 august 2026, moment în care un alt participant a încasat o sumă considerabil mai mare. 

Seria celor trei mari lovituri financiare atinse în decursul aceluiași an confirmă un ritm alert al câștigurilor majore, în care variantele simple și platformele digitale atrag tot mai mulți participanți din rândul publicului tânăr.

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