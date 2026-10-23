 Cristina Stroe și Damian Drăghici, trucul simplu pentru murături delicioase: „Asta-i tot!”
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Cristina Stroe și Damian Drăghici, trucul simplu pentru murături delicioase: „Asta-i tot!”

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Cristina Stroe și Damian Drăghici se numără printre vedetele care au început deja pregătirile pentru iarnă. Cei doi au petrecut timp împreună în bucătărie, unde s-au ocupat de murături, iar la final le-au arătat fanilor imagini cu borcanele pline de bunătăți.

Cristina Stroe și Damian Drăghici.
Cristina Stroe și Damian Drăghici. Foto: Facebook

Așa cum și-au obișnuit deja urmăritorii cu activitatea lor de pe rețelele de socializare, Cristina și Damian au făcut echipă și de această dată. Cei doi au demonstrat că se descurcă de minune în bucătărie și au împărtășit cu fanii câteva dintre secretele preparării murăturilor.

Damian Drăghici: „Adoră să pună murături, să umple cămara cu bunătăți”

Artistul a mărturisit că se implică în treburile casnice ori de câte ori îi permite timpul și că îi face plăcere să își ajute soția. De această dată, a venit rândul pregătirilor pentru iarnă, iar activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă plină de voie bună.

„Cum prind și eu un pic de timp liber, cum mă bag la treburile casei. Cristina Stroe e foarte gospodină, adoră să pună murături, să umple cămara cu bunătăți și să pregătească tot felul de minunății, iar eu, ca un om de bază în gospodărie, nu puteam să stau deoparte. Bineînțeles că am râs de ne-au durut burțile și, din atâta hărnicie și voie bună, ne-am ales cu o întreagă serie. Stați pe aproape, că urmează și partea a treia din seria «Murătura»!”, a scris Damian Drăghici.

Ce ingrediente au folosit Cristina Stroe și Damian Drăghici pentru murături

Cei doi au ales câteva ingrediente simple pentru preparatul lor: varză roșie, hrean, usturoi, foi de dafin și muștar. Damian Drăghici a dezvăluit și ce au folosit pentru a da gust murăturilor, în timp ce Cristina se ocupa de pregătirea borcanelor.

„Varză roșie, hrean, usturoi, foi de dafin și muștar. Asta-i tot. Cristina deja a pus primul borcan”, a spus Damian Drăghici.

La rândul său, Cristina Stroe a explicat cum pregătește saramura pentru murături. Soția artistului folosește apă și sare neiodată, respectând o proporție simplă.

„La un litru de apă, o lingură cu vârf de sare neiodată pentru murături”, a spus Cristina Stroe.

Damian Drăghici și-a lăudat soția

Pe lângă priceperea sa în bucătărie, Cristina Stroe a primit și aprecierile soțului său pentru felul în care a ales și a aranjat ingredientele în borcane. Damian Drăghici a glumit pe seama talentului ei și a dezvăluit că artista știe foarte bine ce își dorește.

„Ea este și un designer foarte bun. Îi place ei să își aleagă propriii ardei”, a mai spus artistul.

Cristina Stroe i-a răspuns într-o notă optimistă, subliniind cât de important este să știi să faci alegerile potrivite în viață.

„Mi-am ales totul în viață. E bine, să știi. E bine în viață să știi să alegi”, a punctat Cristina Stroe.

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