Mihaela Runceanu, ultima convorbire cu părinții. Telefonul care s-a încheiat tragic

Au trecut 37 de ani de la dispariția tragică a Mihaelei Runceanu, una dintre artistele care au lăsat o amprentă importantă în muzica românească. Cântăreața a fost ucisă în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie 1989, în garsoniera sa din București, de Daniel Cosmin Ștefănescu, un tânăr care avea atunci doar 21 de ani. Cu câteva ore înainte de tragedie, artista avusese o ultimă conversație telefonică cu părinții săi.

Mihaelei Runceanu Foto: Facebook / Iulian Demeter

Discuția a avut loc în seara zilei de 31 octombrie 1989 și a rămas întipărită în memoria familiei. Mihaela Runceanu le-a povestit părinților despre bucuria provocată de apariția noului său album, dar și despre oboseala acumulată după o zi aglomerată. Nu avea să fie o conversație obișnuită, ci ultima dată când mama și tatăl artistei au mai putut vorbi cu fiica lor.

Ce le-a povestit Mihaela Runceanu părinților în ultimul telefon

În seara dinaintea tragediei, cântăreața și-a sunat familia și le-a împărtășit emoțiile pe care le trăise după apariția noului disc. Artista era fericită de rezultatul muncii sale și ajunsese chiar să plângă de bucurie.

Mama Mihaelei Runceanu a rememorat acea convorbire în cartea „Un cântec ucis”, dedicată vieții și dispariției artistei. Femeia a povestit că fiica sa i-a vorbit despre emoțiile avute, dar și despre programul încărcat din acea zi.

„Mi-a spus că e foarte obosită, își face o baie și se culcă, zicând că a umblat toată ziua cu treburi multe și că a avut de lucru în Radio trei ore (...) Ne-a spus că «a dat apă la șoareci», adică a plâns de emoție, de fericire, că e un disc reușit”, este mărturia mamei artistei, consemnată în volumul amintit.

Mihaela Runceanu le-a transmis părinților că era obosită și că intenționa să se odihnească după o zi în care avusese mai multe lucruri de rezolvat. Le-a spus că urma să facă o baie și apoi să se culce.

Apelul telefonic a fost întrerupt însă de un eveniment aparent banal. Cineva a sunat la ușa garsonierei, iar artista a încheiat conversația cu părinții pentru a răspunde. Acela a fost ultimul dialog pe care l-a avut cu familia sa.

Mama cântăreței a vorbit despre suferința provocată de acea amintire și despre faptul că, ani la rând, a retrăit momentul în care a vorbit ultima dată cu fiica ei.

„A fost ultima mea discuție cu ea și, de atunci, în fiecare seară trăiesc momente groaznice la orele 19:00-19:30, aștept telefonul ei și-mi repet la nesfârșit convorbirea noastră din seara aceea de 31 octombrie”, a mărturisit femeia în cartea „Un cântec ucis”.

Cum a fost ucisă Mihaela Runceanu în garsoniera din București

Tragedia s-a petrecut în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie 1989. Mihaela Runceanu a fost ucisă în propria garsonieră din București de Daniel Cosmin Ștefănescu, care avea la momentul respectiv 21 de ani. Cei doi se cunoșteau, iar bărbatul a declarat că motivul crimei a fost furtul bunurilor din locuința artistei.

După ce a ucis-o, garsoniera a fost incendiată. Cântăreața a fost găsită fără viață de o prietenă și colegă de apartament, care a ajuns ulterior la locuință.

Cele două femei aveau planuri să petreacă timp împreună și să urmărească filme. În garsonieră se afla însă și Dan, bărbatul care avea să fie responsabil pentru moartea artistei.