 Rezultate Loto 6/49 din 1 noiembrie 2026. Sunt puse în joc premii de sute de mii de euro
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Rezultate Loto 6/49 din 1 noiembrie 2026. Sunt puse în joc premii de sute de mii de euro

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Nenumărați români din întreaga țară își pun în joc numerele norocoase în fiecare weekend, în speranța că vor pune mâna pe marele premiu de la Loto. Astăzi, au loc noi trageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar reportul de la Loto 6/49 este de aproape 400.000 de euro.

Noi trageri au avut loc astăzi
Noi trageri au avut loc astăzi Foto: Arhivă

Românii din întreaga țară încearcă în fiecare weekend să pună mâna pe marele premiu de la Loto. Joia trecută, pe 29 octombrie, au fost acordate nu mai puțin de 11.787 de câștiguri în urma tragerilor, iar valoarea totală a acestor premii a fost de peste 1,28 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 1 noiembrie

Acestea sunt numerele câștigătoare extrase astăzi!

Loto 6/49: 43, 28, 12, 41, 10, 25

Noroc: 3, 1, 6, 9, 6, 9, 1

Joker: 28, 38, 40, 32, 20 +5 

Noroc Plus: 6, 9, 5, 2, 8, 4

Loto 5/40: 23, 32, 16, 38, 34, 3

Super Noroc: 1, 9, 8, 9, 5, 2

Marele premiu este de aproape 400.000 de euro

În cadrul tragerilor de astăzi, marele premiu de la Loto 6/49 este de peste 1,97 milioane de lei, adică undeva în jur de 369.000 de euro. În același timp, reportul de la Noroc este destul de similar, fiind vorba de suma de peste 1,67 milioane de lei, adică aproximativ 313.200 de euro.

La categoria I de la Joker, marele premiu este de 892.000 de lei, sau 166.800 de euro, în timp ce la categoria II, este vorba despre 382.900 de lei, adică aproape 71.600 de euro. În același timp, la categoria I de la Loto 5/40, marele premiu este de 175.200 de lei, adică 32.700 de euro.

Iar nu în ultimul rând, marele premiu de la Super Noroc este de peste 520.200 de lei, adică echivalentul a aproximativ 97.300 de euro.

În cadrul tragerilor precedente, de joia trecută, Loteria Română a acordat nu mai puțin de 11.787 de câștiguri, a căror valoare totală a fost de peste 1,28 milioane de lei.

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