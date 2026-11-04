Cea mai mare realizare a anului 2026 pentru Damian Drăghici! Surprizele pe care le pregătește artistul

Damian Drăghici (56 de ani) spune că mariajul cu Cristina este cea mai mare bucurie a anului.

1/7 Damian Drăghici, despre cea mai mare realizare a anului Foto: click.ro

Cei doi își doreau de mult să se căsătorească, iar artistul mărturisește că acest pas i-a apropiat și mai mult. Artistul ne-a vorbit și despre cât de împlinit se simte ca tată și a dezvăluit ce pregătește pentru public: un documentar în ianuarie și concertul „Destin”, pe 31 martie.

Damian Drăghici: „Cred că ne-a apropiat și mai mult”

Întrebat ce consideră cea mai mare realizare a anului, Damian Drăghici a răspuns fără ezitare: „Căsătoria cu Cristina”. Artistul a povestit că momentul a venit după ce amândoi și-au dorit multă vreme să facă acest pas.

„Foarte frumos. Foarte frumos și ne doream de mult și am făcut-o”, ne-a spus Damian Drăghici despre căsătorie. Întrebat cât de împliniți se simt acum, artistul a răspuns: „Foarte, foarte fericiți, mulțumim lui Dumnezeu”.

Artistul a vorbit și despre ce s-a întâmplat între ei după căsătorie. „Nu cred că ne-a schimbat. Cred că ne-a apropiat și mai mult.”

Cum e Damian Drăghici în rolul de tată

Damian Drăghici se declară împlinit și ca tată. Când l-am întrebat cât de permisiv este cu băiatul său, a recunoscut cu umor: „Cam permisiv, dar îmi place”. Iar la întrebarea dacă asta înseamnă că are un copil răsfățat, artistul a răspuns simplu: „Nu răsfățat, dar iubit”.

Un documentar în ianuarie și concertul „Destin” pe 31 martie

Întrebat ce ar lua cu el într-o vacanță all inclusive, pentru ca a fost prezent la lansarea filmului lui Pavel Bartos, Damian Drăghici a răspuns amuzat: „De toate. Ca să mă asigur că am de toate cu mine”. Tot „de toate” ar pune și într-un film despre propria viață. „Și cu părți mai bune, mai puțin bune, cu comedie, drame, de toate. Așa e viața.”

De la filmul imaginar al vieții sale, discuția a ajuns la un proiect cât se poate de concret.

Damian Drăghici ne-a spus că în ianuarie urmează primul documentar legat de proiectul Damian Brothers, iar pe 31 martie are programat concertul „Destin”.