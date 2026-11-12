Report uriaș la Loto 6/49. Peste 843.000 de euro sunt în joc. Ce premii pot câștiga românii

Joi, 12 noiembrie 2026, pasionații de jocuri loto au din nou ocazia să își încerce norocul. Loteria Română organizează noi trageri pentru Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar premiile puse în joc sunt consistente. Cel mai mare report este înregistrat la categoria I a jocului Loto 6/49, unde suma acumulată a depășit 4,5 milioane de lei.

Report uriaș la Loto 6/49. Foto: arhiva

Interesul pentru extragerile de joi vine după ce, la tragerile de duminică, 8 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 21.000 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 3,63 milioane de lei.

Rezultatele Loto din 12 noiembrie 2026. Numerele extrase la toate jocurile

Tragerile loto de joi, 12 noiembrie 2026, sunt programate pentru cele șase jocuri organizate de Loteria Română. Numerele câștigătoare vor fi afișate după efectuarea extragerilor.

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6/49:

Rezultatele vor putea fi verificate de participanți după publicarea numerelor extrase.

Report Loto 6/49 de peste 4,5 milioane de lei la tragerea din 12 noiembrie

Miza cea mai mare a extragerilor de joi este la Loto 6/49. La categoria I, reportul a ajuns la peste 4,50 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 843.000 de euro.

Și celelalte jocuri organizate de Loteria Română vin cu premii importante. Situația reporturilor înaintea tragerilor din 12 noiembrie este următoarea:

Loto 6/49: peste 4,50 milioane de lei (peste 843.000 de euro), la categoria I;

Noroc: report cumulat de peste 977.800 de lei (peste 183.000 de euro);

Joker: peste 1,56 milioane de lei (peste 293.500 de euro), la categoria I;

Noroc Plus: peste 62.500 de lei, la categoria I;

Loto 5/40: peste 444.200 de lei (peste 83.100 de euro), la categoria I;

Super Noroc: peste 534.700 de lei (peste 100.000 de euro), la categoria I.

Prin urmare, jucătorii au la dispoziție mai multe variante pentru a încerca să obțină unul dintre premiile puse în joc la extragerile de joi.

Când a fost câștigat ultima dată marele premiu la Loto 6/49

Cel mai recent premiu de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat joi, 22 octombrie 2026. Atunci, un jucător a obținut suma de 17.760.754,40 de lei, adică peste 3,32 milioane de euro.

Biletul norocos a fost cumpărat prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro și a fost completat cu trei variante simple. Prețul acestuia a fost de 24,50 lei.

Acesta a fost al treilea premiu de categoria I câștigat la Loto 6/49 în 2026.

Un alt câștig important a fost înregistrat pe 13 august, când premiul acordat a ajuns la 52,8 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 10 milioane de euro. Suma respectivă a reprezentat cel mai mare premiu de categoria I din istoria jocului Loto 6/49.